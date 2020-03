Auch die US-amerikanische Sportwelt ist derzeit zum Erliegen gekommen. In diesem Quiz können Sie Ihr Wissen rund um NBA, NHL und NFL unter Beweis stellen.

Testen Sie Ihr Wissen © (c) AP (Matt Slocum)

Rund um die Welt ruht der Profisport derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie. In Europa haben nahezu alle Ligen ihren Betrieb eingestellt, nur in Weißrussland spielt man noch Fußball auf höchstem Niveau.

Auch in den USA hat die Krankheit die Welt des Sports fest im Griff. Der Draft in der NFL soll dieses Jahr größtenteils virtuell stattfinden. In der NHL und NBA pausiert man schon länger. Vor kurzem wurde erst diskutiert, die Play-off-Spiele im Sommer nachzutragen.

In dieser Pause können Sie nun ihr Wissen in zehn spannenden Fragen unter Beweis stellen: