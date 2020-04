Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem ÖFB-Team könnte ein heißer Herbst ins Haus stehen © APA/GEORG HOCHMUTH

Coronavirus: News-Überblick vom 4. April

14.35 Uhr: UEFA-Planspiel mit bis zu acht Länderspielen im Herbst

Nach der Verschiebung der für Juni geplanten Länderspiele und auch ihrer EM-Play-offs stellt die Europäische Fußball-Union (UEFA) für den Herbst neue Planspiele an. Statt den ursprünglichen sechs Länderspielen könnte das ÖFB-Nationalteam im September, Oktober und November bis zu acht Partien absolvieren. Von einem entsprechenden Modell berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa am Samstag.

Im ursprünglichen Terminkalender waren für September, Oktober und November an drei Doppelterminen für jedes Nationalteam sechs Partien in der Nations League vorgesehen. Allerdings müssen sobald wie möglich auch die Play-offs um die letzten vier EM-Tickets über die Bühne gehen. Diese hätten ursprünglich Ende März ausgetragen werden sollen und waren dann in den Juni verschoben worden. Seit Mittwoch ist klar, dass sie auch dann nicht stattfinden werden.

Erwogen wird nun laut dpa-Angaben, an zwei der drei Herbst-Termine drei statt der üblichen zwei Länderspiele auszutragen. Die UEFA hatte nach einer Videokonferenz mit den Generalsekretären ihrer 55 Mitgliedsverbände am Mittwoch entschieden, alle Länderspiele, die im Juni hätten stattfinden sollen, "bis auf Weiteres" zu verschieben. Konsens herrschte darin, dass die Spiele nicht ersatzlos gestrichen werden sollen.

Der ÖFB hatte - ursprünglich als Vorbereitung auf die letztlich auf 2021 verschobene EM - am 2. Juni ein Testspiel in Wien gegen England und am 7. Juni ein weiteres in Prag gegen Tschechien angesetzt. Mit dem englischen Verband (FA) befinde man sich laut ÖFB-Angaben derzeit in Gesprächen, ob die Begegnung mit den "Three Lions" zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden könne.

Im März waren bereits die geplanten Länderspiele gegen die Türkei (in Wien) und Wales (in Swansea) der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen. ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer hofft, alle vier Begegnungen 2020 oder 2021 nachholen zu können. Allerdings ist der Terminplan auch im kommenden Jahr eng, steht dort doch neben der EM im Sommer ab März auch die europäische Qualifikation für die WM 2022 in Katar auf dem Programm.

14.07 Uhr: Absage aller ÖFT-Wettkämpfe bis Ende Juni

Der Österreichische Fachverband für Turnen (ÖFT) gab bekannt, alle seine (acht) bis Ende Juni angesetzten österreichischen Meisterschaften, ebenso seine diversen weiteren Wettkämpfe (Cupbewerbe, Qualifikationen udgl.) abzusagen. ÖFT-Präsident Friedrich Manseder: „Das trifft uns hart, doch außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Maßnahmen. Die Gesundheit und die Eindämmung des Virus gehen selbstverständlich vor. Österreichweite Saison- und Jahreshöhepunkte haben allerdings auch keinen Sinn, wenn nirgendwo dafür trainiert werden kann.“

Konkret von diesen Absagen betroffen sind die Sportarten Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, Trampolinspringen, Sportakrobatik, Sportaerobic und Team-Turnen. Ob und welche der nun abgesagten Wettkämpfe im Herbst nachgetragen werden können, wird sich entscheiden, sobald der ebenfalls völlig zu überarbeitende internationale Kalender neu feststeht.

13.45 Uhr: Deutsche Bundesliga plant laut "kicker" Wiederbeginn im Mai

Die deutsche Fußball-Bundesliga und die 2. Liga wollen offenbar schon am ersten oder zweiten Mai-Wochenende ihre wegen der Coronavirus-Krise unterbrochene Saison fortsetzen. Abgeschlossen werden soll diese dann größtenteils ohne englische Wochen bis 30. Juni. Auf diesen "Masterplan" sollen sich die 36 Clubs verständigt haben, berichtete das Fachmagazin "kicker" am Samstag online.

Voraussetzung für die Umsetzung des Planes sei allerdings, dass die deutschen Gesundheitsbehörden grünes Licht für Geisterspiele geben. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ihre Spiele wegen der Pandemie bisher bis 30. April ausgesetzt. Mannschaftstrainings sind frühestens ab kommendem Montag wieder erlaubt, sofern die zuständigen Behörden dies gestatten. Einige Clubs hatten zuletzt in Kleingruppen das Training wieder aufgenommen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) betonte am

Samstag jedoch, dass es noch keinen fertigen Spielplan für den Rest der Saison gebe. In einer Mitgliederversammlung vergangenen Dienstag seien "zwei denkbare Szenarien" vorgestellt worden, die

"zwangsläufig erheblichen Unwägbarkeiten unterliegen", teilte die

Liga mit. Zudem hieß es in der Stellungnahme als Reaktion auf den

"kicker"-Bericht: "Die DFL beansprucht für die Bundesliga und 2.

Bundesliga keinerlei Sonderrolle in einer Zeit, in der für die

gesamte Gesellschaft die Eindämmung des Virus oberste Priorität

hat."

11.02 Uhr: Deutscher Virologe skeptisch bei Tests für Bundesliga-Profis

Der deutsche Virologe Ulf Dittmer sieht für einen möglichen Wiederbeginn der deutschen Fußball-Bundesliga mit regelmäßigen Coronavirus-Tests für die Spieler Probleme. "Wir sind ziemlich am Anschlag der Laborkapazitäten in Deutschland", sagte der Leiter der Virologie der Universitätsmedizin Essen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Samstag-Ausgabe).

Laut eines Berichtes des "Mitteldeutschen Rundfunks" (MDR) sollen die Profis bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs im deutschen Profifußball alle drei Tage auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Bei einem positiven Befund sollen nicht mehr alle Spieler der Mannschaft in Quarantäne geschickt werden, sondern nur der infizierte.

"Ich weiß nicht, welches Labor sich dann zur Verfügung stellt, um gesunde Bundesligaprofis zu testen, obwohl wir diese Tests doch dringend für schwer erkrankte Personen brauchen", gab Dittmer zu bedenken. Sein Kollege Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg sagte, man könne "alle Spieler auf Antikörper testen, um herauszufinden, wer das Virus schon einmal in sich getragen hat und immun ist. Nur diese Spieler sollte man dann spielen lassen." Fraglich wäre allerdings, ob dann jeder Club genug spielfähige Profis hätte. Der MDR hatte berichtet, dass die Teams zu einer Partie antreten müssten, wenn sie 13 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung haben.

Der Spielbetrieb ist in Deutschland zumindest bis 30. April ausgesetzt. Mannschaftstrainings sind allerdings frühestens ab kommendem Montag wieder erlaubt, sofern die zuständigen Behörden dies gestatten. Ziel ist es, die Saison in den beiden höchsten Spielklassen bis zum 30. Juni zu beenden.