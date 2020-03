Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 25. März

20.53 Uhr: Bayern, Leverkusen, Leipzig und BVB helfen

Mit rund 20 Millionen Euro wollen die vier deutschen Champions-League-Clubs die finanziell notleidenden Fußballvereine der 1. und 2. Liga unterstützen. Über diese einmalige Solidaraktion in Zeiten der Corona-Krise berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch.

Über ein Modell für die Hilfsaktion hätten sich der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen in der vergangenen Woche verständigt. Die vier Clubs wollen laut "Bild" auf 12,5 Millionen Euro verzichten, die ihnen aus dem aktuellen TV-Vertrag zustünden. Das Geld fließt nun in den Solidartopf.

Die vier Top-Clubs stocken diese Summe mit eigenen Mitteln zudem um insgesamt 7,5 Millionen Euro auf - somit stünden 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die Deutsche Fußball Liga solle "je nach Bedürftigkeit" entscheiden, welcher Verein Geld erhält.

20.00 Uhr: DTM will am 10. Juli starten

Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) soll nun am 10. Juli auf dem Nürnberger Norisring in die Saison starten. Dies hat der DTM-Dachverband ITR am Mittwoch festgelegt, nachdem der ursprüngliche Saisonstart am 24. April wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt werden musste. Das Saisonfinale wird vom 13. bis 15. November in Monza ausgetragen. Es sind weiterhin zehn Rennveranstaltungen vorgesehen.

Österreich ist in der DTM durch das Fahrer-Trio Lucas Auer, Ferdinand Habsburg und Philipp Eng vertreten.

19.21 Uhr: ÖSV ist "gut aufgestellt"

Peter Schröcksnadel sieht den Österreichischen Skiverband (ÖSV) in Zeiten der Corona-Krise finanziell abgesichert. "Der Verband ist gut aufgestellt, aber wir müssen mit den Ressourcen jetzt sehr sorgsam umgehen. Es wird für alle schwierig werden", sagte der ÖSV-Präsident gegenüber dem Kurier (Mittwoch-Ausgabe). Er erhoffe sich aber zur Zeit danach Antworten von der Politik.

Die aktuell getroffenen Maßnahme zu Eindämmung des Coronavirus seien selbstverständlich zu begrüßen, betonte Schröcksnadel. "Aber die Menschen brauchen zugleich auch Orientierung. Sie müssen wissen, wie es weitergeht und wann wir wieder mit einer Form von Normalität rechnen können." Ansonsten werde die Wirtschaft großen Schaden nehmen, merkte der Unternehmer an. "Ein gutes Gesundheitssystem kann man sich nur in einer florierenden Wirtschaft leisten", so Schröcksnadel.

Auf das Image des österreichischen Tourismus habe die Causa Ischgl "natürlich negative Auswirkungen", sagte der Tiroler (78) weiters. Im Tiroler Skiort dürften sich Dutzende Personen aus dem In- und Ausland mit SARS-Cov-2 infiziert haben. Den Behörden und politischen Verantwortlichen wird vorgeworfen, zu spät auf die Entwicklung reagiert zu haben. Andererseits könne Österreichs Tourismus laut Schröcksnadel von der Krise auch profitieren: "Wer will sich jetzt schon in ein Flugzeug setzen? Also werden die Leute sich Naherholungsmöglichkeiten suchen."

Der alpine Ski-Weltcup ging nach dem Ausbruch des Virus in Europa vorzeitig zu Ende. In Sölden wird in sieben Monaten der Startschuss in die neue Saison erfolgen. Ob dieser Plan aufgeht, wollte Schröcksnadel nicht beurteilen. "Wenn man ein Medikament und eine Impfung gefunden hat, dann sollte das Thema erledigt sein."

15.37 Uhr: Champions-League-Finale im Handball im August

Die in Wien ansässige Europäische Handball-Föderation (EHF) hat am Mittwoch einen Plan für die mögliche Fortsetzung des internationalen Spielbetriebs vorgestellt. Bestandteil dieses Terminkalenders sind auch neue Daten für die Finalturniere in den wichtigsten Club-Wettbewerben.

So rückt das Final Four der Champions League in Köln vom 30./31. Mai auf den 22./23. August, die Endrunde im EHF-Pokal in Berlin vom 23./24. Mai auf den 29./30. August. Wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie ruht der europäische Spielbetrieb zunächst bis Ende Mai. Ab 1. Juni sollen dann wieder Europacup-Spiele stattfinden. In der Champions League steht noch das Achtelfinale aus, im EHF-Pokal fehlen noch zwei Runden bis zum Abschluss der Gruppenphase.

"Wir sind uns bewusst, dass dieses Szenario von der weiteren Entwicklung rund um das Coronavirus und behördlichen Entscheidungen abhängt", sagte EHF-Präsident Michael Wiederer.

13.07 Uhr: Roger Federer spendet an Landsleute



Roger Federer hat via Instagram verkündet, zu spenden. Eine Million Schweizer Franken will er gefährdeten Familien in seinem Heimatland zukommen lassen. Auf der Plattform schreibt er: "Dies sind herausfordernde Zeiten für uns alle und niemand sollte zurückgelassen werden. Mirka und ich haben beschlossen, persönlich eine Million Schweizer Franken für die am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zu spenden. Unser Beitrag ist nur ein Anfang. Wir hoffen, dass sich andere anschließen, um noch mehr bedürftige Familien zu unterstützen. Gemeinsam können wir diese Krise überwinden! Bleibt gesund!"

12.25 Uhr: Aachener Reitturnier wurde verschoben

Das CHIO in Aachen wird wegen der Coronavirus-Pandemie verlegt, soll aber noch in diesem Jahr ausgetragen werden. Das bedeutendste Reitturnier der Welt werde nicht wie geplant vom 29. Mai bis zum 7. Juni stattfinden, teilte der deutsche Veranstalter am Mittwoch mit. Vorrangiges Ziel sei es, das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu organisieren.

11.37 Uhr: Timo Hübers offiziell wieder gesund

Der erste infizierte deutsche Fußball-Profi ist nach zwei Wochen in häuslicher Quarantäne wegen des Coronavirus offiziell wieder gesund. Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 war am 11. März positiv getestet worden. Nun darf er das Haus seit Mittwoch wieder verlassen. Zuvor war der 23-Jährige laut Vereinsangaben mit erneuten Abstrichen negativ auf das Virus getestet worden. Hübers Teamkollegen verbleiben dagegen noch in häuslicher Quarantäne. Sie hatten sich erst einen Tag später in die Isolation begeben müssen, nachdem auch 96-Profi Jannes Horn positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

11.27 Uhr: Messi spendete eine Million Euro an zwei Krankenhäuser

Für den Kampf gegen das Coronavirus hat Barcelona-Star Lionel Messi einem Medienbericht zufolge eine Million Euro an zwei Krankenhäuser gespendet - eines in der katalanischen Metropole und ein anderes in seiner argentinischen Heimat. Das Krankenhaus "Hospital Clinic" in Barcelona bestätigte die finanzielle Unterstützung des Weltfußballers, ohne aber eine genaue Summe zu nennen. "Diese Spende wird unter anderem für die Forschung und den Erwerb von Beatmungsgeräten zur Versorgung schwerkranker Patienten verwendet", hieß es.

Der FC Barcelona, für den der 32-Jährige bereits seit 2004 in der ersten Mannschaft spielt, hatte bereits angekündigt, den Gesundheitsbehörden der Region Katalonien in der Corona-Krise die Klubanlagen zur Verfügung zu stellen. Man sei bereit, jede nötige Hilfe zu leisten. Spanien ist eines der am heftigsten von Covid-19 betroffenen Länder.

10.35: Das Meeting von Götzis wurde abgesagt

Die Organisatoren des Mehrkampf-Meetings der Leichtathleten in Götzis haben den Bewerb (30./31. Mai) abgesagt. Die Gesundheit aller Beteiligten könne aus aktueller Sicht für Ende Mai nicht gewährleistet werden. Eine Verschiebung sei aus mehreren Gründen nicht möglich. Auch, weil das Meeting Teil der World Athletics-Combined Events Challenge sei und man Rücksicht auf andere Veranstaltung im Kalender nehmen wolle.

09.50 Uhr: Olympia 2021 vielleicht ohne die Superstars des Basketballs

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio hat in den USA eine Diskussion über die möglichen Folgen für die Teilnahme der Basketball-Profis aus der NBA begonnen. Stars wie Stephen Curry und James Harden hätten ihre Teilnahme für diesen Sommer bereits zugesagt gehabt, LeBron James, Paul George und Kawhi Leonard zumindest ihr Interesse bekundet.

Ob die Größen der NBA - oder überhaupt Spieler aus der besten Basketball-Liga der Welt - aber auch 2021 an einem olympischen Turnier teilnehmen könnten, ist fraglich. Das berichteten zahlreiche US-Medien anach der Olympia-Verschiebung ins nächste Jahr.

Durch die derzeitige Coronavirus-Pause endet die aktuelle NBA-Saison wohl viel später als geplant und könnte sich der Start in die kommende Spielzeit in der Folge verschieben. Die dann geringe Zeit zur Vorbereitung und die Bereitschaft, mit deutlich weniger Pause für das Nationalteam zu spielen, sei ein Faktor, schrieb etwa die Zeitung "Los Angeles Times".

Sollten die Olympischen Spiele ins Frühjahr 2021 gelegt werden, würde das nicht nur mit der NBA-Saison kollidieren, sondern auch mit den wichtigsten Turnieren für College-Teams. Die Auswahlmöglichkeit für US-Trainer Gregg Popovich wäre noch weiter eingeschränkt - falls dieser selbst überhaupt die Aufgabe übernehmen kann. Im Hauptberuf ist der 71-Jährige Chefcoach des Österreichers Jakob Pöltl beim NBA-Team San Antonio Spurs.

9.10 Uhr. WM-Kampf verschoben

Die dritte Auflage des Kampfs um den WBC-WM-Titel zwischen dem neuen 31-jährigen Champion Tyson Fury und dem entthronten 34-jährigen US-Amerikaner Deontay Wilder findet wegen des Coronavirus nicht wie geplant am 18. Juli in Las Vegas statt. Wie Furys Promoter Bob Arum gegenüber ESPN sagte, sei der Oktober ein mögliches Verschiebungsdatum.

Im US-Bundesstaat Nevada ist Boxen derzeit untersagt. Die Casinos in Las Vegas sind geschlossen, so auch das MGM Grand Hotel, wo der Kampf hätte stattfinden sollen. Gleichenorts hatte der Brite Fury den zweiten Kampf durch technischen K.o. in der 7. Runde gewonnen. Das erste Duell hatte in Los Angeles unentschieden geendet.