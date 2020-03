Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kein Biathlon-Weltcup in Oslo © (c) APA/AFP/MICHAL CIZEK (MICHAL CIZEK)

12. März:

BIATHLON

Auch Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie fällt das für 20. bis 22. März geplante Weltcup-Finale der Biathleten in Oslo aus. Das teilten die lokalen Veranstalter am Donnerstag mit. "Die Stadt Oslo hat heute entschieden, dass der Biathlon-Weltcup aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus abgesagt wird", hieß es in der kurzen Mitteilung.

MOTORSPORT

Australien-GP steht vor der Absage

Der Formel-1-Rennstall McLaren hat sein Team für den WM-Auftakt am Wochenende in Melbourne nach einem Coronavirus-Fall eines Mitarbeiters zurückgezogen. Das teilte der britische Rennstall am Donnerstag mit. Der für Sonntag geplante Grand Prix von Australien steht damit vor der Absage.

MotoGP erstellt neuen Kalender

Schon am Dienstag wurde das Rennen in Austin/Texas, geplant für 5. April, verschoben. Das Rennen rückt nun auf den 15. November. Und am Mittwoch folgte die nächste Verschiebung. Auch der Argentinien-Grand-Prix wird wegen des Coronavirus nicht am 19. April stattfinden. In Termas de Rio Hondo wird nun am 22. November gefahren. Somit musste auch das traditionelle Saisonfinale in Valencia auf 29. November verschoben werden.

SPORTSCHÜTZEN

Weltcup in Neu Delhi abgesagt

Der Weltcup der Sportschützen in Neu Delhi in Indien ist am Donnerstag wegen der Coronavirus-Problematik vom Internationalen Verband (ISSF) für den ursprünglichen Termin abgesagt worden. Der Event hätte bereits diesen Sonntag beginnen sollen. Eine Verschiebung des Weltcups auf zwei Raten in den Mai ist geplant, die Entwicklung bleibe aber abzuwarten. Eine Entscheidung soll bis 15. April fallen.

FUSSBALL

UEFA beruft Krisensitzung für Dienstag ein

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beruft wegen der Coronavirus-Pandemie eine Krisensitzung ein, in der es auch um die Fußball-EM gehen soll. Am kommenden Dienstag (17. März) sollen Vertreter von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Ausbruch der Pandemie beraten, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte.

Bosniens Fußballverband will EM-Play-off-Verschiebung

Der Fußballverband von Bosnien-Herzegowina hat bei der UEFA am Donnerstag um eine Verschiebung des EM-Play-off-Halbfinales gegen Nordirland angesucht. Die Partie ist am 26. März in Zenica angesetzt, der Kartenverkauf dafür wurde bereits eingestellt. Wie der bosnische Verband anführte, würden die meisten Teamspieler aufgrund der Einreisebeschränkungen für das Spiel nicht zur Verfügung stehen.

Spanische La Liga stellt Spielbetrieb vorübergehend ein

Auch Spaniens Fußball-Meisterschaft pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie zumindest bis April. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen werden die nächsten beiden Runden verschoben, teilte La Liga am Donnerstag mit. Rekordmeister Real Madrid hatte zuvor seine Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Profi der Basketballabteilung des Clubs positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Südamerika bittet FIFA um Verschiebung der WM-Quali

Südamerikas Fußballverband (CONMEBOL) hat die FIFA in einem Brief um die Verschiebung der Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar gebeten. Die ersten Partien der insgesamt zehn Nationen sollen eigentlich am 26. März, 27. und 31. März stattfinden. Nach einer Pause soll es im September weitergehen.

Die CONMEBOL-Verantwortlichen plädieren wegen der Ausbreitung des Coronavirus nun aber für eine Neuansetzung der Auftaktpartien zu einem späteren Zeitpunkt. Grund dafür sind die Legionäre, die in Europa spielen und damit teilweise aus Ländern mit einer höheren Infektionsrate kommen.

Inter Mailand tritt von allen Bewerben zurück

Der italienische Fußballklub Inter Mailand stellt als Reaktion auf einen Covid-19-Fall bei Konkurrent Juventus Turin (siehe unten) seinen Spielbetrieb bis auf Weiteres ein. Das gab der Traditionsverein in der Nacht auf Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Man unternehme derzeit alle notwendigen Schritte für diese Maßnahme, hieß es in der kurzen Stellungnahme.

EISHOCKEY

Weltmeisterschaft vor Absage

Wegen der Coronavirus-Pandemie droht auch der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz die Absage. Der Weltverband IIHF hat für kommende Woche eine Sitzung zu dem Thema einberufen, könnte aber schon durch eine für Freitag angekündigte Entscheidung des Schweizer Bundesrates vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

Auch Schweizer Eishockey-Liga vorzeitig abgebrochen

Nach der heimischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) und der deutschen DEL wird auch die Schweizer Eishockey-Meisterschaft in den beiden höchsten Ligen per sofort abgebrochen. Diese in Anbetracht der Coronavirus-Krise getroffene Entscheidung bestätigte die Liga am Donnerstag. Es wird damit auch in der Schweiz in diesem Jahr keinen Eishockey-Meister geben.

TENNIS

Turnier in Miami vor Absage

Auch die Tennis-Profis werden nach der bereits erfolgten Absage des Großturniers in Indian Wells noch länger pausieren müssen. Jedenfalls deutet alles auf eine Absage auch des Masters-1000-Turniers in Miami noch am Donnerstagnachmittag hin. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem beispielsweise befindet sich bereits auf der Rückreise nach Wien.

EISKUNSTLAUF

Eiskunstlauf-WM in Kanada abgesagt

Die ursprünglich für den 16. bis 22. März angesetzten Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montreal sind am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Dies hat da Regierung der Provinz Quebec entschieden. In den kommenden Tagen wird der Weltverband ISU entscheiden, ob die WM zu einem späteren Zeitpunkt 2020 ausgetragen werden, jedenfalls wird dies nicht vor dem Oktober sein.

BASKETBALL

NBA setzt Spielbetrieb aus

Die US-Basketball-Liga NBA setzt wegen des Coronavirus ihren gesamten Spielbetrieb vorerst aus. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Spieler des Clubs Utah Jazz positiv auf den Erreger getestet wurde, wie die NBA am Mittwoch mitteilte. Wegen dieses Infektionsfalls war zuvor bereits ein für Mittwochabend (Ortszeit) geplantes Spiel von Utah Jazz gegen Oklahoma City Thunder abgesagt worden.

Die NBA-Saison sollte nach dem nun ausgesetzten Spielplan bis zum 15. April dauern. Danach sollten die sogenannten Playoffs beginnen, also die Spielrunden zur Bestimmung der Finalteilnehmer. Nach der italienischen Fußball-Liga Serie A ist die NBA die zweite ganz große Sportliga, die ihre Saison wegen der Pandemie unterbricht. Die Entscheidung gilt nach Angaben der NBA auf unbestimmte Zeit.

FORMEL 1

Fünf Verdachtsfälle im Fahrerlager

Im Formel-1-Fahrerlager von Melbourne ist die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle auf mindestens fünf gestiegen. Beim US-Rennstall Haas kamen am Donnerstag zwei weitere Mitarbeiter hinzu. Dies berichtete Teamchef Guenther Steiner. Bei Haas sind damit insgesamt vier Angestellte betroffen. Steiner zufolge handelt es sich um einen Ingenieur und drei Mechaniker.

"Wir sollten die Ergebnisse am Nachmittag bekommen", sagte Steiner. Bei McLaren gibt es einen Verdachtsfall. Auch dort wartet man auf Neuigkeiten.

Es handle sich in allen Fällen um Vorsichtsmaßnahmen. Bei den Tests soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. Die Formel 1 plant, am Sonntag den ersten Grand Prix des Jahres auszutragen.

OLYMPIA

Japan will die Sommerspiele durchziehen

Japan will trotz der Einstufung des Coronavirus-Ausbruchs als Pandemie wie geplant die Olympischen Spiele im Sommer ausrichten. Man treffe Vorbereitungen, die Sommerspiele und die anschließenden Paralympics wie geplant auszurichten, bekräftigte Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag.

Er wiederholte einmal mehr, dass Tokio mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), den Organisatoren und der Stadtregierung zusammenarbeite, um die Wettkämpfe im Sommer abzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Verbreitung des neuen Coronavirus am Vortag als Pandemie eingestuft.

LANGLAUF

Weltcup in Minneapolis abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und natürlich auch der neuen Einreisebestimmungen in den USA (Einreisestopp aus Europa) hat die FIS die Langlauf-Weltcup-Sprintrennen am Dienstag in Minneapolis abgesagt. Ob der Weltcup danach wie geplant in Quebec und eine Woche darauf in Canmore, jeweils in Kanada, fortgesetzt wird, ist offen.

SEGELN

Segel-Weltcup vor Genua abgesagt

Wenig überraschend ist am Donnerstag auch der noch für die Olympia-Qualifikation entscheidende Segel-Weltcup vor Genua wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Die für Mitte April geplante Veranstaltung wäre für die europäischen, afrikanischen und asiatischen Segler ursprünglich die letzte Möglichkeit gewesen, das Nationenticket für die Olympischen Spiele zu lösen.