Nun ist es wirklich passiert. Superstar Tom Brady verlässt mit kommender Saison die New England Patriots und wird sich einem anderen Team anschließen. Das teilte der 42-Jährige auf Instagram mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tom Brady und die New England Patriosts gehen getrennte Wege © (c) AP (Frank Victores)

Lange wurde darüber diskutiert, nun ist es fix. Quarterback Tom Brady verlässt die New England Patriots und Coach Bill Belichick und wird sich einer neuen Franchise anchließen. Das teilte der Super-Bowl-Rekordsieger am Dienstag auf Instagram mit. "Ich weiß nicht, wie meine Football-Zukunft aussehen wird, aber es ist Zeit für eine neue Bühne in meinem Leben und meiner Karriere", schrieb der 42-Jährige.

Mit dem Team aus Boston nahm er neunmal am Super Bowl teil, sechsmal holte er sich auch den Titel. Der zukünftige Hall-of-Famer ist damit der erfolgreichste Quarterback der Geschichte. Sein Vertrag bei den Patriots lief aus, mehrere Experten rechneten bereits mit dem Abgang. Nun bestätigte Brady diesen und wird sich einem neuen Team anschließen. Hoch gehandelt werden dabei die Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts sowie die Tampa Bay Buccaneers.

Bereits am Vortag sorgte ein anderer Spieler für Aufregung. Wide Receiver DeAndre Hopkins wurde von den Houston Texans zu den Arizona Cardinals getradet.