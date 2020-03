Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Große Momente aus der Vergangenheit werden gezeigt © (c) EPA (Daniel Garcia)

Coronavirus: News-Überblick vom 20. März

12.27. FIFA öffnet in fußballfreier Zeit Video-Archiv

Die FIFA hat angesichts der fußballfreien Zeit wegen der Coronavirus-Pandemie eine neue Kampagne gestartet und öffnet Teile ihres Video-Archivs mit Klassikern der WM-Geschichte. Man wolle "den Fußball in die Häuser der Menschen bringen", teilte der Weltverband am Freitag mit.

Bei der Aktion #WorldCupAtHome werden ab Samstag "erstmals

vollständige Aufzeichnungen von mehr als 30 unvergesslichen Spielen" in der WM-Historie von Männern und Frauen auf der Website www.fifa.com, dem YouTube-Kanal der FIFA und auf Weibo in China zugänglich gemacht. Zudem würden als Ergänzung Dokumentationen und Interviews mit Spielern und Trainern bereitgestellt werden.

12.04 Uhr: Olympia TV-Rechte "auf alle Fälle abgesichert"



Der amerikanische Medienkonzern Discovery mit seinem Tochter-Unternehmen Eurosport sieht die Unsicherheiten bezüglich Olympia 2020 gelassen. "Da wir für alle Fälle abgesichert sind, erwarte ich keinen substanziellen Schaden für Discovery bei jeglichen Entscheidungen im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio", sagte Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels der "Süddeutschen Zeitung".

11.36 Uhr: Bayern-Profis spenden eine Million Euro

Leon Goretzka (25) und Joshua Kimmich (25) werden mit der Initiative #WeKickCorona eine Million Euro Sofort-Hilfe als Privatpersonen zur Verfügung zu stellen. Das Geld soll zur Hilfe für karitative Vereine und soziale Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt werden.

10.50 Uhr: Snowboard-Cross-Weltcupsiegern verlor Oma

Die Freude über den Sieg im Gesamtweltcup der Snowboard-Crosserinnen hat für die Italienerin Michela Moioli nicht lange gedauert. Die 24-jährige Italienerin, die aus der von der Coronavirus-Pandemie schwer betroffenen Stadt Bergamo stammt, verlor wegen Covid-19 ihre Großmutter.

"Fünf Minuten lang hat die Abschiedszeremonie von meiner Großmutter gedauert. Und wir hatten noch Glück: Viele können sich von ihren verstorbenen Angehörigen nicht einmal verabschieden", sagte Moioli im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Freitag-Ausgabe). Die Großmutter litt schon seit einigen Jahren an Alzheimer.

9.53 Uhr: Deutscher Virologe: Kein Fußball mehr in diesem Jahr

Der deutsche Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr kein Profifußball mehr gespielt wird. "Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang", sagte der Mediziner des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg im NDR-Fernsehen.

9.51 Uhr: Profi von Eintracht Frankfurt infiziert

In der Mitteilung des Europa-League-Teilnehmers heißt es: "Nachdem der Spieler über Unwohlsein und die typischen Krankheitssymptome klagte, wurde ein Test durchgeführt. Dieser brachte letztlich 'positiv' als Ergebnis hervor. Zeitnah wird sich die komplette Mannschaft der Eintracht sowie der Staff und einige Mitarbeiter aus dem Teamumfeld einem Test unterziehen und sich zudem in die obligatorische 14-tägige Quarantäne begeben."

8.03 Uhr: IOC-Präsident Bach: Wir bedenken verschiedene Szenarien

New York/Tokio (APA/dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach wehrt sich weiter vehement gegen jegliche Art von Spekulationen zu einer Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Krise. In einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der "New York Times" sagte der 66 Jahre alte Deutsche: "Natürlich bedenken wir verschiedene Szenarien, aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportverbänden oder Profi-Ligen sind wir noch viereinhalb Monate entfernt von den Spielen."

19. März

21.27 Uhr: Boxkampf im Tottenham-Stadion verschoben

Der Box-Schwergewichts-WM-Kampf zwischen dem britischen Titelverteidiger Anthony Joshua und dem Bulgaren Kubrat Pulew ist wegen der Coronavirus-Pandemie vom 20. Juni auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das im Tottenham-Hotspur-Stadion in London geplante Duell werde wohl erst gegen Jahresende stattfinden können, teilte IBF-Herausforderer Pulew am Donnerstag mit.

17.10 Uhr: Mehr Zeit für die Vereine im Financial Fairplay

Wegen der Coronavirus-Krise lässt die Europäische Fußball-Union UEFA den Clubs mehr Zeit, um die Vorgaben des Financial Fairplays zu erfüllen. Als "erste Maßnahme" und "Reaktion auf die aktuelle außergewöhnliche Situation" wurde die Frist für die Vereine, um nachzuweisen, dass sie keine ausstehenden Zahlungen gegenüber Clubs, Mitarbeitern und Steuerbehörden haben, bis 30. April verlängert.

Außergewöhnliche Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von Vereinen stehen, werden als "höhere Gewalt" angesehen und können zu einer anderen Beurteilung im Rahmen des Financial Fairplays führen.

Der Spielstopp im europäischen Fußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie stellt viele Vereine vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. Durch das Financial Fairplay wird die wirtschaftliche Situation der Clubs geprüft. Bei Verstößen können Vereine aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden.

16.01 Uhr: England pausiert den Fußball noch länger

Die durch die Coronakrise bedingte Fußballpause wird auch in England verlängert. Der dortige Fußballverband FA gab am Donnerstag bekannt, dass der Ball bis mindestens zum 30. April ruhen werde. Darauf einigte sich die FA mit der Premier League, der für die unteren Ligen zuständigen EFL sowie der Professionellen Spielergewerkschaft und dem Trainerverband.

"Die Entwicklung von COVID-19 bleibt unklar, und wir können jedem versichern, dass die Gesundheit und das Wohlergehen von Spielern, Mitarbeitern und Fans für uns Priorität haben", hieß es in der Mitteilung. "Wir werden weiterhin den Ratschlägen der Regierung folgen und zusammenarbeiten, um die Situation im Blick zu behalten und alle verfügbaren Möglichkeiten zu prüfen, damit wir Wege finden, die Saison wieder aufzunehmen, sobald die Bedingungen es erlauben."

Man habe kollektiv die Entscheidung der UEFA unterstützt, die EM 2020 zu verschieben, um im kommenden Sommer Platz für die ausstehenden Spiele zu schaffen, erklärte die FA, damit die nationalen und internationalen Wettbewerbe zu Ende gespielt werden können und "die Integrität jedes Wettbewerbs gewahrt wird".

Im Regelwerk der FA steht eigentlich, dass die Fußballsaison in England nicht später als am 1. Juni enden darf und jeder Wettbewerb in diesem Rahmen seinen Spielplan festlegen muss. Diese Regel gilt bis auf Weiteres nicht mehr. "Unser Vorstand hat zugestimmt, dass diese Befristung für die Saison 2019/20 mit Blick auf den Profifußball aufgehoben wird", teilte der Verband mit.

13.44 Uhr: Schweizer Fußballklub Sion kündigte Spielern fristlos

Der Schweizer Fußballerstligist FC Sion hat wegen des Coronavirus zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Der Club kündigte allen Spielern "aus guten Gründen" und "wegen höherer Gewalt" fristlos die Verträge.

Gegenüber der Tageszeitung "Blick" erklärte Präsident Christian Constantin: "Wir sind all unserer Einkommen beraubt. Es ist uns untersagt, ihnen ihre Arbeitsleistung anzubieten, und es ist ihnen untersagt, ihre Leistung zu erbringen."

12.47 Uhr: Mini-Feier bei der Übergabe des Olympischen Feuers

Das griechische Olympische Komitee (HOC) hat das Olympische Feuer am Donnerstag an die Organisatoren der kommenden Spiele in Tokio übergeben. Wegen der Coronavirus-Pandemie fand nur eine Mini-Zeremonie im marmornen Panathinaikon Stadion - dem Austragungsort der ersten Spiele der Neuzeit 1896 – statt. "Wir hoffen, dass das Olympische Feuer das Virus auslöscht", sagte HOC-Präsident Spyros Kapralos.

12.14 Uhr: Profis von Mönchengladbach verzichten auf Gehalt

Borussia Mönchengladbach ist der erste Profiverein in Fußball-Deutschland, bei dem die Spieler im Zuge der Coronavirus-Krise freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten. Auch Trainer Marco Rose, Sportchef Max Eberl sowie die gesamte Klubführung tut es ihnen gleich. Damit will man eine Million Euro einsparen.

11.20 Uhr: Bayern-Stars mit erstem "Cyber-Training"

Die Fußball-Stars des FC Bayern München, darunter auch ÖFB-Star David Alaba, haben in der Coronavirus-Krise ihre erste Einheit unter den neuartigen Bedingungen absolviert. "Gestern hatten wir um elf Uhr erstmals unser 'Cyber-Training'. Alle waren motiviert, alle haben das sehr gut macht", erklärte Trainer Hansi Flick am Donnerstag.

"Es wird wichtig sein, dass wir täglich in Kontakt stehen. Es wird die Gesamtgruppe für das Training geben. Darüber hinaus habe ich aber auch schon angefangen, mich mit kleinen Spieler-Gruppen über Video-Calls auszutauschen", berichtete Flick.

11.01 Uhr: Formel-1-Rennställe wollen Regelreform verschieben

Die Formel-1-Teams drängen wegen der Coronavirus-Pandemie auf eine Verschiebung der für 2021 geplanten Regel-Revolution. Neun der zehn Rennställe haben sich Medienberichten zufolge für einen Aufschub der geplanten technischen Änderungen in die Saison 2022 stark gemacht. Nur Ferrari habe noch um Bedenkzeit gebeten, um die Folgen solch einer Entscheidung zu prüfen, heißt es.

9.57 Uhr: Österreichs Golfverband strebt keine Ausnahmeregelung an

Wegen der aktuellen Coronavirus-Ausnahme-Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte sind derzeit auch alle Golfanlagen in Österreich geschlossen. Zuletzt aufgekommenen Anfragen um Prüfung von behördlichen Ausnahmegenehmigungen hat der Österreichische Golf-Verband (ÖGV) nun eine klare Absage erteilt. Es dürfe in diesen herausfordernden Zeiten keine Ausnahmen geben, hieß es in einer Stellungnahme. Die Murhof Legends wurden bereits abgesagt.

9.52 Uhr: NBA-Chef Silver hofft weiter auf Fortsetzung der Saison

Die National Basketball Association (NBA) setzt weiter darauf, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison noch beenden zu können, obwohl sie derzeit laut Teamquellen von einem "Best-Case-Szenario" mit einer rund dreimonatigen Pause bis Juni ausgeht. Um den Fans auch in Krisenzeiten weiter Sport bieten zu können, denkt die NBA darüber hinaus auch an außergewöhnliche Maßnahmen.

Es gebe Gespräche, ob eine Gruppe von Spielern beispielsweise für "eine gigantische Spendenaktion" zu einem Benefizspiel antreten könne, verriet NBA-Commissioner Adam Silver bei ESPN. Dafür soll es ein Protokoll erstellt werden, durch das bestimmte Profis auf das Coronavirus getestet und isoliert werden, um somit spielen zu können, sofern sie nicht infiziert sind. "Die Leute sind daheim eingesperrt, und ich glaube, dass sie Ablenkung brauchen. Sie müssen unterhalten werden", meinte Silver.

6 Uhr: Bundesligisten stellen auf Kurzarbeit um

Österreichs Profi-Fußball ist in Zeiten der Coronavirus-Pandemie auf der Suche nach Liquiditätssicherung. Die Bundesligisten prüfen derzeit auch die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, um den durch die Aussetzung des Spielbetriebs drohenden finanziellen Schaden zu begrenzen. Als ersten Schritt wollen einige Oberhaus-Clubs die neue Kurzarbeitsregelung nutzen.

In einer Videokonferenz am Mittwoch haben sich die Bundesliga und die Vertreter der Clubs durch die Verlängerung der Ligaaussetzung bis Anfang Mai Zeit gekauft. Im operativen Geschäft sind die wirtschaftlichen Geschäftsführer mit Szenarien von finanziellen Engpässen beschäftigt. "Das Liquiditätsthema ist derzeit kaum abschätzbar", sagte Sturm-Geschäftsführer Thomas Tebbich. Neben dem ruhenden Spielbetrieb sieht Tebbich andere Hürden: "Was ist mit den Partnern wie Sponsoren, wo die Vereine noch offene Forderung haben? Vielleicht haben auch die Zahlungsprobleme."