Kein Meister in der Bundesliga

Coronavirus: News-Überblick vom 3. April

14.47 Uhr: Keine Meister in Österreichs Volleyball-Bundesligen

In den aufgrund des Coronavirus abgebrochenen österreichischen Meisterschaften der Volley League der Damen und Herren wird es in dieser Saison keine Meister, allerdings einen Endstand geben. Dieser wird für die Vergabe der Startplätze im Europacup und der mitteleuropäischen MEVZA-Liga 2020/21 herangezogen. Das beschloss der Vorstand des Österreichischen Volleyballverbandes (ÖVV) am Freitag.

Dass es aufgrund der außergewöhnlichen Situation keinen Absteiger gibt, stand bereits mit Abbruch der Ligen fest. Da es zu keinen Play-offs kam, wird auch der Titel "Staatsmeister" nicht vergeben, stattdessen gibt es in den beiden höchsten Spielklassen einen "Rang 1", der an die beiden Vorjahresmeister SK Zadruga Aich/Dob (Männer) und ASKÖ Linz/Steg (Frauen) geht. Bei den Herren ergibt sich das Ranking aus den Endplatzierungen in den Setzrunden, bei den Damen nach dem Endstand des Grunddurchgangs.

11:17 Uhr. "The Digital Swiss 5" wird geradelt

Die 84. Tour de Suisse wird wegen der Coronavirus-Pandemie heuer nicht stattfinden. Die als wichtiges Vorbereitungsrennen für die Tour de France geltende Radrundfahrt sollte vom 7. bis 14. Juni ausgetragen werden. Die Organisatoren entschlossen sich aber laut Mitteilung vom Freitag nun frühzeitig für eine Absage. Eine Verschiebung sei logistisch und finanziell nicht umsetzbar gewesen. Radsportfans wird jedoch eine digitale Rennserie für Profis und für jedermann angeboten. Für "The Digital Swiss 5" vom 22. bis 26. April hätten sich laut Veranstaltern bereits 17 WorldTour- und ProTeams angemeldet.

10.48 Uhr. Englische Fußball-Profis kürzen Gehälter nicht

Anders als in Deutschland, Spanien, Italien oder auch Österreich haben sich die englischen Fußball-Profis in der Corona-Krise immer noch nicht zu Gehaltskürzungen bekannt. "Wir sind uns der öffentlichen Meinung bewusst, dass die Spieler die Gehälter von nicht spielenden Mitarbeitern zahlen sollten", teilte die Spielergewerkschaft PFA mit. "Unsere derzeitige Position ist jedoch, dass Vereine - wenn sie es sich leisten können, ihre Spieler und Mitarbeiter zu bezahlen - dies tun sollten." Am Donnerstagabend waren Gespräche mit der Premier League über dieses Thema ergebnislos beendet worden. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hatte die Premier-League-Spieler aufgefordert, Gehaltskürzungen zuzustimmen. Zuvor war bekannt geworden, dass die 550 Mitarbeiter des Champions-League-Vorjahresfinalisten Tottenham im April und Mai auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichten müssen

10.33 Uhr. Radsport-Verband startet e-Bundesliga

Der Österreichische Radsport-Verband hat in der Corona-Krise die virtuelle Rennserie "eCycling league Austria" ins Leben gerufen. Beginnend mit Samstag finden bis vorläufig 2. Mai wöchentlich Bewerbe über 40 bis 60 km statt. Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jeder, wodurch man sich auch mit Profis messen kann, in die Ligaranglisten diverser Kategorien kommen aber nur beim ÖRV Lizenzierte.

Ausgetragen werden die auf Smart-Rollentrainern gefahrenen Rennen auf der Online-Plattform Zwift. Die Anzeige von Herzfrequenz- und Wattleistungswerten ist dabei Pflicht. Der ÖRV ersucht um ehrliche Angaben des eigenen Körpergewichts, da es bei der Angabe von zu geringem Gewicht zu Verfälschungen der Leistungsparameter kommt. Bei unrealistischen Werten behalte man sich den Nachweis des tatsächlichen Körpergewichts vor, heißt es in der Ausschreibung. Als Belohnung für die Besten winken Sachpreise der Verbandssponsoren.

10.02 Uhr. US-Klubs dürfen frühestens am 25. April wieder trainieren

In der amerikanischen Profifußball-Liga MLS dürfen die Teams frühestens am 25. April wieder mit dem Training beginnen. Wie die Liga am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, bleiben die Trainingsgelände der Clubs bis einschließlich 24. April wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Ausnahmen gibt es nur für Spieler, die eine medizinische Behandlung brauchen oder in der Reha sind.

9.23 Uhr. UEFA prüft für EM 2021 Austragungsorte und Spielplan

Nach der Verschiebung der Fußball-EM wegen der Coronavirus-Pandemie prüft die UEFA, ob das Turnier auch 2021 wie geplant in einem Dutzend Ländern stattfinden wird. "Die UEFA EURO 2020 soll zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli 2021 stattfinden, mit der Absicht, den gleichen Spielplan und die gleichen Austragungsorte zu haben", teilte die UEFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die UEFA stehe in dieser Angelegenheit mit allen zwölf Austragungsorten in Kontakt, hieß es vom Kontinentalverband. München, Rom, Baku, St. Petersburg, Kopenhagen, London, Glasgow, Amsterdam, Bukarest, Bilbao, Dublin und Budapest sind als Gastgeber vorgesehen.

Wie der Deutsche Philipp Lahm allerdings erklärt hatte, stünde der Spielort München auf dem Prüfstand. Die UEFA spiele gerade "viele Szenarien" durch, sagte er der "Welt am Sonntag". Möglicherweise können manche Spielorte durch die Corona-Folgen ihre Verpflichtungen nicht erfüllen.