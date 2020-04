Facebook

LeBron James

Coronavirus: News-Überblick vom 9. April

Formel 1: Saisonstart in Europa ohne Fans denkbar

LeBron James offen für Geisterspiele in NBA

NFL-Draft im Homeoffice

09.10 Uhr: Homeoffice-Draft in der US-Football-Liga



Die NFL hat sich nun auch offiziell zu einer Art Homeoffice-Draft entschieden und möchte das dreitägige Event zur Spielerverteilung im American Football als Spendenplattform nutzen. Laut Mitteilung vom Mittwoch will die nordamerikanische Profi-Liga mit dem eingesammelten Geld sechs gemeinnützige Organisationen unterstützen, die sich im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie engagieren. Darunter sind unter anderem das amerikanische Rote Kreuz und Einrichtungen, die Menschen mit Essen versorgen.

Beim Draft vom 23. bis 25. April wählen die 32 NFL-Teams aus dem Pool an Nachwuchsspielern zukünftige Profis für ihre Mannschaften aus. In der Theorie gehen die besten Spieler zu den schlechtesten Teams, um über die Jahre eine Chancengleichheit in der Liga zu haben.

Ursprünglich geplant war ein gigantisches Live-Spektakel in Las Vegas. Nun müssen die Trainer, Scouts und Manager von zu Hause arbeiten und dürfen auch untereinander nur via Telefon und Internet kommunizieren. Die Geschäftsstellen sind wegen der Pandemie geschlossen.

Die NFL war zuletzt dafür kritisiert worden, den Draft trotz der Pandemie durchzuführen. Der Draft ist nach dem Super Bowl die zweitwichtigste Einzelveranstaltung der NFL. Die neue Saison soll im September starten.

(Schluss) beg

09.00 Uhr: LeBron James inzwischen offen für Geisterspiele in NBA



Nach ein paar Wochen Erfahrung mit der Corona-Krise hat sich die Meinung von Basketball-Star LeBron James über Geisterspiele in der NBA inzwischen geändert. Unmittelbar vor der Saisonunterbrechung vor knapp einem Monat hatte er ein solches Szenario noch für sich ausgeschlossen, nun lehnt er es nicht mehr ab. "Wenn es einen einzelnen, isolierten Ort gibt, ob in Las Vegas oder sonst wo, der uns aufnehmen kann und die beste Chance gibt, sicher zu sein - nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits - dann werden diese Gespräche geführt", sagte der Profi der Los Angeles Lakers nun. Die Sicherheit stehe aber immer zuoberst.

Frühestens im Mai will die NBA über das weitere Vorgehen entscheiden.

08.45 Uhr: Sportchef Brawn: Formel-1-Saisonstart ohne Fans denkbar

Formel-1-Sportchef Ross Brawn kann sich den verspäteten Saisonstart voraussichtlich in Europa und möglicherweise ohne Zuschauer vorstellen. Der Brite sagte auf der Formel-1-Homepage, dass es der Wunsch sei, so schnell wie möglich zu starten. Damit solle den Fans in den schwierigen Corona-Zeiten etwas Unterhaltung geboten werden, auch wenn einige Rennen ohne Zuschauer stattfänden. Einen möglichen Ort und Zeitpunkt für das erste Rennen nannte Brawn nicht. Bis Mitte Juni sind bereits alle Rennen abgesagt oder verschoben worden, als nächste Rennen im Kalender sind Le Castellet in Frankreich am 28. Juni und der Grand Prix von Österreich in Spielberg am 5. Juli.