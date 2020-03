In vier Monaten sollen die Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Das IOC denkt nicht daran, im Angesicht des Coronavirus abzusagen. Man wolle "keine überstürzte Entscheidung". Die Kritik daran wird zusehends lauter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach wie vor heißt es in Tokio: "Get Ready" - aber wie lange noch? © APA/AFP/MLADEN ANTONOV

Es ist alles eine Frage der Zeit – oder des richtigen Zeitpunkts. Die internationale Sportwelt hat auf das Coronavirus reagiert, in der vergangenen Woche hagelte es Absagen, nur der Schachsport sucht weiterhin tapfer einen WM-Herausforderer. Der Rest? Stillstand, ungewisse Zukunft. Nur ein Verband wehrt sich noch verbissen – und er ist partout nicht mit einem kleinen gallischen Dorf zu vergleichen. Das Internationale Olympische Comité (IOC) hält, zusammen mit Japans Premierminister Shinzo Abe, verbissen an der Austragung der Sommerspiele 2020 in Tokio fest, sie sollen nach wie vor am 24. Juli beginnen.