Große Geste vom FC Barcelona © (c) APA/AFP/LLUIS GENE (LLUIS GENE)

Coronavirus: News-Überblick vom 28. März

Barcelona spendet 30.000 Masken

Große Geste von Javi Martinez

Reus startet Hilfsaktion

NBA will Saison zu Ende spielen

Uruguay entlässt Verbandstrainer

16.30 Uhr: Barcelona und Sponsor spenden 30.000 Masken

Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona hat 30.000 Schutzmasken an die katalanische Regierung geliefert, um damit beim Kampf gegen die Corona-Krise zu helfen. Das teilte der Club am Samstag mit. Die Masken seien in China produziert und vom Unternehmen Taiping gespendet worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Versicherung gehört zu den Sponsoren des Vereins für den chinesischen Markt.

14.43 Uhr: Uruguay entlässt vorübergehend alle Verbandstrainer

Der Fußball-Verband Uruguays (AUF) hat mit der vorläufigen Entlassung aller Coaches, darunter auch Nationalmannschafts-Cheftrainer Oscar Tabarez, auf die Folgen der Coronakrise reagiert. Demnach sind Tabarez und weitere Verbandscoaches ab 1. April beschäftigungslos, alle sollen aber durch eine Arbeitslosenversicherung abgesichert sein. Der 73-jährige Tabarez ist seit 2006 Cheftrainer des zweimaligen Weltmeisters (1930 und 1950).

11.04 Uhr. NBA: Saison ohne Zuschauer

Nach einem Bericht des US-TV-Senders ESPN wird die National Basketball Association (NBA) ihre Saison aller Voraussicht nach ohne Zuschauer zu Ende bringen. Die NBA werde sich dabei den Plänen der chinesischen Liga annähern. In China, wo die aktuelle Coronavirus-Pandemie ihren Ausgang nahm, plant man u.a. die Spieler für den Rest der Saison an einer zentralen, isolierten Örtlichkeit unterzubringen. Für viele Spieler ist das wohl ein eher unerfreulicher Gedanke. So äußerte sich unlängst Topstar LeBron James ablehnend zum Thema Geisterspiele. "Was bedeutet das Wort 'Sport' ohne Fan?", fragte der 35-Jährige von den Los Angeles Lakers. "Da gibt es keine Aufregung, keine Tränen und keine Freude."

05.50 Uhr: England mit Gruß an Italien



Am gestrigen Abend hätte eigentlich das Länderspiel zwischen England und Italien stattfinden sollen. Doch stattdessen erstrahlte der berühmte Bogen über dem Londoner Wembleystadion in den Farben grün-weiß-rot. "Wir teilen heute Abend nicht das Spielfeld @azzurri, aber wir stehen zusammen und vereint in dieser schwierigen Zeit", twitterte der englische Fußball-Verband.

Über dem Eingang zu der legendären Arena stand zudem in italienischer Sprache: "Wir sind getrennt. Aber wir sind zusammen. Forza Italia". Die "Three Lions" und die "Squadra Azzurra" hatten mit der Partie ihre Vorbereitungen auf die mittlerweile auf 2021 verschobene Fußball-EM beginnen wollen. Italien ist mit mehr als 9000 Todesopfern besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen und meldete allein am Freitag fast 1000 neue Opfer.

05.40 Uhr: Reus startet Hilfsaktion, Javi Martinez hilft



Der Dortmunder Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat wegen der Coronavirus-Krise die Aktion "Help your Hometown" ins Leben gerufen. Mit einer Spende von 500.000 Euro wollen er und seine Frau Scarlett dazu beitragen, dass lokale Kleinunternehmen die finanzielle Notlage meistern.

"Das gesellschaftliche Leben, wie wir es kennen, steht still. Und genau das stellt kleine und alt eingesessene Firmen vor Riesenprobleme. Sie haben trotz ihrer leidenschaftlichen Arbeit nicht die Rücklagen bilden können, um Wochen ohne Kunden zu überstehen. Aber gerade diese Läden machen jede Stadt einzigartig. Hier möchten wir helfen", sagte der BVB-Kapitän in einer Videobotschaft auf

Bayern-Spieler Javi Martinez unterstützte das Rote Kreuz im Münchner Vorort Grünwald. Martinez half beim Lebensmittel-Einkauf für Menschen, die zur Risikogruppe gehören und stellte die Tüten vor deren Haustür ab. Der spanische Defensiv-Spieler trug dabei vorbildlich Mundschutz und Handschuhe.



Während der Spanier aushilft, kocht ein Thema wieder heiß auf: Wechselt David Alaba? Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Hat nichts mit Realität zu tun."