Kreative Idee von Doppler © Screenshot

Österreichs Beachvolleyball-Ass Clemens Doppler hat sich für die Zeit zu Hause etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf einem Instagram-Video zeigt er sein selbst gebautes Toilettenpapier-Casino. Die Rollen sind mit verschiedenen Symbolen bemalt und auf einer Stange aufgehängt. Bei drei gleichen gewinnt seine Tochter Kleingeld für das Sparschwein.

"Nach 20 Minuten hat sich meine Tochter so schon 15 Euro erspielt", schrieb der Partner von Alexander Horst unter dem Bild. Dann fügte er noch einen kleinen Witz dazu. "15 Euro mehr als das ganze Preisgeld, das ich in dieser Saison gewinnen werde". Damit spielt der 39-Jährige auf die derzeitige Coronavirus-Krise an. So wurde beispielsweise das Major in Wien komplett gestrichen und wird dieses Jahr nicht stattfinden. Auch weitere Turniere wurden abgesagt oder verschoben.