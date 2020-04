Facebook

Auch Marcel Sabitzer und Konrad Laimer verzichten © GEPA pictures

Coronavirus: News-Überblick vom 1. April

13.32 Uhr: Leipzig-Profis verzichten auf Teile ihres Gehalts

Die Profis von RB Leipzig verzichten wegen der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, handelt es sich dabei um einen "unteren zweistelligen Prozentsatz" des Salärs. Bei den Leipzigern stehen die Österreicher Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Hannes Wolf unter Vertrag.

Aber auch TSG Hoffenheim hat bei seinen Profis sowie dem Trainerteam und den Club-Direktoren einen Gehaltsverzicht beschlossen. Das gesparte Geld soll in einen Hilfsfond fließen, um Partner, deren Existenz unmittelbar mit dem Liga-Spielbetrieb zusammenhängt, und wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region zu unterstützen. Bei Hoffenheim sind die Österreicher Florian Grillitsch, Stefan Posch und Christoph Baumgartner unter Vertrag.

Weiters gaben am Mittwoch auch Bayer Leverkusen und Mainz 05 bekannt, dass Spieler, die Mitglieder des Trainerteams und Funktionäre auf Teile ihres Gehalts verzichten. Bei Leverkusen sind Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan engagiert, bei Mainz Karim Onisiwo und Philipp Mwene.

13.29 Uhr: Neun ungarische Schwimm-Nationalteammitglieder positiv

Im ungarischen Schwimm-Nationalteam sind bereits neun Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der nationale Schwimmverband in Budapest bekannt. Man habe neben den Athleten auch alle Trainer, Masseure und anderen Betreuer getestet. Unter den positiven Fällen bis Dienstag ist auch 200-m-Delfin-Weltmeisterin Boglarka Kapas, die aber über keine Symptome klagt.

12.41 Uhr: Ruder-EM in Posen verschoben

Die vom 5. bis 7. Juni geplante Ruder-EM in Posen muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden. Alternativtermine im September oder Oktober stehen aktuell zur Debatte, wie der Internationale Ruderverband (FISA) am Mittwoch mitteilte.

12.03 Uhr: Premier League hat "keine schnellen Antworten"

Englands Fußball-Verband, die Premier League, der Verband der unteren Spielklassen sowie die Fan-Vereinigung des Landes haben sich am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme zur Corona-Krise geäußert. Konkrete Angaben zur weiteren Vorgehensweise gab es dabei nicht. "Wir alle wollen wieder das Spiel spielen, das wir so lieben - aber nur, wenn es dafür sicher genug ist", hieß es in der Mitteilung. "Es gibt keine schnellen Antworten, wie und wann wir zu unserer Fußball-Normalität zurückkehren können."

Die Premier League, die mit Abstand finanzkräftigste Fußball-Liga der Welt, ist derzeit offiziell bis 30. April unterbrochen. Derzeit wird an Plänen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens ab Ende Mai gearbeitet.

11.05 Uhr: Spanischer Liga-Neustart im Juli

Der TV-Rechteinhaber von Spaniens Fußball-Liga rechnet mit einem Neustart der Meisterschaft im Juli und ausschließlich mit Geisterspielen. La Liga ist wegen der Corona-Krise seit 10. März unterbrochen, elf Runden sind noch ausständig. "Ich glaube nicht, dass es allzu schwierig ist, elf Partien in zwei Monaten zu absolvieren", sagte Jaume Roures, Geschäftsführer der Mediengruppe Mediapro.

Allerdings steht dieser Plan auf wackligen Beinen, wie Roures zugab. "Wenn ein Spieler zum Beispiel am 20. Juli positiv getestet wird, können wir das Handtuch werfen und uns von dieser Saison verabschieden. Wir müssen alles dafür tun, um so etwas zu vermeiden, aber wenn es passiert, ist die Party vorbei." Ein Saisonabbruch würde laut Roures einen Verlust von 700 Millionen Euro zur Folge haben.

Im spanischen Oberhaus wurden in den vergangenen Wochen Spieler von Valencia, Espanyol Barcelona und Alaves positiv getestet. Spanien ist nach Italien das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas.

10.27 Uhr: Durant als Heafdliner des Videospiel-Turniers

Die National Basketball Association (NBA) wird in ihrer Zwangspause durch die Corona-Krise ein NBA-2K-Videospielturnier austragen. Insgesamt 16 aktuelle Profis werden ab Freitag daran teilnehmen, der prominenteste ist Superstar Kevin Durant. Der Sieger dieser eSports-Veranstaltung kassiert 100.000 US-Dollar (rund 91.300 Euro), die einer Organisation im Kampf gegen die Pandemie gespendet werden.

Dauern wird das Turnier bis zum Karfreitag (11. April), wie die NBA am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Es sei auch eine Live-Übertragung auf ESPN geplant. In den ersten beiden Runden werde im K.o.-Modus gespielt, ab dem Semifinale dann im "best of three"-Format.

Die deutsche NBA-Ikone Dirk Nowitzki hilft indes im Norden von Texas sozialen Einrichtungen mit Spenden. Der langjährige Superstar der Dallas Mavericks hat über seine US-Stiftung, die Dirk Nowitzki Foundation, unter anderem 100.000 Dollar (rund 91.300 Euro) an die "North Texas Food Bank" gespendet.

Coronavirus: News-Überblick vom 31. März

20.31 Uhr: Horner relativiert Marko-Pläne

Christian Horner, Teamchef des Formel-1-Teams von Red Bull, hat die "Coronavirus-Pläne" von Motorsportberater Helmut Marko relativiert. Der Steirer hatte vorgeschlagen, die Piloten von Red Bull und Alpha Tauri sowie die zehn Junioren absichtlich mit dem Coronavirus zu infizieren, damit sie zu Saisonbeginn wieder fit und immun seien.

"Wie Helmut bereits hervorgehoben hat: Als er den Vorschlag gemacht hat, gab es dafür keine Unterstützung. Das war von ihm in mehrerer Hinsicht eine unbedachte Äußerung, die getätigt wurde, bevor man das wahre Ausmaß dieser Pandemie verstanden hat", erklärte Horner in einem BBC-Interview. Markos Ansinnen sei nie ernsthaft diskutiert worden.

Weiters betonte der Brite, er würde sich eine Verschiebung der Regeländerungen in der Formel 1 auf 2023 und nicht wie zuletzt auf 2022 wünschen, um Kosten zu sparen.

20.24 Uhr: Gewerkschaft ob Weißrussland-Situation beunruhigt

Die internationale Fußballprofi-Gewerkschaft FIFPro ist beunruhigt, dass trotz der Corona-Pandemie in Weißrussland weiter Fußball gespielt wird. Das sei nicht nachvollziehbar, sagte Europa-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann am Dienstag. "Es gibt Spieler, die besorgt sind."

Das zwischen Polen und Russland gelegene Land sei das einzige in Europa, wo die Spitzenliga nicht pausiere, sagte der Gewerkschaftler. Fans in den Stadien hätten zwar am vergangenen Wochenende Desinfektionsgel für die Hände bekommen, aber nur wenige hätten Schutzmasken getragen.

Die Fußballvereinigung ABFF hatte beim Start der nationalen Meisterschaft angekündigt, dass genau auf die Ausbreitung des Lungenkrankheit in Weißrussland geachtet werde. Am Sonntag startete auch die Frauen-Meisterschaft. Auf Bildern war zu sehen, wie Fans mitunter dicht beieinanderstanden. Präsident Alexander Lukaschenko hatte zuletzt die Gefahr einer Ansteckung heruntergespielt.

Am Dienstag gab er den ersten Coronavirus-Todesfall in seinem Land bekannt. Demnach starb ein 75 Jahre alter Mann an der Lungenkrankheit Covid-19. Offiziell haben sich 163 Menschen infiziert.

Baer-Hoffmann sagte, auch wenn die FIFPro in Belarus keine Mitgliedsgewerkschaft habe, werde er nun "Lobbyarbeit" betreiben, damit weitere Vorsichtsmaßnahmen beim Fußball ergriffen werden.

17.55 Uhr: Skiflug-WM soll im Dezember nachgheolt werden

Die wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagte Skiflug-WM in Planica soll in der zweiten Dezember-Hälfte nachgeholt werden. Das gaben die slowenischen Organisatoren am Dienstag ohne Nennung des genauen Termins bekannt.

Ursprünglich wären die Titelkämpfe vom 19. bis 22. März als Abschluss der schließlich vorzeitig abgebrochenen Saison 2019/20 geplant gewesen. Dafür gekaufte Tickets seien auch für die Austragung im Dezember gültig, teilte der Veranstalter weiters mit.

15.42 Uhr: Vater von Schwinger-Star an Coronavirus gestorben

Tiefe Trauer bei einem Schweizer Sportstar: Matthias Glarner, Schwinger-Star aus Österreichs Nachbarland, hat seinen Vater verloren. Wie der "Blick" berichtet, starb Andreas Glarner im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.

14.01 Uhr. Die Salzburger helfen

Ab sofort verzichtet die gesamte Mannschaft von Salzburg auf einen Teil ihres Gehalts. Mit der daraus resultierenden monatlichen sechsstelligen Summe wird vom Klub ein Fonds eingerichtet. Die finanziellen Mittel gehen an Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen im Umfeld des Klubs, die in eine finanzielle Notlage geraten sind und dringend Hilfe benötigen. Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, freut sich über die Bereitschaft des Teams: „Respekt an die Spieler, die mit ihrer Initiative großes Verantwortungsbewusstsein zeigen.“

11.35 Uhr. Ein skeptischer Adi Hütter

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einem Abbruch der Europa League. "Ich bin eher skeptisch, ob man die aktuelle Saison in der Europa League zu Ende spielen kann", sagte der 50-jährige Vorarlberger der Bild"-Zeitung. Der Wettbewerb ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) aufgrund der Coronavirus-Pandemie wie die Champions League im Achtelfinale auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden. In einer Videokonferenz mit den 55 Mitgliedsverbänden will die UEFA am Mittwoch darüber beraten, ob und wie die internationale Saison noch abgeschlossen werden kann.

9.54 Uhr. Entwarnung bei Frankfurtern

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat bei den vier Teammitgliedern, deren Coronavirus-Test positiv war, Entwarnung gegeben. "Es geht ihnen wirklich sehr gut, sie waren alle schnell über den Berg. Einer von den vier hat gar nichts mitbekommen", sagte der 48-Jährige im Interview mit "hessenschau.de". Zwei Spieler und zwei Betreuer des Klubs sind betroffen.

8.53 Uhr. NBA unterstützt Blutplasma-Behandlungen

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie unterstützt die National Basketball Association (NBA) den Ansatz von Wissenschaftern, Patienten mit dem Blutplasma von Menschen zu behandeln, die die Infektion überstanden haben. Neben einer Geldspende in Höhe von 100.000 Dollar (rund 90.600 Euro) an ein entsprechendes Projekt hat die NBA auch ihre Spieler um Hilfe gebeten. Basketballer, die die Infektion mit dem Coronavirus überstanden haben, sollten eine Blut- und Plasmaspende in Erwägung ziehen. Ob diese Methode, die nicht neu ist, hilft, ist allerdings nicht erwiesen.

4.01 Uhr. US-Rugbyverband insolvent

Der amerikanische Rugbyverband hat inmitten der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Wie USA Rugby am Montag (Ortszeit) auf seiner Homepage mitteilte, sei der Einnahmeverlust durch die Pandemie in der ohnehin schwierigen finanziellen Lage des Verbands zu viel gewesen. Mit finanzieller Hilfe des Weltverbands könnte aber ein Neustart gelingen.

3.37 Uhr. Notquartier für erkrankte New Yorker



Auf dem Gelände der US Open gibt es demnächst 350 temporäre Krankenhausbetten für die von der Coronavirus-Pandemie hart getroffenen Bewohner der Stadt New York. Zudem soll eine der Küchen im Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows zur Zubereitung von 25.000 Essenspaketen täglich genutzt werden. Verteilt werden die unter anderem an Patienten, Helfer und Schulkinder. Die Umrüstung der Anlage soll am Dienstag beginnen, berichteten US-Medien. New York ist mit mehr als 38.000 Fällen die Stadt mit den meisten Coronavirus-Infizierten in den USA.

News-Überblick vom 30. März

20.12 Uhr: Olympia-Verschiebung für Weißhaidinger wichtig für Chancengleichheit

Leichtathlet Lukas Weißhaidinger freut sich nach der Festlegung eines neuen Termins für die Olympischen Spiele in Tokio im Jahr 2021 über die dadurch erreichte Planungssicherheit. "Jetzt kann man die Ziele neu sortieren. Für die Chancengleichheit ist es ganz wichtig, dass die Spiele verschoben wurden, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben", sagte der WM-Dritte im Diskuswurf in ORF Sport +.

Weißhaidinger trainiert derzeit auf dem Bauernhof seines Bruders in Oberösterreich. "Ich glaube, dass ich noch sieben bis 14 Tage gut rüberbringe. Dann kommt eine entscheidende Zeit. Können wir wieder in Trainingszentren trainieren, können wir uns qualitativ verbessern oder Wettkämpfe machen?", fragte Weißhaidinger. Aktuell sei er mit seinen Trainingsleistungen zufrieden, nach dem Wintertraining sei es aber wichtig zu wissen, wie sich die Formkurve entwickle. Da seien Wettkämpfe wichtig.

18.29 Uhr: ÖOC befürchtet keine Einbußen aus Olympia-Verschiebung

Das Österreichische Olympische Komitee hat wegen der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio ins Jahr 2021 kaum finanzielle Einbußen zu befürchten. "Für uns hält sich der Schaden in Grenzen", sagte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel am Montag im TV-Sender ORF Sport +.

Man werde mit Partner AUA verhandeln, um die Flugtickets zu übertragen und das werde auch mit dem Organisationskomitee wegen der angezahlten Zimmer klappen, erklärte Mennel.

Auf den Veranstalter der Sommerspiele werden hingegen laut Mennel Mehrkosten von rund zwei Milliarden zukommen. "Da wird sich mit Sicherheit auch das IOC beteiligen müssen", meinte Mennel, "denn es ist im Interesse des IOC und der Athleten weltweit, dass diese Spiele durchgeführt werden."

17.15 Uhr: Leichtathletik-WM nach Tokio-Fixierung nun erst 2022

Nach der Festlegung des neuen Termins für die Olympischen Sommerspiele in Tokio mit 23. Juli bis 8. August 2021 hat sich World Athletics auf die Abhaltung der Leichtathletik-WM im Jahr 2022 festgelegt. Zum ursprünglichen Termin der an Eugene im US-Bundesstaat Oregon vergebenen Wettkämpfe würden die Titelkämpfe nun mit den Spielen kollidieren. Sie hätten vom 6. bis 15. August stattgefunden.

"Jeder muss flexibel und kompromissbereit sein, und zu diesem Zweck arbeiten wir jetzt mit den Organisatoren der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Oregon an neuen Terminen im Jahr 2022", hieß es von World Athletics. Die wegen der Coronavirus-Pandemie erforderliche Olympia-Verschiebung an sich wurde begrüßt: "Dies gibt unseren Athleten die Zeit, die sie brauchen, um wieder in Training und Wettkampf zu gehen."

16.44 Uhr: UEFA bespricht weiteren Saison-Fahrplan am Mittwoch

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bespricht am Mittwoch den möglichen internationalen Fahrplan. Der Dachverband hat die Generalsekretäre der 55 Mitgliedsverbände zu einer Videokonferenz eingeladen, um "die identifizierten Optionen mit Bezug auf die mögliche Neuansetzung von Spielen zu diskutieren", teilte die UEFA am Montag mit.

Dabei gehe es um die Wettbewerbe für Nationalmannschaften und Clubs auf europäischer Ebene sowie Angelegenheiten wie Spielerverträge und das Transfersystem. Zwei eingesetzte Arbeitsgruppen prüfen derzeit unter anderem mögliche Optionen, um die Wettbewerbe zum Abschluss zu bringen. Die UEFA hatte wegen der Coronavirus-Pandemie bereits die Europameisterschaft um ein Jahr verschoben. Sie soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

16.05 Uhr: NADA hilft bei Coronavirus-Tests

Personal der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) hilft in nächster Zeit auf freiwilliger Basis bei Coronakrisen-Maßnahmen wie der Unterstützung von Covid-19-Tests aus. Das betreffe mit 25 Personen rund ein Viertel der Mitarbeiter, teilte die NADA am Montag mit. Die Agentur kann aufgrund der geltenden Einschränkungen derzeit nur noch einen reduzierten Doping-Kontrollbetrieb durchführen.



"Aufgrund der derzeitigen Situation wurden Ressourcen frei, die mit dieser Maßnahme sehr gut genutzt werden können. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die sich freiwillig gemeldet haben, um ihren Beitrag in dieser herausfordernden Zeit zu leisten", betonte NADA-Geschäftsführer Michael Cepic. Seine Agentur fühle sich verpflichtet, einen solidarischen Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie zu leisten.

14.32 Uhr: Barcelona-Stars verzichten auf 70 Prozent ihres Gehalts

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie haben sich die Profis von Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona zu einer massiven Gehaltsreduktion entschlossen. Wie Kapitän Lionel Messi am Montag via Instagram bekanntgab, verzichten er und seine Mitspieler für die Dauer des Ausnahmezustands auf 70 Prozent ihrer Bezüge und leisten zudem noch Spenden, damit kein Club-Mitarbeiter entlassen werden muss.

Bereits zuvor hatten die Katalanen im Kampf gegen das Coronavirus ihre Vereinsanlagen den Behörden zur Verfügung gestellt und der katalanischen Regierung 30.000 Schutzmasken geliefert. Messi selbst spendete eine Million Euro für ein Krankenhaus in Barcelona und eines in seiner Heimat Argentinien.

13.42 Uhr: Dortmund ist wieder zurück im Training

Die Fußball-Profis von Borussia Dortmund haben einen ersten kleinen Schritt zurück Richtung Normalität getan. Nach einer gut zweiwöchigen durch die Corona-Krise verursachten Zwangspause mit heimischen Fitnessübungen ließ Coach Lucien Favre am Montag wieder trainieren. Allerdings fand die Einheit nicht gemeinsam auf dem Platz, sondern in Zweiergruppen zeitlich versetzt statt.

Über den gesamten Montagvormittag fuhren die Spieler des deutschen Bundesligisten in ihren Privat-Autos am vereinseigene Gelände im Dortmunder Vorort Brackel vor. Vor den Toren des Trainingszentrums, wo normalerweise viele Fans auf ein Autogramm oder ein Selfie mit den Stars hoffen, herrschte gespenstische Ruhe.

11:27 Uhr: Wimbledon steht vor der Absage

Diesen Mittwoch soll die Entscheidung fallen, ob das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) wie geplant stattfindet oder nicht. "Wimbledon wird die Absage beschließen. Da gibt es keinen Zweifel", sagt Dirk Hordorff, Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes. Eine Verschiebung in den Herbst sei offenbar keine Option. "Wimbledon hat durch den Rasen und die besonderen Lichtverhältnisse eigene Gesetze." Zudem seien die Engländer dank einer Versicherung und finanziellen Reserven auch nicht auf Gedeih und Verderb auf eine Durchführung angewiesen.

Und zur eigenmächtigen und viel kritisierten Verlegung der French Open in den Herbst meint Hordorff: "Die French Open werden nicht so wie sie sich das vorgestellt haben, verlegt werden. Entweder werden sie sich mit der gesamten Tennisfamilie in einen sinnvollen Plan einarbeiten lassen oder sie werden die Konsequenz der gesamten Tennisfamilie spüren."

09.30 Uhr: Töchterchen hält Burgstaller auf Trab

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller genießt trotz der derzeitigen Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie die Zeit mit seiner kleinen Tochter. "Die krabbelt schon ganz anständig und räumt das ganze Haus aus. Da muss man schon immer hinterher sein", berichtete der Kärntner Fußball-Profi beim TV-Sender Sky Sport News. "So ein Tag ist schon anstrengender als manchmal zweimal Training."

Der FC Schalke 04 trainiert allerdings derzeit nicht. Der 30-Jährige macht sich angesichts der Corona-Pandemie auch Sorgen. Es belaste ihn "schon sehr. Man hängt so in der Luft und weiß nicht, wie es weitergeht", sagte Burgstaller: "Jetzt nicht nur im Fußball, auch in der Wirtschaft. Das betrifft ja die ganze Welt."

08:26 Uhr: Viertligist hat bereits 2665 Grillwürstel verkauft

Auch der deutsche Fußball-Viertligist RW Essen bleibt von der Corona-Krise nicht verschont: Dem Regionalligisten drohen bis zu 2,5 Millionen Euro Verlust. Um den Schaden etwas in Grenzen halten zu können, haben die Anhänger des Vereins nun bereits virtuell Eintrittskarten, Grillwürstel und Bier im Wert von fast 100.000 Euro gekauft. Der letzte Stand: 17 VIP-Tickets (100 Euro pro Stück), 3212 Eintrittskarten (10 bis 25 Euro), 6493 Biere (4 Euro) und 2665 Grillwürstel (2,50 Euro).