Coronavirus: News-Überblick vom 26. März

"Käfigkämpfer" spendet eine Million Euro

Türkische Boxer bei Turnier infiziert

Fußball: Kein pauschaler Lohnverzicht

19.30 Uhr: Nadal mit Spendenaufrug

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat einen eindringlichen Spendenaufruf an Spaniens Sportstars gerichtet. Der 33-jährige Mallorquiner hofft, dass es gelingt, elf Millionen Euro zu sammeln, um das Coronavirus zu bekämpfen. Nach Italien ist Spanien mit inzwischen mehr als 56.000 Infektionen und über 4.000 Todesfällen das von der Pandemie am schwersten betroffene Land Europas.

Nadal sagte, dass er bereits mit NBA-Star Pau Gasol darüber gesprochen habe, was man tun könne, um zu helfen. Daraus entstand die Idee zu einer Initiative, um das Rote Kreuz bei der Beschaffung von Schutzausrüstung sowie hilfsbedürftige Familien, die direkt vom Virus betroffen sind, in Spanien zu unterstützen.

"Ich denke, wir sind die Athleten, die wir sind, größtenteils aufgrund eurer Unterstützung. Und jetzt ist es an der Zeit, dass diese Athleten euch nicht im Stich lassen", betonte Nadal in einer Videobotschaft. "Wir sind zum Schluss gekommen, dass es jetzt an der Zeit ist, eine Initiative zu starten, von der wir hoffen, dass alle spanischen Sportler zusammen ein Zeichen der Solidarität setzen und als gutes Beispiel dienen."

Das erklärte Ziel sind elf Millionen Euro, "um 1,35 Millionen Menschen zu helfen", so Nadal. "Wir vertrauen darauf, dass der gesamte spanische Sport dabei mitmacht. (...) Pau und ich haben bereits unsere Spenden geleistet, und wir vertrauen auf euch, dass ihr zu unserem besten Sieg beiträgt."

Bereits vor Nadal hatte dessen Dauerrivale Roger Federer am Mittwoch bekanntgegeben, dass er eine Million Schweizer Franken (rund 950.000 Euro) an schutzbedürftige Familien in seiner Schweizer Heimat spende. Der argentinische Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona und der katalanische Manchester-City-Trainer Pep Guardiola spendeten jeweils eine Million Euro, um Kliniken und medizinische Zentren bei der Bekämpfung von Covid-19 zu unterstützen.

17.20 Uhr: Real stellt Bernabeu-Stadion zur Verfügung

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid stellt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie das Estadio Santiago Bernabeu zur Lagerung von privaten Spenden zur Verfügung. Das habe man mit der Sportbehörde CSD vereinbart, teilte der Champions-League-Rekordsieger am Donnerstag mit. Um die Verteilung der Spenden an die verschiedenen Krankenhäuser würden sich die Gesundheitsbehörden kümmern.

Nach Italien ist Spanien mit inzwischen mehr als 56.000 Infektionen und über 4.000 Todesfällen das von der Pandemie am schwersten betroffene Land Europas. Und Madrid ist in Spanien das Epizentrum der Krise. Die Region um die Hauptstadt kommt bereits auf rund 17.000 Fälle. Fast 2.100 Menschen, die sich mit dem Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 infiziert hatten, sind gestorben.

Unter den Todesopfern in Madrid ist auch der frühere Real-Präsident Lorenzo Sanz. Er starb am Samstag im Alter von 76 Jahren. Sanz war Chef der "Königlichen" von 1995 bis 2000. In dieser Zeit gewannen die Madrilenen u.a. zwei Mal die Champions League (1998 und 2000) und auch einmal die Meisterschaft (1997).

10.46 Uhr. Durchschnittliches Gehalt

Die Spielergewerkschaft und Interessensvertretung FIFPro ist gegen einen pauschalen Gehaltsverzicht von Fußballprofis im Zuge der Corona-Krise. "In den Ländern, in denen ein Profi nicht mehr verdient als ein Durchschnittsarbeiter, kann man nicht einfach 'Ja' sagen zum Gehaltsverzicht", sagte Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann dem Fachmagazin "Kicker". Er verwies auf eine Studie vor einigen Jahren, wonach weltweit über 75 Prozent der Spieler 4000 US-Dollar oder weniger im Monat verdienen. Es gebe viele Profis, die nur 1500 bis 2000 Euro im Monat erhielten, betonte der 31-Jährige. Deshalb wolle man auch nicht eine allgemeine Handlungsempfehlung vorgeben. Auch in Österreich bekommen viele Erst- und Zweitligafußballer nicht mehr als ein Gehalt eines durchschnittlichen Angestellten, wie eine Studie der Gewerkschaft VdF im Vorjahr gezeigt hat.

8.35 Uhr: Geld für Schutzausrüstung

Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor spendete eine Million Euro für Schutzausrüstung für Krankenhauspersonal, das Corona-Patienten in Irland behandelt. Das verkündete der "Käfigkämpfer" via Twitter. Der Ire forderte die Regierung in seiner Heimat zudem auf, in ihren Bemühungen zur Virus-Bekämpfung strengere Sperrmaßnahmen zu ergreifen. "Zu sehen, was hier in Irland und auf der ganzen Welt geschieht, bricht mir das Herz. Ich bete", schrieb McGregor dazu.

7.47 Uhr: Türkische Boxer bei Turnier infiziert

Zwei türkische Boxer und Cheftrainer Seyfullah Dumlupınar haben sich nach Angaben des türkischen Boxverbands bei einem Qualifikationsturnier für die mittlerweile verschobenen Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit dem Coronavirus infiziert. Der Verband warf dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) deshalb Verantwortungslosigkeit vor.

"Während die Welt extreme Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ergriffen hat, bin ich verblüfft, dass eine IOC-Taskforce und die britische Regierung das Turniers zugelassen haben, obwohl viele von uns Bedenken hatten", wurde Verbandspräsident Eyup Gozgec in der englischen Zeitung Guardian zitiert. An der nach drei Tagen abgebrochen Veranstaltung Anfang des Monats in der Londoner Copper Box Arena nahmen rund 350 Sportler aus 40 Ländern teil.