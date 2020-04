Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 12. April

11.45. Uhr: Rennen, kicken, radeln, boxen - der Sport lebt. Derzeit aber nur mittels Bits und Bytes, mittels schnellen Datenleitungen und aufgemotzten Computer sowie hochmodernen Grafikkarten. E-Sports nennt sich der Hype, der sogar mitten in der Corona-Krise Zweikämpfe in extremer Schräglage zulässt.

Am Ostersonntag duellieren sich die Asse der MotoGP-Szene auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg, virtuell am Computer. Spielberg ist das zweite E-Sports-Rennen in diesem Jahr. Und während zuletzt in Mugello Italiens Idol Valentino Rossi gefehlt hatte, ist er am heutigen Ostersonntag mit dabei, verstärkt die zehnköpfige Startaufstellung.

Damit auch die Fans dabei sein können, überträgt Servus-TV, als Rechteinhaber der MotoGP in Österreich und Deutschland, ab 15 Uhr das Rennen. Natürlich kommentieren Christian Brugger und Gastkommentator sowie Kleine-Zeitung-Analytiker Alex Hoffmann den Auftritt der Stars.

11.13 Uhr: Österreichs Eishockey-Nationalteam-Stürmer Peter Schneider könnte nach einem Jahr in der NL wieder die Schweiz verlassen. Für EHC Biel erzielte er 23 Scorerpunkte in 38 Partien. Für Furore sorgte er in der Champions Hockey League: zehn Partien - sechs Treffer. Bereits im Spätherbst sind jedoch Transfer-Gerüchte um den 29-jährigen Wiener aufgetaucht. So soll sich Red Bull Salzburg intensiv um den torgefährlichen Stürmer bemüht haben, wie die Salzburger Nachrichten berichtet hatten.

ICE HOCKEY - CHL, KAC vs Biel Foto © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Nun will aber das Portal hokej.cz wissen, dass Schneider zu Kometa Brno in die tschechische Extraliga wechseln soll. Der dazugehörigen Artikel ist mittlerweile wieder verschwunden. Ob Salzburg oder Brno - ein Abschied aus der Schweiz ist jedoch in jedem Fall sehr wahrscheinlich.

10.20 Uhr: IOC-Präsident Thomas Bach hat den Vorwurf einer

zu zögerlichen Haltung vor der Verschiebung der Olympischen Spiele

in Tokio aufgrund der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Er könne die

Emotionen gut nachvollziehen, sagte der 66-Jährige in einem

Interview der "Welt am Sonntag".

"Als Verantwortungsträger darf man in solchen emotionalen Situationen aber nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden", meinte der Funktionär weiter, "schließlich geht es um das langfristige Überleben der Olympischen Spiele und um das Kulturgut Olympische Spiele." Die einzig mögliche kurzfristige Entscheidung wäre eine Absage gewesen, und die habe keiner der Athletenvertreter aus aller Welt in der gemeinsamen Telefonkonferenzen gewollt, betonte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees.

19.43 Uhr: Der US-Rennstall Haas hat am Samstag als fünftes Formel-1-Team für den Großteil seiner in Großbritannien tätigen Mitarbeiter Kurzarbeit beschlossen. Zuvor hatten McLaren, Williams, Racing Point und Renault mit dieser Maßnahme auf finanzielle Unterstützung der britischen Regierung gesetzt. Damit ist die Hälfte aller WM-Teilnehmer betroffen.

Die sieben in Großbritannien ansässigen Teams haben die Sommerferien angesichts der Coronavirus-Pandemie vorverlegt und ihre Fabriken geschlossen. Die Mitarbeiter stellen aber etwa Beatmungsgeräte für die Regierung her.

15.39 Uhr: Weißrusslands Liga laufen wegen Corona die Fans davon

Als einziges Land in Europa hält Weißrussland den Fußball am Rollen, der Corona-Krise zum Trotz. Doch immer mehr Fans bleiben aus, und sie werden zum Teil auch von den Clubs dazu aufgerufen. "Bleiben wir zuhause, reduzieren wir die Ansteckungsgefahr, schützen wir uns und unsere Lieben", hieß es etwa in einem Statement von Erstligist Neman Grodno, der am Freitag vor gezählten 253 Zuschauern kickte.

Das 1:1 gegen Schlusslicht Belschina Bobruisk der vierten Runde fand quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, im Schnitt waren in der Vorsaison immerhin 1.500 Zuschauer zu den Heimspielen Grodnos gekommen. Vor Beginn der Freitagspartie hatten die Grodno-Spieler vor leeren Rängen applaudiert - quasi als Ansporn für den Anhang, auch weiterhin zuhause zu bleiben. Die Grodno-Fans hatten erst vor rund zwei Wochen ähnlich wie jene von Schachtjor Soligorsk einen Fanboykott ausgerufen.

Im TV freilich hat die Liga mehr Zuschauer denn je. Als einer der weltweit noch wenigen spielenden Ligen sicherte sie sich in der Corona-Krise sogar mehrere internationale Fernsehverträge. Grodno-Coach Eduard Gradobojew hilft das aber nur wenig. "Fußball ist für Zuschauer. Natürlich ist das ein Problem", erklärte er.

Harsche Kritik am Weiterlaufen der Liga übte Nikolaj Solotow, ein Weißrusse, der für Ural Jekaterinburg im russischen Oberhaus kickt. In einem Interview mit tribuna.com verglich er die Situation mit jener beim Atomdesaster 1986 in Tschernobyl. Damals versuchte die Sowjetmacht den Ausmaß des Unfalls lange Zeit zu vertuschen. "Niemand weiß wirklich, wieviele Leute krank sind, wo sie sind und wie sie behandelt werden", wurde Solotow zitiert. "Hat sich in 34 Jahren wirklich nichts verändert?"

In der von Staatschef Alexander Lukaschneko seit 1994 autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik wurden aktuell rund 2.226 Coronavirus-Fälle registriert. 23 coronainfizierte Menschen sind gestorben. Die Zahlen stiegen in dem osteuropäischen Land in den vergangenen Tagen rasant an. Die Führung in Minsk wurde national und international stark kritisiert, weil weiterhin Fußballspiele vor großem Publikum ausgetragen und kaum Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen wurden. Lukaschenko redete das Problem als "Psychose" klein und versuchte zu erklären, warum er nicht auf strikte Quarantänemaßnahmen setzt: Natürlich könne er das, erklärte er am Dienstag vor Funktionären, "aber was werden wir essen?"

15.02 Uhr: Vojta im Training mit neuer 10-km-Bestzeit

Aus Mangel an Wettkämpfen wegen der Corona-Pandemie hat Olympiateilnehmer Andreas Vojta seine 10-km-Bestzeit kurzerhand im Training verbessert. Der 30-Jährige lief laut eigenen Angaben auf einer exakt vermessenen Strecke in der Wiener Prater-Hauptallee ohne Tempomacher - inoffizielle - 28:28 Minuten. Der österreichische Rekord über 10 km von Günther Weidlinger aus dem Jahr 2008 steht bei 28:10.

14.18 Uhr: Leichtathleten fürchten weniger Fairness

Die überwiegende Mehrheit der Leichtathleten hat wegen des wohl noch länger großteils stillstehenden Dopingtestsystems Fairness-Bedenken. Das sei das Ergebnis ihrer Umfrage unter weltweit 685 Profisportlern, so die Athletics Association. Darin gaben 78 Prozent der Teilnehmer an, besorgt über die Gültigkeit von Leistungen infolge der stark reduzierten Tests während der Corona-Pandemie zu sein.

11.30 Uhr: Neue Regeln bei Bundesliga-Fortsetzung

Für die Schiedsrichter in der deutschen Fußball-Bundesliga sollen bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs neue Richtlinien gelten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung (Samstag) mit Verweis auf eine geheime Video-Konferenz, in der die Referees die Maßnahmen mitgeteilt bekamen.

Demnach sollen DFB-Direktorin Heike Ullrich, DFB-Abteilungsleiter Florian Götte und Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich erklärt haben, dass das Verbot, Spiele aus der eigenen Region zu pfeifen, aufgehoben wurde. Stattdessen sollen die Unparteiischen erst recht regional eingesetzt werden, um Reisen zu minimieren.

In dem Sechs-Punkte-Programm ist auch ein Übernachtungsverbot vorgesehen. Die Schiedsrichter müssen demnach am Spieltag mit dem Auto von zu Hause bis in die Stadien fahren. Einen Tag vor den Spielen sollen alle Schiedsrichter getestet werden. Ihr Einsatz soll zudem freiwillig sein, keiner soll gezwungen werden, während der Corona-Krise ein Spiel zu leiten. Das feste Jahresgrundgehalt, das zwischen 60.000 und 80.000 Euro liegen soll, würden sie dennoch alle komplett bekommen.

Einen Schiedsrichter-Beobachter im Stadion wird es demnach nicht geben. Bei den Geisterspielen, die zunächst zu erwarten sind, werden die Unparteiischen vom TV aus verfolgt und beurteilt. Zudem sollen im Video-Keller Plexiglas-Scheiben eingebaut werden. Über eine Maskenpflicht für alle Beteiligten in Köln werde zudem nachgedacht. Derzeit ruht der Spielbetrieb bis zum 30. April.

9.52 Uhr: Jan Frodeno bestreitet seinen Heimtriathlon

Der Deutsche Jan Frodeno bestreitet aktuell seinen Heimtriathlon! Der Livestream:

9.37 Uhr: Zweite Runde der eCycling-Liga Österreich

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht die zweite Runde der eCycling-Liga Österreich heute ab 10.30 Uhr in die zweite Runde. Zum Livestream geht es hier.