Spielberg 2019 © kk

Fußball-EM verschoben um ein Jahr, Olympische Spiele verschoben auf 2021, Wimbledon gestrichen. Drei Top-Events des Sports wurde aus verständlichen Gründen für heuer abgesagt. Schon vor Wochen. Andere halten an ihren Austragungsterminen fest: Die Tour de France, weil sie gar so wichtig ist für Frankreich, die Formel 1 ziert sich auch herum wie eine launische Diva, verschiebt den Saisonstart von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Auch der Ironman am Wörthersee ist noch in Schwebe.

Ironman und der GP von Österreich in Spielberg könnten am 5. Juli stattfinden, ein paar Tage nach dem derzeit aktuellen Ende des Veranstaltungsverbots. Ein paar Tage nach dem absoluten Shutdown sollen wieder Tausenden den Wörthersee säumen, selbst ohne Zuschauer, also emotionslos, mindestens 2000 bis 3000 Leute nach Spielberg pilgern. Monteure, Ingenieure, Redakteure. Aus allen Himmelsrichtungen. Vor allem auch aus Italien. Oder Spanien. Ohne Reiseeinschränkungen, ohne Quarantäne, in gut drei Monaten. Dabei kennen wir die Gefährlichkeit des Virus.

Der derzeitige Zustand hat Folgen. Wirtschaftliche, seelische, bildungspolitische. Es ist schon richtig, dass wir rausmüssen aus dem ängstlichen Dasein, geprägt von Panik erzeugenden Mitteilungen und Bildern von Särgen. Wir brauchen wieder Freude und Jubel. Losgelassen vom Eingesperrten.

Nur: keinen Tag zu früh, keine Minute vor einem vorzeitigen zu sicher sein. Das Risiko muss gegen null gehen. Eines ist in jedem Fall sicher: Der Sport lebt, auch jetzt. Und Spielberg könnte auch Mitte Oktober ein wunderbarer Herbst-Grand-Prix sein. Und der Verlust hält sich so auch in Grenzen.