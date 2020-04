Facebook

Gehaltsverzicht bei Wolfsburg © (c) GEPA pictures/ Witters

Coronavirus: News-Überblick vom 2. April

12.49 Uhr: Gehaltsverzicht auch bei VfL Wolfsburg und Werder Bremen

Der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat aufgrund der Corona-Krise ebenfalls einen Gehaltsverzicht beschlossen. Die Spieler, der Trainerstab und die Geschäftsführung der "Wölfe" verzichten auf einen "signifikanten" Teil ihres Gehaltes, gab der Arbeitgeber von Coach Oliver Glasner, Mittelfeldspieler Xaver Schlager und Tormann Pavao Pervan am Donnerstag bekannt.

"Wir wollen als Mannschaft unseren Beitrag leisten, das ist eine Selbstverständlichkeit", sagte der Wolfsburger Kapitän Josuha Guilavogui. Auf Teile des Gehaltes verzichten zudem auch die Profis von Werder Bremen, darunter der Österreicher Marco Friedl. Nach Angaben des Clubs vom Donnerstag beteiligen sich zudem der Trainerstab um Chefcoach Florian Kohfeldt und die Geschäftsführung an der Aktion. "Wir sind froh, dass es bei Werder diese Solidarität und dieses Miteinander gibt", sagte Geschäftsführer Klaus Filbry.

Zahlreiche Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, wie das auch bei Zweitligist 1. FC Nürnberg der Fall ist, wo die Spieler ebenfalls auf Gehaltsteile freiwillig verzichten. Dort stehen mit Georg Margreitter, Nikola Dovedan und Andreas Lukse drei ÖFB-Kicker unter Vertrag.

12.27 Uhr: Motorrad-Grand-Prix von Frankreich wegen Pandemie verschoben

Auch der Motorrad-Grand-Prix von Frankreich in Le Mans kann wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zum geplanten Termin am 17. Mai durchgeführt werden. Die WM-Läufe werden auf ein noch zu bestimmendes Datum verschoben. Zuvor waren schon die Großen Preise von Thailand (neu am 4. Oktober), der USA (15. November), Argentinien (22. November) und Spanien in Jerez (noch offen) verschoben worden.

Weitere Anpassungen dürften folgen, steht doch der GP Italien am 31. Mai in Mugello als nächstes im angepassten WM-Kalender. Während die Moto2- und Moto3-Piloten die Saison Anfang März in Katar eröffnet haben, ist die Königsklasse MotoGP noch ohne Rennen.

11.30 Uhr: Ajax-Sportdirektor Overmas vergleicht Liga-Bosse mit Trump

Ajax-Amsterdam-Sportdirektor Marc Overmars hat einen Abbruch der Saison in der niederländischen Fußballliga gefordert. "Warum geht es in diesem Moment um Geld und nicht um die Volksgesundheit?", fragte Overmars in der Tageszeitung "Telegraaf" (Donnerstag). "Ich hatte gehofft, dass der KNVB eine eigenständige Entscheidung trifft, aber stattdessen versteckt man sich hinter der UEFA."

Die UEFA hatte am Mittwoch beschlossen, den europäischen Ligen die Möglichkeit zu geben, ihre Saison auch nach dem 30. Juni noch beenden zu können. Bis zum 1. Juni darf in den Niederlanden auf Anweisung der Regierung wegen der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt werden.

Overmars hält nichts von einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs. "Ich vergleiche die UEFA und den KNVB im Moment ein bisschen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump von vor einer Woche: Die Wirtschaft ist wichtiger als das Coronavirus", sagte Overmars und fügte hinzu. "Hallo! Es sterben in den Niederlanden mehr als hundert Menschen an den Folgen des Coronavirus."

11.12 Uhr: Tour-de-France-Chef: "Nicht ohne Zuseher"

Die Tour de France soll heuer keinesfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Entsprechende Vorschlägen, etwa von Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu, wies Tour-Direktor Christian Prudhomme zurück. Bis zum 15. Mai will der Veranstalter A.S.O. eine Entscheidung über eine Verschiebung oder Absage treffen, vorerst bleibt der 27. Juni als Starttermin.

"Im Namen Tour de France ist das wichtigste Wort 'Frankreich'. Die Gesundheitssituation im Land ist das, was zählt. Ich möchte, dass die Tour de France im Sommer stattfindet – und zwar nicht im Interesse der Tour. Findet sie nicht statt, bedeutet es, dass das Land in einer katastrophalen Situation ist", sagte Prudhomme dem Internetportal "Sports-Auvergne.fr".

9.11 Uhr: Erster positiver Test in der MLS bei Philadelphia

In der amerikanischen Fußball-Profiliga (MLS) gibt es den ersten Coronavirus-Fall bei einem Spieler. Bei Philadelphia Union ist demnach ein namentlich nicht genannter Kicker positiv auf das Virus getestet worden. Der Profi habe milde Symptome, berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf den Club.

1. April

22.00 Uhr: Vier Mitglieder der Ottawa Senators positiv

Beim NHL-Club Ottawa Senators sind nach zwei Spielern vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie haben sich nach Angaben des Klubs inzwischen von der Krankheit erholt. Laut Medien sind insgesamt fünf Spieler betroffen. Sie alle könnten sich auf der Reise zu den drei Matches in Kalifornien vom 7. bis 11. März infiziert haben.

20.15 Uhr: Geldstrafe für Boateng wegen Missachtung der Regeln

Bayern-Star Jerome Boateng ist von seinem Klub mit einer Geldstrafe in ungenannter Höhe belegt worden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestrafte den Verteidiger, weil er sich trotz der geltenden Corona-Ausgangsbeschränkungen von seinem Wohnort entfernt hatte. Wie der Club am Mittwochabend mitteilte, habe der 31-Jährige am Dienstag ohne Genehmigung des Vereins München verlassen. Den Betrag wird der FC Bayern nun Münchner Krankenhäusern spenden.

19.45 Uhr: Aufstiegskandidat Ried prüft rechtliche Schritte

SV Ried, Tabellenführer der zweiten Fußball-Liga (acht Punkte vor Austria Klagenfurt), fürchtet um die erhofften Meriten seiner Saison. Die Oberösterreicher prüfen derzeit ihre Möglichkeiten für den Aufstieg am grünen Tisch, sollte die derzeit pausierende Meisterschaft in der zweiten Liga aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht mehr fertiggespielt werden können.

"Ich bin davon überzeugt, dass aufgrund des Regulativs auch bei einem Abbruch der Meisterschaft eine rechtlich haltbare Lösung nur mit einem Aufstieg in die oberste Liga möglich sein wird", wurde Präsidiumsmitglied Robert Tremel - im Brotberuf Jurist - in einer Klub-Aussendung zitiert. Man hoffe aber nach wie vor auf eine Entscheidung "am grünen Rasen".

13.32 Uhr: Leipzig-Profis verzichten auf Teile ihres Gehalts

Die Profis von RB Leipzig verzichten wegen der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, handelt es sich dabei um einen "unteren zweistelligen Prozentsatz" des Salärs. Bei den Leipzigern stehen die Österreicher Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Hannes Wolf unter Vertrag.

Aber auch TSG Hoffenheim hat bei seinen Profis sowie dem Trainerteam und den Club-Direktoren einen Gehaltsverzicht beschlossen. Das gesparte Geld soll in einen Hilfsfond fließen, um Partner, deren Existenz unmittelbar mit dem Liga-Spielbetrieb zusammenhängt, und wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region zu unterstützen. Bei Hoffenheim sind die Österreicher Florian Grillitsch, Stefan Posch und Christoph Baumgartner unter Vertrag.

Weiters gaben am Mittwoch auch Bayer Leverkusen und Mainz 05 bekannt, dass Spieler, die Mitglieder des Trainerteams und Funktionäre auf Teile ihres Gehalts verzichten. Bei Leverkusen sind Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan engagiert, bei Mainz Karim Onisiwo und Philipp Mwene.

13.29 Uhr: Neun ungarische Schwimm-Nationalteammitglieder positiv

Im ungarischen Schwimm-Nationalteam sind bereits neun Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der nationale Schwimmverband in Budapest bekannt. Man habe neben den Athleten auch alle Trainer, Masseure und anderen Betreuer getestet. Unter den positiven Fällen bis Dienstag ist auch 200-m-Delfin-Weltmeisterin Boglarka Kapas, die aber über keine Symptome klagt.

12.41 Uhr: Ruder-EM in Posen verschoben

Die vom 5. bis 7. Juni geplante Ruder-EM in Posen muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden. Alternativtermine im September oder Oktober stehen aktuell zur Debatte, wie der Internationale Ruderverband (FISA) am Mittwoch mitteilte.

12.03 Uhr: Premier League hat "keine schnellen Antworten"

Englands Fußball-Verband, die Premier League, der Verband der unteren Spielklassen sowie die Fan-Vereinigung des Landes haben sich am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme zur Corona-Krise geäußert. Konkrete Angaben zur weiteren Vorgehensweise gab es dabei nicht. "Wir alle wollen wieder das Spiel spielen, das wir so lieben - aber nur, wenn es dafür sicher genug ist", hieß es in der Mitteilung. "Es gibt keine schnellen Antworten, wie und wann wir zu unserer Fußball-Normalität zurückkehren können."

Die Premier League, die mit Abstand finanzkräftigste Fußball-Liga der Welt, ist derzeit offiziell bis 30. April unterbrochen. Derzeit wird an Plänen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens ab Ende Mai gearbeitet.

11.05 Uhr: Spanischer Liga-Neustart im Juli

Der TV-Rechteinhaber von Spaniens Fußball-Liga rechnet mit einem Neustart der Meisterschaft im Juli und ausschließlich mit Geisterspielen. La Liga ist wegen der Corona-Krise seit 10. März unterbrochen, elf Runden sind noch ausständig. "Ich glaube nicht, dass es allzu schwierig ist, elf Partien in zwei Monaten zu absolvieren", sagte Jaume Roures, Geschäftsführer der Mediengruppe Mediapro.

Allerdings steht dieser Plan auf wackligen Beinen, wie Roures zugab. "Wenn ein Spieler zum Beispiel am 20. Juli positiv getestet wird, können wir das Handtuch werfen und uns von dieser Saison verabschieden. Wir müssen alles dafür tun, um so etwas zu vermeiden, aber wenn es passiert, ist die Party vorbei." Ein Saisonabbruch würde laut Roures einen Verlust von 700 Millionen Euro zur Folge haben.

Im spanischen Oberhaus wurden in den vergangenen Wochen Spieler von Valencia, Espanyol Barcelona und Alaves positiv getestet. Spanien ist nach Italien das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas.

10.27 Uhr: Durant als Heafdliner des Videospiel-Turniers

Die National Basketball Association (NBA) wird in ihrer Zwangspause durch die Corona-Krise ein NBA-2K-Videospielturnier austragen. Insgesamt 16 aktuelle Profis werden ab Freitag daran teilnehmen, der prominenteste ist Superstar Kevin Durant. Der Sieger dieser eSports-Veranstaltung kassiert 100.000 US-Dollar (rund 91.300 Euro), die einer Organisation im Kampf gegen die Pandemie gespendet werden.

Dauern wird das Turnier bis zum Karfreitag (11. April), wie die NBA am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Es sei auch eine Live-Übertragung auf ESPN geplant. In den ersten beiden Runden werde im K.o.-Modus gespielt, ab dem Semifinale dann im "best of three"-Format.

Die deutsche NBA-Ikone Dirk Nowitzki hilft indes im Norden von Texas sozialen Einrichtungen mit Spenden. Der langjährige Superstar der Dallas Mavericks hat über seine US-Stiftung, die Dirk Nowitzki Foundation, unter anderem 100.000 Dollar (rund 91.300 Euro) an die "North Texas Food Bank" gespendet.