Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROLAND SCHLAGER

Coronavirus: News-Überblick vom 10. April

14.38 Uhr: Rangnick erwartet künftig mehr "Augenmaß und Zurückhaltung"

Der frühere Salzburg- und Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick rechnet durch die Coronavirus-Pandemie mit weitreichenden Folgen für den Profifußball. "Die jetzige Situation wird sich auf die Höhe der Ablösesummen, die Beraterhonorare und die neu zu verhandelnden Gehälter auswirken. Der Transfermarkt wird nach der Krise ein anderer sein", sagte Rangnick am Freitag im deutschen TV-Sender MDR. Die Vereine müssten sich überlegen, ob sie Geld ausgeben wollen und können. "Es wird in Zukunft mehr mit Augenmaß und Zurückhaltung zugehen", meinte Rangnick, der seit vergangenem Sommer als Head of Sport and Development Soccer von Red Bull tätig ist.

Für seinen Ex-Verein RB Leipzig hofft Rangnick, dass die Mannschaft zusammenbleibt und möglichst wenige Spieler den Club nach Saisonende verlassen. RB befände sich dafür in einer guten Verhandlungsposition. "Ich glaube, die Spieler sind schlau genug. Sie wissen, was sie am Verein, an der Stadt und an der Region haben. Das hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun", meinte der 61-Jährige.

Dass der Spielbetrieb in der deutschen Bundesliga ab 9. Mai wieder aufgenommen werden könnte, hält Rangnick trotz der Corona-Krise durchaus für denkbar. "Das wird nicht losgelöst vom restlichen Leben gehen können", betonte der frühere Leipzig-Trainer. "Entscheidend wird sein, ob es in vier Wochen vertretbar ist, wieder zu spielen."

14.09 Uhr: Salzburgs Sportvereine erhalten 1 Million Euro Soforthilfe

Das Land Salzburg hat am Freitag die Richtlinien für die zu Monatsbeginn angekündigte Soforthilfe für Sportvereine präsentiert. Das eine Million Euro schwere Paket soll Schäden abfedern, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind. Zugleich wird die reguläre Jahresförderung an die Fachverbände - in Summe ebenfalls rund eine Million Euro - vorzeitig ausbezahlt, um die Liquidität zu sichern.

Vielen Vereinen und Fachverbänden fallen derzeit Ticket- und Kurseinnahmen weg. Auch Veranstaltungsabsagen oder Stornogebühren für Trainingslager oder Wettkämpfe führten zu Kosten, teilweise müssen Trainer weiterbezahlt werden. Wie Salzburgs Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) erklärte, baut die nun vorgelegte Förderung auf ein fünfstufiges Modell, um die Vereine durch die Krise zu bringen. Dabei gilt: Je höher die erlittenen Verluste, desto geringer wird der Anteil der vom Land ersetzten Summe. Bei Schäden bis zu 1.000 Euro (Stufe 1) werden etwa höchstens 90 Prozent ersetzt, bei Schäden bis zu 25.000 Euro (Stufe 4) sind es dann noch maximal 25 Prozent. Darüber hinaus (Stufe 5) bedarf es einer Begutachtung durch das Landessportbüro.

Auch für Sportler, die im Vorjahr dank ihrer Leistungen Geld aus dem fast 200.000 Euro schweren Topf der Sporthilfe des Landes bekommen haben, hat Schnöll eine gute Nachricht. Sie erhalten auf Basis der damals erzielten Ergebnisse die Unterstützung erneut. Um eine hohe Treffsicherheit zu erreichen, wird die Soforthilfe des Landes zugleich mit den Förderungen der Landeshauptstadt abgestimmt.

13.38 Uhr: Lizenzentscheidung wird verschoben

Die Fußball-Bundesliga hat ihre Lizenzentscheidung für die kommende Saison wegen der Coronavirus-Krise verschoben. Die erstinstanzlichen Urteile hätten den Clubs ursprünglich nächsten Dienstag (14. April) zugestellt werden sollen. Das wird nun nicht der Fall sein, gab die Liga am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Für die beiden höchsten Spielklassen waren laut Liga-Angaben bis 3. März insgesamt 31 Lizenz- und Zulassungsanträge eingegangen. Wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie sei aber "sowohl mit zeitlichen als auch mit inhaltlichen Änderungen zu rechnen", erklärte die Bundesliga.

"Analog zur Empfehlung und Vorgehensweise der UEFA-Clublizenzierung lässt auch die Österreichische Fußball-Bundesliga die Ereignisse und Auswirkungen rund um die Covid-19-Pandemie in das nationale Lizenz- und Zulassungsverfahren einfließen", hieß es in der Stellungnahme.

Weitere Informationen zu dem Thema soll es erst nach der Bundesliga-Clubkonferenz kommenden Donnerstag geben. In dieser wird auch das weitere Vorgehen bezüglich einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebes besprochen. Die Liga pausiert wegen der Pandemie seit Mitte März. Alle Spiele sind vorerst bis Anfang Mai ausgesetzt. Dieser Zeitraum dürfte verlängert werden.

13:02 Uhr: Alpentour-Trophy abgesagt

Die Alpentour Trophy, laut Veranstalter das größte Mountainbike-Etappen-Rennen in Europa für Einzelstarter, ist wegen der Coronavirus-Pandemie heuer abgesagt worden. Eine Verschiebung von Juni auf September sei nicht möglich gewesen, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Als neuer Termin für die 22. Auflage in der Region Schladming-Dachstein wurde der 10. bis 13. Juni 2021 fixiert.

12.56 Uhr: Leichtathletik-Verband hofft auf Saison von August bis Oktober

World Athletics hofft auf eine Freiluftsaison von August bis Oktober. Man wisse, dass sich die verschiedenen Länder in unterschiedlichen Stadien der Bewältigung der Pandemie befinden, wird Verbandspräsident Sebastian Coe in einer Aussendung zitiert. "Deshalb versuchen wir, unseren Athleten und Mitgliedsverbänden eine Struktur zu geben, damit sie mit der Planung für das Jahr beginnen können."

Wenn es also überhaupt möglich sei, werde man von August bis Oktober eine verspätete Leichtathletik-Freiluftsaison einplanen. Das Wochenende 9./10. August wurde für nationale Meisterschaften reserviert. "Danach folgt hoffentlich ein solide internationale Saison, aber das wird natürlich von der globalen Auswirkung der Pandemie abhängen", sagte Coe.

Unterbrochen ist allerdings die Qualifikationsphase für die auf nächstes Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Zwischen dem 6. April und 30. November erzielte Resultate werden für das Ranking oder als erbrachte Limits nicht anerkannt, hatte World Athletics am Dienstag mitgeteilt.

11.40 Uhr: Nadal spendet Final-Shirt von Spiel gegen Thiem

Tennis-Star Rafael Nadal spendet ein Leiberl, das er bei seinem Finaltriumph im vergangenen Jahr bei den French Open gegen Dominic Thiem getragen hat, für die Corona-Hilfe. Das gelbe T-Shirt werde zugunsten des Großprojektes "Cruz Roja Responde" des spanischen Roten Kreuzes versteigert, gab der 33-Jährige in einem Video auf Twitter bekannt.

"Es ist ein Shirt, das große Bedeutung für mich hat", erklärte Nadal, der das Paris-Endspiel 2019 mit 6:3,5:7,6:1,6:1 für sich entschieden hatte und sich nun in seiner Heimat Mallorca fit hält. "Ich hoffe, dass ihr es schätzt und dass die Auktion einen möglichst hohen Preis erzielt, damit möglichst viel Geld gesammelt werden kann für all die Menschen, die so sehr leiden und unsere Unterstützung brauchen."

Spanien ist eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder weltweit. Bisher gibt es dort über 150.000 bestätigte Fälle, mehr als 15.000 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehrere spanische Sportstars haben bereits für die Aktion "Cruz Roja Responde" gespendet, darunter NBA-Veteran Pau Gasol oder der frühere Tour-de-France-Sieger Alberto Contador.

9.29 Uhr: Deutsche Bundesliga will am 9. Mai wieder starten

Die Tendenz für eine Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga geht laut Informationen der "Bild"-Zeitung Richtung 9. Mai. Dieser Termin sei wahrscheinlicher als eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes schon am 2. Mai, sollen DFB-Vertreter in einer Videositzung am Donnerstag gesagt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es.

Zuständig für eine Terminierung in den beiden höchsten Spielklassen ist allerdings die Deutsche Fußball Liga (DFL). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) orientiert sich mit seinen Planungen für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga daran. Die deutschen Profiligen haben ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens 30. April unterbrochen. Ziel ist es, die Saison bis 30. Juni abzuschließen. Vorerst wären Spiele aber nur ohne Zuschauer im Stadion möglich.