+++Biathlon-Weltcup in Oslo abgesagt+++Fackellauf abgebrochen+++NHL unterbricht Spielbetrieb+++Hodson-Odoi positiv getestet+++Formel 1 verschiebt Rennen+++Kletter-EM abgesagt+++Langlauf-Weltcup in Quebec abgesagt+++

Viele Veranstaltungen fallen ins Wasser © (c) APA/AFP/Lehtikuva/JUSSI NUKARI (JUSSI NUKARI)

13. März:

OLYMPIA

Fackellauf wegen Zuschauern abgebrochen

Der Staffellauf des Olympischen Feuers ist am Freitag in Griechenland abgebrochen worden. Trotz des Aufrufs, wegen der Coronavirus-Epidemie zuhause zu bleiben, hatten sich Hunderte Einwohner der griechischen Kleinstadt Sparta am Straßenrand versammelt. Wie das griechische Olympische Komitee weiter mitteilte, werde der Fackellauf nach diesem Abbruch in Griechenland endgültig nicht fortgesetzt.

Japan will die Sommerspiele durchziehen

Japan will trotz der Einstufung des Coronavirus-Ausbruchs als Pandemie wie geplant die Olympischen Spiele im Sommer ausrichten. Man treffe Vorbereitungen, die Sommerspiele und die anschließenden Paralympics wie geplant auszurichten, bekräftigte Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag.

Er wiederholte einmal mehr, dass Tokio mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), den Organisatoren und der Stadtregierung zusammenarbeite, um die Wettkämpfe im Sommer abzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Verbreitung des neuen Coronavirus am Vortag als Pandemie eingestuft.

LANGLAUF

Auch Langlauf-Weltcup in Quebec abgesagt

Mit den Bewerben in Quebec fallen auch die letzten noch im Kalender verbliebenen Saisonrennen im Langlauf-Weltcup aus. Die Organisatoren in Kanada gaben am Freitag die Absage der dieses Wochenende geplant gewesenen Sprintbewerbe wegen der Reisebeschränkungen und der Gesundheitsrisiken in Folge der Coronavirus-Epidemie bekannt.

FUSSBALL

WM-Quali in Südamerika verschoben

Die nächsten beiden Spiele der WM-Qualifikation für Katar 2022 werden in Südamerika ausgesetzt. Zuvor hatten sich die Landesverbände bereits bei der FIFA über eine Verschiebung erkundigt und diese gefordert.

Französische Ligue 1 stellt Spielbetrieb ein

Die französische Liga hat auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und den Ligabetrieb für die nächsten Wochen ausgesetzt. Zunächst hatten die Verantwortlichen in Frankreich ähnlich reagiert wie in den anderen Ligen und wollten die Ligaspiele fortführen, nur unter Ausschluss von Zuschauern.

Hodson-Odoi mit Symptomen in Quarantäne

Kurz vor dem Champions League-Duell beim FC Bayern ist FC Chelseas Stürmer Callum Hudson-Odoi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 19-Jährige ist damit der erste Spieler in der Premier League, der sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat. Er zeigte am Montagmorgen Symptome vergleichbar mit einer leichten Erkältung und trainierte seitdem nicht. Hudson-Odoi muss nun in Quarantäne.

MOTORSPORT

Formel-1-Rennen in Bahrain und Vietnam verschoben

Die Formel 1 hat nun auch die nächsten Rennen in Bahrain und Vietnam wegen der Coronavirus-Pandemie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Dies teilte die Königsklasse des Motorsports am Freitag mit. Der Grand Prix in Bahrain sollte eigentlich am 22. März vor leeren Rängen ausgetragen werden. Die Premiere in Hanoi war für den 5. April geplant.

Formel E setzt Saison zwei Monate aus

Die Formel E setzt angesichts der Coronavirus-Krise ihren Rennbetrieb für zwei Monate aus. In Absprache mit dem Motorsport-Weltverband FIA habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Vorausgegangen waren Rennabsagen von ePrix in Jakarta (Indonesien), Italien (Rom) und Sanya (China). Das Rennen in Paris am 18. April ist damit ebenfalls abgesagt.

KLETTERN

EM in Moskau abgesagt

Die vom 20. bis 27. März in Moskau geplante Kletter-EM ist wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt worden. Sie soll frühestens im Juni nachgetragen werden. Wie der Internationale Sportkletter-Verband weiters bekanntgab, findet auch der Weltcup im schweizerischen Meiringen nicht wie vorgesehen im April statt.

Auch weitere internationale Bewerbe im Mai wie die Weltcups in München und Seoul dürften demnächst abgesagt werden. Zwei im April in China angesetzt gewesene Weltcup-Veranstaltungen sind schon seit längerem aus dem Kalender gestrichen worden.

BIATHLON

Damensprint in Kontiolahti findet statt

Der Damen-Sprint beim Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti findet wie geplant am (heutigen) Freitag statt. Das teilte der Biathlon-Weltverband in der Früh auf Anfrage mit. Das Rennen soll wie vorgesehen um 15.30 Uhr gestartet werden.

Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte am Donnerstag alle Veranstalter aufgefordert, dass wegen der Coronavirus-Epidemie Events mit mehr als 500 Personen abgesagt werden sollten. Daraufhin hatten die Weltcup-Ausrichter die Zuschauer ausgeschlossen.

Auch Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie fällt das für 20. bis 22. März geplante Weltcup-Finale der Biathleten in Oslo aus. Das teilten die lokalen Veranstalter am Donnerstag mit. "Die Stadt Oslo hat heute entschieden, dass der Biathlon-Weltcup aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus abgesagt wird", hieß es in der kurzen Mitteilung.

GOLF

Players Championship doch abgesagt

Das höchstdotierte Golfturnier der Welt, die Players Championship, ist wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nun doch abgesagt worden. Die Entscheidung teilte die PGA Tour am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, nachdem das Turnier bereits begonnen hatte. Betroffen sind alle weiteren PGA-Veranstaltungen bis Ende März.

EISHOCKEY

Auch OHL unterbricht

Wenige Stunden nach der NHL haben auch die kanadischen Eishockey-Juniorenligen OHL, QMJHL und WHL ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Damit muss u.a. auch Österreichs Toptalent Marco Rossi (Ottawa 67s), der die Scorerwertung der OHL anführt, pausieren.

RADSPORT

Radfernfahrt Paris-Nizza endet am Samstag vorzeitig

Die Radfernfahrt Paris-Nizza geht wegen der Coronavirus-Epidemie am Samstag einen Tag früher als geplant in Valdebore la Colmiane zu Ende. Das gaben die Organisatoren am Freitag vor dem Start der 6. Etappe bekannt. Zu dieser trat der Rennstall Bahrain-McLaren mit dem Niederösterreicher Hermann Pernsteiner als Vorsichtsmaßnahme nicht mehr an.

Keine weiteren Rennen der WorldTour im März

Der Radsport muss wegen der Coronavirus-Pandemie im März auf höchster Ebene pausieren. Mit Ausnahme des bis Sonntag rollenden Rennens Paris - Nizza werden in der WorldTour bis Monatsende keine weiteren Bewerbe stattfinden. Betroffen von den Absagen sind etwa die Katalonien-Rundfahrt (23.-29.3.) sowie Gent - Wevelgem in Belgien.

Bereits zuvor waren verschiedene Rennen in Italien, unter anderen Mailand - Sanremo (21.3.), abgesagt worden. Die zwei Klassiker Paris - Roubaix und die Flandern-Rundfahrt im April befinden sich aktuell noch im Programm.

EISKUNSTLAUF

Eiskunstlauf-WM in Kanada abgesagt

Die ursprünglich für den 16. bis 22. März angesetzten Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montreal sind am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Dies hat da Regierung der Provinz Quebec entschieden. In den kommenden Tagen wird der Weltverband ISU entscheiden, ob die WM zu einem späteren Zeitpunkt 2020 ausgetragen werden, jedenfalls wird dies nicht vor dem Oktober sein.