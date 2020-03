Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 25. März

Box-WM-Kampf Fury gegen Wilder verschoben

Teilnahme der Basketballer aus der NBA 2021 ungewiss

09.50 Uhr: Olympia 2021 vielleicht ohne die Superstars des Basketballs

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio hat in den USA eine Diskussion über die möglichen Folgen für die Teilnahme der Basketball-Profis aus der NBA begonnen. Stars wie Stephen Curry und James Harden hätten ihre Teilnahme für diesen Sommer bereits zugesagt gehabt, LeBron James, Paul George und Kawhi Leonard zumindest ihr Interesse bekundet.

Ob die Größen der NBA - oder überhaupt Spieler aus der besten Basketball-Liga der Welt - aber auch 2021 an einem olympischen Turnier teilnehmen könnten, ist fraglich. Das berichteten zahlreiche US-Medien anach der Olympia-Verschiebung ins nächste Jahr.

Durch die derzeitige Coronavirus-Pause endet die aktuelle NBA-Saison wohl viel später als geplant und könnte sich der Start in die kommende Spielzeit in der Folge verschieben. Die dann geringe Zeit zur Vorbereitung und die Bereitschaft, mit deutlich weniger Pause für das Nationalteam zu spielen, sei ein Faktor, schrieb etwa die Zeitung "Los Angeles Times".

Sollten die Olympischen Spiele ins Frühjahr 2021 gelegt werden, würde das nicht nur mit der NBA-Saison kollidieren, sondern auch mit den wichtigsten Turnieren für College-Teams. Die Auswahlmöglichkeit für US-Trainer Gregg Popovich wäre noch weiter eingeschränkt - falls dieser selbst überhaupt die Aufgabe übernehmen kann. Im Hauptberuf ist der 71-Jährige Chefcoach des Österreichers Jakob Pöltl beim NBA-Team San Antonio Spurs.

9.10 Uhr. WM-Kampf verschoben

Die dritte Auflage des Kampfs um den WBC-WM-Titel zwischen dem neuen 31-jährigen Champion Tyson Fury und dem entthronten 34-jährigen US-Amerikaner Deontay Wilder findet wegen des Coronavirus nicht wie geplant am 18. Juli in Las Vegas statt. Wie Furys Promoter Bob Arum gegenüber ESPN sagte, sei der Oktober ein mögliches Verschiebungsdatum.

Im US-Bundesstaat Nevada ist Boxen derzeit untersagt. Die Casinos in Las Vegas sind geschlossen, so auch das MGM Grand Hotel, wo der Kampf hätte stattfinden sollen. Gleichenorts hatte der Brite Fury den zweiten Kampf durch technischen K.o. in der 7. Runde gewonnen. Das erste Duell hatte in Los Angeles unentschieden geendet.