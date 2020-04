Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 5. April

19.24 Uhr: Golf: British Open und Ryder Cup weiter regulär im Plan

Die British Open sind in der Coronavirus-Krise das einzige im heurigen Turnierkalender regulär verbliebene Golf-Major. Wegen des Virus mussten das Masters, die PGA Championship und auch die US Open auf derzeit unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Open Championship sind für 16. bis 19. Juli im Royal St. Georges in Sandwich nahe Dover angesetzt.

"Wir arbeiten weiter an unseren Optionen für The Open in diesem Jahr, die auch eine Verschiebung beinhalten", erklärte Martin Slumbers, der Vorstandschef von Veranstalter R&A. Laut Medienberichten sind die 149. Open so gut wie kein anderes Golfturnier gegen einen Ausfall versichert. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Traditionsveranstaltung aber nicht mehr abgesagt worden.

18.05 Uhr: NFL-Kickerlegende Dempsey starb an Covid-19-Folgen

Ein legendärer Ex-Kicker aus der National Football League (NFL) ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Tom Dempsey erzielte im November 1970 für die New Orleans Saints mit 63 Yards das bis dahin längste verwertete Field Goal der NFL-Geschichte. Der Rekord wurde erst 43 Jahre später von Denvers Matt Prater (64 Yards) übertroffen.

Dempsey wurde mit einer beeinträchtigten rechten Körperhälfte geboren. Sein rechter Fuß war deutlich kürzer und hatte keine Zehen. Er kickte mit einem Spezialschuh, der in der Ruhmeshalle des Profi-Footballs ausgestellt ist. Dempsey spielte elf Jahre in der NFL. Zuletzt litt er an Alzheimer und Demenz. Er starb laut Saints-Angaben Samstagnacht in einem Altersheim in New Orleans.

17.12 Uhr: Fußball-Liga in Burundi wird trotz Corona-Pandemie fortgesetzt

Die Fußball-Liga in Burundi ist während der Coronavirus-Krise eine der weltweit wenigen mit aufrechtem Spielbetrieb. Am Sonntag wurde in dem ostafrikanischen Land entschieden, die erste und zweite Liga unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiterzuführen. Sonst wird derzeit nur noch in Weißrussland, Nicaragua und Tadschikistan Erstliga-Fußball gespielt. In Burundi sind noch drei Runden ausständig.

15.22 Uhr: Weltmeister Carlsen plant hochklassiges Online-Turnier

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie den Start eines hochklassig besetzten Online-Turniers angekündigt. Der 29-jährige Norweger will sich mit sieben seiner größten Rivalen messen. Dabei soll es um ein Preisgeld von 250.000 Dollar gehen. Beginnen soll das zweiwöchige Turnier am 18. April.

Zuletzt war das WM-Kandidatenturnier im russischen Jekaterinburg wegen der Corona-Krise abgebrochen worden. Dort sollte der Herausforderer ermittelt werden, der Ende des Jahres im Rahmen der Weltausstellung Expo in Dubai gegen Carlsen um den WM-Titel kämpft.

14:12 Uhr: Serbe Prijovic nach Verstoß gegen Ausgehverbot in Hausarrest

Der serbische Fußball-Nationalspieler Aleksandar Prijovic ist wegen des Verstoßes gegen das Ausgehverbot während der Corona-Krise in Belgrad zu drei Monaten Hausarrest verurteilt worden. Das berichten lokale Medien am Sonntag.

Der 29-Jährige war am Freitag von der Polizei in Gewahrsam worden, nachdem er sich mit 19 anderen Menschen entgegen der Bestimmungen in einem Hotel getroffen hatte. Prijovic stammt aus St. Gallen, spielt aber inzwischen für das Heimatland seiner Vorfahren. Auf Vereinsebene steht er bei Al Ittihad in Saudi-Arabien unter Kontrakt.

12:38 Uhr: Leichtathletik-Chef warnt Doper: "Keine Test-Sperrzone"

Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, Sebastian Coe, hat Sportler gewarnt, die aktuelle Corona-Krise als Schlupfloch für Doping zu nutzen. "Kein Sportler sollte jemals zu dem Schluss kommen, dass er sich in einer Test-Sperrzone befindet, das ist nicht der Fall", sagte Coe der ARD. "Wir haben Systeme eingerichtet, die mehr als ausreichend sind, um mit der aktuellen Verwerfung umzugehen."

Derzeit ruht das internationale Kontrollsystem weitgehend, auch der Kontrollbetrieb in Österreich läuft nur sehr reduziert. Standard-Nachweisverfahren wie etwa Urinkontrollen sind derzeit kaum möglich. Einzelne Dopingjäger verweisen auf indirekte Nachweisverfahren, wie den biologischen Athleten-Blutpass. "Wir wären naiv zu glauben, dass nicht einige versuchen, das System auszutricksen. Daher treiben wir Technologie voran, um innovative Verfahren einzuführen, damit potenzielle Betrüger nicht davon kommen", sagte Travis Tygart, der Chef der US-Antidoping-Agentur, ohne allerdings konkret zu werden.

Die ARD-Dopingredaktion zitierte zudem aus einer an Mäusen durchgeführten Studie der Universität Oslo aus dem Jahr 2013, die nahe legt, dass Athleten auch schon von kurzzeitigem Anabolika-Konsum dauerhafte Vorteile beim Muskelwachstum haben. Weitergedacht hieße das, dass Athleten auch bei den auf 2021 verschobenen Olympischen Sommerspielen in Tokio noch davon profitieren würden.

12:05 Uhr: Bulgarischer Ex-Boxer Pulew will 1,5 Millionen Euro spenden

Der frühere Box-Europameister Kubrat Pulew hat eine große Geste vor seinem bevorstehenden WM-Kampf gegen Schwergewichtschampion Anthony Joshua angekündigt. Der 38-jährige Bulgare will die Hälfte seiner Drei-Millionen-Euro-Kampfbörse spenden. "Fünfzig Prozent spende ich für die unermüdlichen Helden im Kampf gegen Corona. An Pfleger, Krankenschwestern, Krankenhäuser und für die Anschaffung hochmoderner medizinischer Geräte im Kampf gegen das teuflische Virus", sagte er der "Bild am Sonntag".

Der Kampf gegen den britischen Champion der Verbände IBF, WBO und WBA (Superchampion) sollte ursprünglich am 20. Juni in London ausgetragen werden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nunmehr wird der 25. Juli angepeilt. Pulew hat schon einmal um die Schwergewichts-WM gekämpft. Im November 2015 unterlag er in Hamburg Wladimir Klitschko durch K.o. in der fünften Runde.

11:49 Uhr: FC Bayern trainiert ab Montag unter Auflagen in Kleingruppen

Der FC Bayern München von ÖFB-Teamspieler David Alaba kehrt wieder auf den Rasen zurück. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trainiert ab Montag zumindest wieder in Kleingruppen. Nach dpa-Informationen sollen die Einheiten in der Corona-Krise unter strengen Auflagen und unter Einhaltung aller vorgegebenen Regelungen stattfinden. Zunächst hatte der "Kicker" darüber berichtet.

Laut dem Bericht werden die Profis in vier Gruppen aufgeteilt. Diese sollen in zeitlichen Abständen in der Tiefgarage am Vereinsgelände abgeholt und in mehrere Kabinen gebracht werden. Danach wird auf verschiedenen Plätzen trainiert. Duschen und Essen sollen die Stars anschließend zu Hause. Das Cybertraining, das zuletzt via Video-Chat durchgeführt wurde, kann als Variante in der Trainingsarbeit weiter genutzt werden.

Einige der 18 Bundesligisten hatten bereits in der vergangenen Woche wieder mit dem Training begonnen, bei zahlreichen weiteren Clubs soll von Montag an wieder auf dem Platz trainiert werden. Die Saison ist derzeit bis mindestens Ende April ausgesetzt.

Der Spielbetrieb ist in Deutschland zumindest bis 30. April ausgesetzt. Mannschaftstrainings sind allerdings frühestens ab kommendem Montag wieder erlaubt, sofern die zuständigen Behörden dies gestatten. Ziel ist es, die Saison in den beiden höchsten Spielklassen bis zum 30. Juni zu beenden.