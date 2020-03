Ab heute wird in Jekaterinburg ermittelt, wer am Ende des Jahres gegen Magnus Carlsen um den Weltmeistertitel im Schach spielt. Fabiano Caruana und Ding Liren sind die großen Favoriten.

Fabiano Caruana ist wieder der große Favorit © AP

Die Sport-Welt steht still. Nur in Jekaterinburg werden ab heute Vorkämpfe für einen Weltmeisterschaftskampf veranstaltet. Beim Kandidatenturnier wird ermittelt, wer am Ende des Jahres der Herausforderer von Schachweltmeister Magnus Carlsen sein wird.

Acht Spieler stehen sich in je 14 Partien gegenüber, bis 4. April wird gespielt. In der Favoritenrolle ist Fabiano Caruana, der Amerikaner war schon 2018 der Gegner Carlsens und hat zu Jahresbeginn das prestigeträchtige Turnier in Wijk aan Zee mit zwei Punkten Vorsprung auf den Norweger gewonnen.

Die Teilnehmer am Kandidatenturnier Fabiano Caruana (USA)

Maxime Vachier-Lagrave (FRA)

Ding Liren (CHN)

Wang Hao (CHN)

Alexander Grischtschuk (RUS)

Jan Nepomnijatschi (RUS)

Anish Giri (NED)

Kirill Alexejenko

Sehr stark ist auch der Chinese Ding Liren einzuschätzen - der 27-Jährige bereitete sich in China, nur zehn Autostunden vom Coronavirus-Krisenzentrum Wuhan entfernt, auf das Turnier vor. Er reiste Anfang März nach Russland und befand sich bis zum Turnierbeginn in Quarantäne. Die große Frage ist: Wie sehr wurde seine Konzentration in der Vorbereitung auf das wichtige Turnier durch das Coronavirus beeinträchtigt?