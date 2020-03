Facebook

Coronavirus: News-Überblick vom 19. März

11.01 Uhr: Formel-1-Rennställe wollen Regelreform verschieben

Die Formel-1-Teams drängen wegen der Coronavirus-Pandemie auf eine Verschiebung der für 2021 geplanten Regel-Revolution. Neun der zehn Rennställe haben sich Medienberichten zufolge für einen Aufschub der geplanten technischen Änderungen in die Saison 2022 stark gemacht. Nur Ferrari habe noch um Bedenkzeit gebeten, um die Folgen solch einer Entscheidung zu prüfen, heißt es.

9.57 Uhr: Österreichs Golfverband strebt keine Ausnahmeregelung an

Wegen der aktuellen Coronavirus-Ausnahme-Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte sind derzeit auch alle Golfanlagen in Österreich geschlossen. Zuletzt aufgekommenen Anfragen um Prüfung von behördlichen Ausnahmegenehmigungen hat der Österreichische Golf-Verband (ÖGV) nun eine klare Absage erteilt. Es dürfe in diesen herausfordernden Zeiten keine Ausnahmen geben, hieß es in einer Stellungnahme. Die Murhof Legends wurden bereits abgesagt.

9.52 Uhr: NBA-Chef Silver hofft weiter auf Fortsetzung der Saison

Die National Basketball Association (NBA) setzt weiter darauf, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison noch beenden zu können, obwohl sie derzeit laut Teamquellen von einem "Best-Case-Szenario" mit einer rund dreimonatigen Pause bis Juni ausgeht. Um den Fans auch in Krisenzeiten weiter Sport bieten zu können, denkt die NBA darüber hinaus auch an außergewöhnliche Maßnahmen.

Es gebe Gespräche, ob eine Gruppe von Spielern beispielsweise für "eine gigantische Spendenaktion" zu einem Benefizspiel antreten könne, verriet NBA-Commissioner Adam Silver bei ESPN. Dafür soll es ein Protokoll erstellt werden, durch das bestimmte Profis auf das Coronavirus getestet und isoliert werden, um somit spielen zu können, sofern sie nicht infiziert sind. "Die Leute sind daheim eingesperrt, und ich glaube, dass sie Ablenkung brauchen. Sie müssen unterhalten werden", meinte Silver.

6 Uhr: Bundesligisten stellen auf Kurzarbeit um

Österreichs Profi-Fußball ist in Zeiten der Coronavirus-Pandemie auf der Suche nach Liquiditätssicherung. Die Bundesligisten prüfen derzeit auch die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, um den durch die Aussetzung des Spielbetriebs drohenden finanziellen Schaden zu begrenzen. Als ersten Schritt wollen einige Oberhaus-Clubs die neue Kurzarbeitsregelung nutzen.

In einer Videokonferenz am Mittwoch haben sich die Bundesliga und die Vertreter der Clubs durch die Verlängerung der Ligaaussetzung bis Anfang Mai Zeit gekauft. Im operativen Geschäft sind die wirtschaftlichen Geschäftsführer mit Szenarien von finanziellen Engpässen beschäftigt. "Das Liquiditätsthema ist derzeit kaum abschätzbar", sagte Sturm-Geschäftsführer Thomas Tebbich. Neben dem ruhenden Spielbetrieb sieht Tebbich andere Hürden: "Was ist mit den Partnern wie Sponsoren, wo die Vereine noch offene Forderung haben? Vielleicht haben auch die Zahlungsprobleme."

18. März

05.00 Uhr: Tritahleten just zum Wettkampfsaisonstart ausgebremst

06.00 Uhr: Auch Teamchef Foda im Home-Office-Modus

08.00 Uhr: ÖFB-Boss Windtner hofft auf Unterstützung der Politik

08.32 Uhr: Erster NHL-Spieler mit Coronavirus infiziert

11.35 Uhr: Sechs Espanyol-Kicker positiv getestet

13.20 Uhr: NBA-Superstar Durant infiziert - Lakers in Quarantäne

13.46 Uhr: Auch Amstel Gold Race verschoben

14.40 Uhr: Das DFB-Nationalteam spendet 2,5 Millionen Euro

16.09 Uhr: Ibrahimovic sammelt für italienische Krankenhäuser

16.38 Uhr: Teammitglieder von McLaren sind nicht erkrankt

16.47 Uhr: Keine World Games in Klagenfurt

18.00 Uhr: Europas Nationale Olympische Komitees für den Termin von Tokio 2020

18.10 Uhr: 24 Stunden von Le Mans wurden verschoben

18.25 Uhr: Formel 1 verlegt Werkspause

19.15 Uhr: Japans Minister spricht vom Olympia-Fluch

20.43 Uhr: BVB-Geschäftsführer verzichtet auf Teil seiner Vergütung

21.15 Uhr: Spieler und Betreuer des FAC in Isolation

21.41 Uhr: Serie-A-Club Cagliari will Training wieder aufnehmen



Spielergewerkschaft dagegen: Cagliari will Training aufnehmen

Der Pandemie zum Trotz will der italienische Fußballerstligist Cagliari das Training mit seinem A-Team kommenden Montag wieder aufnehmen. Wie der Klub mitteilte, würden die Spieler in Kleingruppen aufgeteilt, um die Regelung zu notwendigen Distanz einzuhalten.

Mit bisher 35.713 bestätigten Infektionen und 2978 Toten ist Italien nach China das bisher am härtesten von der Pandemie getroffene Land. Die Serie A war die erste der fünf großen europäischen Ligen, die am 9. März den Spielbetrieb eingestellt hatte.

Erst am Montag hatte Italiens Spielergewerkschaft (AIC) betont, dass die Teams derzeit nicht trainieren sollten. "Sie sollen in dieser Situation zuhause bleiben", sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi.

FAC schickt Spieler und Trainer in Isolation

Der Floridsdorfer AC hat seine Spieler und Betreuer bis einschließlich Samstag in Selbstisolation geschickt. Zwar zeigten die Personen keine Anzeichen einer Infektion mit Covid-19, es handle sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Verein mit. Die Zweite Liga ruht derzeit bis auf weiteres.

Grund ist das Auswärtsspiel der 19. und vorläufig letzten Runde der Zweiten Liga am 7. März bei Wacker Innsbruck. Ausgehend von diesem Datum werde man sich nun bis zum Ablauf der 14-tägigen Frist am Samstag in Quarantäne begeben, hieß es vonseiten des FAC. Das gesamte Bundesland Tirol gilt derzeit als Coronavirus-Risikogebiet.

"Auch wenn aktuell alle Personen aus der genannten Gruppe vollkommen gesund sind und keinerlei Anzeichen einer Corona-Infektion zeigen, sind wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und haben uns dazu entschlossen, den Anweisungen des Vizekanzlers zu folgen. Die Gesundheit der Gesamtbevölkerung hat aktuell oberste Priorität", begründet Geschäftsführer Christian Kirchengast diese Vorsichtsmaßnahme.

Halbes Gehalt bei Midlothian

Der schottische Fußballklub Heart of Midlothian kürzt in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gehälter. Das gab Klub-Besitzerin Ann Budge am Mittwoch bekannt. In einem offenen Brief bat sie Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter darum, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs.

Beim Club aus Edinburgh spielt auch der Österreicher Peter Haring. "Es wird keine Einnahmen von Spielen und allen damit verbundenen Geschäftsströme geben, während der Fußball ruht", erklärte Budge in der Mitteilung, die am Mittwoch auf der Vereinswebsite von Heart of Midlothian veröffentlicht wurde. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass die "Geschäftsströme jenseits der Spieltage" Einnahmen generieren.

Watzke verzichtet auf einen Teil seiner Vergütung

Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des "Kicker" in der Corona-Krise auf einen Teil seiner Vergütung verzichten. Wie das Magazin aus Vereinskreisen erfahren hat, habe Watzke eine Gehaltskürzung von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt.

Der Verein wollte auf Argentur-Nachfrage dazu keine Stellung beziehen. Watzke selbst wollte sich auf "Kicker"-Nachfrage ebenfalls nicht äußern. Für den 60-jährigen Funktionär wurde im Geschäftsjahr 2018/19 eine Festvergütung von 1,9 Millionen Euro jährlich - oder monatlich knapp 160.000 Euro - ausgewiesen.

Fluch über den Spielen - aber nur alle 40 Jahre

Die Olympischen Spiele seien im 40-Jahres-Zyklus verflucht. Japans Finanzminister Taro Aso meinte im Bann der Coronavirus-Krise, das stehe fest. Der als stellvertretender Premierminister fungierende Politiker erinnerte, dass 1940 die an Sapporo und Tokio vergebenen Spiele wegen des Zweiten Weltkriegs abgesagt wurden. 40 Jahre später, 1980, fanden in Moskau Boykott-Sommerspiele statt.

Vor 40 Jahren gab es allerdings auch die nicht boykottierten oder sonst in irgendeiner Hinsicht beeinträchtigten Winterspiele in Lake Placid. Sommerspiele in Tokio fanden bisher 1964, Winterspiele in Sapporo 1972 statt. Die Austragung der Sommerspiele 2020 ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie fraglich, die Veranstalter und das Internationale Olympische Komitee (IOC) halten aktuell am Termin 24. Juli bis 9. August fest.

Le Mans nun im September, Formel 1 zieht Pause vor



Die "24 Stunden von Le Mans" werden von 19. bis 20. September 2020 stattfinden. Das teilten die Veranstalter wegen der Gefahren im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den neuesten Richtlinien der französischen Regierung am Mittwoch mit. Ursprünglich hätte das Rennen am 13. und 14. Juni stattfinden sollen.

Unterdessen habe die Formel-1-Bosse haben den Weg freigemacht, in der eigentlichen Sommerpause Rennen nachzuholen. Die Werksferien, in denen Arbeiten am Wagen nicht erlaubt sind und die normalerweise im Juli und August stattgefunden hätten, wurden vorgezogen. Sie wurden auf März/April verlegt und auf 21 Tage verlängert, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

In dem neuen Ferien-Zeitraum kann ohnehin kein Großer Preis aufgrund der Coronavirus-Pandemie durchgeführt werden. Nach dem Ausfall des Saisonauftakts in Australien und den abgesagten Rennen in Bahrain, Vietnam und China arbeiten die Formel-1-Macher an einem neuen Rennkalender. Ursprünglich sollten 22 Grand Prix und damit so viele wie noch nie gefahren werden. Der Plan ist nun, 2020 zumindest 17 Rennen noch durchzuführen.

Europa steht geschlossen hinter dem Termin für Tokio

Europas 50 Nationale Olympische Komitees unterstützen einstimmig die Vorgangsweise des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zur Durchführung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Das gab das ÖOC infolge einer IOC-Telefonkonferenz bekannt. "Es geht darum, effektiv und entsprechend koordiniert an Lösungsansätzen zu arbeiten", betonte ÖOC-Präsident Karl Stoss. IOC-Präsident Thomas Bach und die IOC-Direktoren Christophe Dubi sowie James Macleod hatten davor innerhalb von 48 Stunden sämtliche 206 Nationalen Olympischen Komitees kontaktiert. Bei Europas Telekonferenz am Mittwochnachmittag waren 70 Personen zugeschaltet, für das ÖOC Stoss und Generalsekretär Peter Mennel.

Kommentar zu Olympia in Tokio

Die wichtigsten Beschlüsse hätten dabei der europaweiten Anerkennung der laufenden IOC-Maßnahmen gegolten. Dabei gehe es laut Aussendung erstens und prioritär um die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten. Die Interessen von Aktiven und Betreuern, Unterstützern und Organisatoren sollen bestmöglich geschützt werden.

World Games in Klagenfurt abgesagt

Die 16. Auflage der "United World Games" ist abgesagt worden. Der Jugend-Multisport-Event unter Patronanz der UNESCO war für 25. bis 28. Juni in Kärnten angesetzt, wird seit 2005 jährlich mit Klagenfurt als Hotspot ausgetragen. Die Teilnehmer kommen primär aus Europa, aber auch von außerhalb. Der Fokus gelte laut Aussendung nun dem Termin 2021 vom 24. bis 27. Juni.

Keine neuen Corona-Fälle im McLaren-Rennstall

Positive Nachrichten aus Melbourne. Alle Teammitglieder von McLaren, die mit dem ersten Corona-Patienten in Kontakt gewesen sind, befinden sich in Australien weiterhin in Isolation. Dennoch wurde jetzt bestätigt, dass sich niemand zusätzlich infiziert hat. Dennoch müssen sie - insgesamt sind es 14 Personen - noch ein paar Tage in Quarantäne bleiben. Auch dem ursprünglich erkrankten Teammitglied geht es wieder viel besser.

DFB-Team spendet und Ibrahimovic sammelt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. "Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen - wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das merkt man in Zeiten wie diesen." Neben dem Tormann des FC Bayern München riefen einige weitere Spieler die Fans zu Spenden auf.

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Milan hat seine Fans und Kollegen aufgerufen, das Personal in den Krankenhäusern zu unterstützen. Zusammen mit anderen habe er eine Spendenaktion für die Krankenhausorganisation Humanitas in Italien gegründet, schrieb er auf Instagram. "Italien hat mir immer so viel gegeben und in diesem dramatischen Moment möchte ich diesem Land, das ich liebe, noch mehr zurückgeben." Gemeinsam könne man nun Krankenhäusern, Ärzten und Krankenschwestern, "die jeden Tag selbstlos dafür arbeiten, unsere Leben zu retten, wirklich helfen. Denn heute sind wir diejenigen, die sie anfeuern! Lasst uns den Coronavirus rauschmeißen und das Match gewinnen."

NBA-Superstar Durant infiziert - Lakers in Quarantäne

Die National Basketball Association (NBA) hat bereits sieben offizielle Coronavirus-Fälle unter den Spielern. Der bisher prominenteste ist Superstar Kevin Durant von den Brooklyn Nets. Da das Team aus New York sein letztes Spiel vor der Zwangspause in der Vorwoche bei den Los Angeles Lakers bestritten hatte, wurden auch die Spieler des Gegners noch am Dienstag unter Quarantäne gestellt. Lakers-Topstar LeBron James und seine Mannschaftskollegen sollten zudem am (heutigen) Mittwoch allesamt auf das Coronavirus getestet werden. Durant, der nach seinem im Vorjahr in der NBA-Finalserie mit den Golden State Warriors gegen die Toronto Raptors (Endstand 2:4) erlittenen Achillessehnenriss beim Spiel in Los Angeles weiterhin nur auf der Bank saß, ist lediglich einer von insgesamt vier Nets-Profis infiziert sind.

Auch Radklassiker Amstel Gold Race verschoben

Mit dem Amstel Gold Race ist das nächste bedeutende Radrennen wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Der in der Nähe von Maastricht stattfindende Klassiker hätte am 19. April durchgeführt werden sollen. Die Organisatoren hoffen, mit dem Weltverband UCI ein neues Austragungsdatum zu finden. Zuletzt hatten mit Mailand - Sanremo (21. März), der Flandern-Rundfahrt (5. April), Paris-Roubaix (12. April), der Fleche Wallone (22. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (26. April) weitere traditionsreiche Eintagesrennen abgesagt werden müssen.

Triathleten just zum Wettkampfsaisonstart ausgebremst

Die Triathleten sind von der Coronavirus-Pandemie just zu Beginn ihrer Wettkampf-Saison getroffen worden. Nach langen Wochen und Monaten der Vorbereitungen daheim und in fernen Trainingslagern hätte es am ersten März-Wochenende mit dem World-Series-Auftakt in Abu Dhabi losgehen sollen, aber dazu kam es nicht mehr. Nun sind vom Internationalen Verband (ITU) alle Events bis Ende April abgesagt.

Vor Ende der Olympia-Qualifikationsfrist Mitte Mai steht aktuell nur noch ein Weltcup Anfang Mai in Valencia auf dem Programm. Die Ausrichtung des Events ist allerdings nicht nur deswegen fraglich, da Spanien von der Coronavirus-Krise besonders betroffen ist. Österreichs Triathlon-Szene muss nun ohnehin abwarten, kann aber zumindest hinsichtlich der Qualifikation für die Spiele entspannt sein.

Auch Teamchef Foda im Home-Office-Modus

Die Coronavirus-Pandemie hat auch Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda in den Home-Office-Modus wechseln lassen. Der Deutsche erledigt seine Arbeit bis auf Weiteres daheim in Graz vor dem Computer, außerhalb der eigenen vier Wände gäbe es ohnehin keine neuen Erkenntnisse - da in praktisch ganz Europa der Fußballbetrieb eingestellt ist, fallen Spiel- und Spielerbeobachtungen aus.

Daher beschränken sich Fodas Tätigkeiten derzeit vor allem auf die Begutachtung der kommenden Gegner. "Ich werde weiterhin unsere EM-Gegner analysieren, und wir kennen ja schon unsere Gegner in der Nations League. Also gibt es genug zu tun", sagte der Deutsche der APA.

Im Rahmen der EURO-Gruppenphase geht es nun im Juni 2021 anstatt im Juni 2020 gegen die Niederlande und die Ukraine, der dritte Kontrahent wird erst im Play-off ermittelt. In der Nations League warten im kommenden Herbst Norwegen, Rumänien und Nordirland.

ÖFB-Boss Windtner hofft auf Unterstützung der Politik

Die Coronavirus-Krise sorgt im österreichischen Fußball für massiven Schaden, und das nicht nur im Profi-Bereich. Auch auf Landesverbands-Ebene wurden die Clubs durch die Aussetzung des Spielbetriebs schwer getroffen, wie ÖFB-Präsident Leo Windtner berichtete. "An der Basis herrscht große Besorgnis um die wirtschaftliche Zukunft."

Die insgesamt rund 2.200 Vereine müssen sich großen Herausforderungen stellen. "Es gibt einen Fixkostenverlauf, da tun die Einnahmenverluste weh", sagte Windtner, der nun auf Unterstützung durch die öffentliche Hand hofft. "Die brauchen wir dringend."

Auch der ÖFB als Unternehmen spürt die Auswirkungen, zumal die Millionen-Einnahmen für die EM-Teilnahme nach der Verschiebung auf 2021 wohl mit einem Jahr Verspätung eintreffen. "Wir werden in diesem Jahr Einkommensverluste haben, aber die werden wir stemmen können und müssen", sagte der Oberösterreicher.

Erster NHL-Spieler mit Coronavirus infiziert

In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Ein namentlich nicht genannter Spieler der Ottawa Senators sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Club aus der Hauptstadt Kanadas am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Er habe leichte Symptome und sei in Quarantäne. Seine Mitspieler sollen deswegen ebenfalls in der Selbstisolation bleiben. Die Senators haben vor der Unterbrechung in der NHL wegen der weltweiten Coronavirus-Pandemie zuletzt in Los Angeles gegen die Kings gespielt.

Sechs-Espanyol-Kicker positiv getestet

In Spanien gibt es den nächsten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Fußball-Erstligisten: Tabellenschlusslicht Espanyol Barcelona teilte am späten Dienstagabend mit, dass gleich sechs Profis infiziert sind. Alle Betroffenen hätten aber nur "milde Symptome".

Die spanische Tageszeitung "El Mundo" berichtete unterdessen, dass der ehemalige Real-Madrid-Präsident Lorenzo Sanz in kritischem Zustand in ein Spital der spanischen Hauptstadt eingeliefert worden sei. Der 76-Jährige, der Spaniens Rekordmeister von 1995 bis 2000 vorgestanden war, wurde ebenfalls positiv auf SARS-CoV-2 getestet.