Andri Ragettli zeigt groß auf © Screenshot

Der Schweizer Andri Ragettli macht nicht nur auf Ski eine gute Figur. Für ein Video auf seinen Social-Media-Kanälen stellte der Freestyle-Star seine Bretter zur Seite und baute sich seinen eigenen Parcour in den heimischen vier Wänden auf.

Sein "Stay at home Parcour" hat es dabei in sich. In einer Minute meistert der 21-Jährige gleich mehrere Hindernisse. So steigt er aus dem einen Fenster aus und nach wenigen Metern bei einem anderen wieder ein, springt von Trampolin zu Trampolin inklusive Salto und auch die Küche muss als Untergrund dienen. Am Ende desinfiziert er sich dann auch noch schnell die Hände.

Das ganze Video gibt es hier zu sehen: