Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Sabitzer will schon bald wieder jubeln © AP

Coronavirus: News-Überblick vom 10. April

12.56 Uhr: Leichtathletik-Verband hofft auf Saison von August bis Oktober

World Athletics hofft auf eine Freiluftsaison von August bis Oktober. Man wisse, dass sich die verschiedenen Länder in unterschiedlichen Stadien der Bewältigung der Pandemie befinden, wird Verbandspräsident Sebastian Coe in einer Aussendung zitiert. "Deshalb versuchen wir, unseren Athleten und Mitgliedsverbänden eine Struktur zu geben, damit sie mit der Planung für das Jahr beginnen können."

Wenn es also überhaupt möglich sei, werde man von August bis Oktober eine verspätete Leichtathletik-Freiluftsaison einplanen. Das Wochenende 9./10. August wurde für nationale Meisterschaften reserviert. "Danach folgt hoffentlich ein solide internationale Saison, aber das wird natürlich von der globalen Auswirkung der Pandemie abhängen", sagte Coe.

Unterbrochen ist allerdings die Qualifikationsphase für die auf nächstes Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Zwischen dem 6. April und 30. November erzielte Resultate werden für das Ranking oder als erbrachte Limits nicht anerkannt, hatte World Athletics am Dienstag mitgeteilt.

11.40 Uhr: Nadal spendet Final-Shirt von Spiel gegen Thiem

Tennis-Star Rafael Nadal spendet ein Leiberl, das er bei seinem Finaltriumph im vergangenen Jahr bei den French Open gegen Dominic Thiem getragen hat, für die Corona-Hilfe. Das gelbe T-Shirt werde zugunsten des Großprojektes "Cruz Roja Responde" des spanischen Roten Kreuzes versteigert, gab der 33-Jährige in einem Video auf Twitter bekannt.

"Es ist ein Shirt, das große Bedeutung für mich hat", erklärte Nadal, der das Paris-Endspiel 2019 mit 6:3,5:7,6:1,6:1 für sich entschieden hatte und sich nun in seiner Heimat Mallorca fit hält. "Ich hoffe, dass ihr es schätzt und dass die Auktion einen möglichst hohen Preis erzielt, damit möglichst viel Geld gesammelt werden kann für all die Menschen, die so sehr leiden und unsere Unterstützung brauchen."

Spanien ist eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder weltweit. Bisher gibt es dort über 150.000 bestätigte Fälle, mehr als 15.000 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehrere spanische Sportstars haben bereits für die Aktion "Cruz Roja Responde" gespendet, darunter NBA-Veteran Pau Gasol oder der frühere Tour-de-France-Sieger Alberto Contador.

9.29 Uhr: Deutsche Bundesliga will am 9. Mai wieder starten

Die Tendenz für eine Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga geht laut Informationen der "Bild"-Zeitung Richtung 9. Mai. Dieser Termin sei wahrscheinlicher als eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes schon am 2. Mai, sollen DFB-Vertreter in einer Videositzung am Donnerstag gesagt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es.

Zuständig für eine Terminierung in den beiden höchsten Spielklassen ist allerdings die Deutsche Fußball Liga (DFL). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) orientiert sich mit seinen Planungen für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga daran. Die deutschen Profiligen haben ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens 30. April unterbrochen. Ziel ist es, die Saison bis 30. Juni abzuschließen. Vorerst wären Spiele aber nur ohne Zuschauer im Stadion möglich.