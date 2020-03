Facebook

Derzeit gibt es ein Ringen unter den fünf Ringen © Gepa

Man hätte es fast schon nicht mehr für möglich gehalten. So häufig hatte es gebetsmühlenartig geheißen, am Plan werde nicht gerüttelt. Er stehe fest, schon vor Jahren entschieden. Am 24. Juli 2020 würden in Tokio die Olympischen Sommerspiele beginnen. Selbst ein Virus, und sei er auch weltumspannend, könne dem nichts anhaben. Immerhin sei Olympia das Symbol menschlicher Wunderleistungen gegen die Gesetze die Natur. „Tokyo 2020“ würde das auf ganz besondere Weise beweisen.