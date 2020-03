Facebook

Wie geht's bei Alaba weiter? © APA

Coronavirus: News-Überblick vom 22. März

15.49 Uhr: Berater-Wechsel von Alaba vor Abschluss?

Nach Informationen der "Sport-Bild" sind bezüglich des Berater-Wechsels von David Alaba die Gespräche zwischen George Alaba, Vater und Hauptberater des Österreichers, und Pini Zahavi noch nicht abgeschlossen, eine Einigung auf eine Zusammenarbeit gilt jedoch als wahrscheinlich, berichtet "Spox". Alaba senior und Zahavi kennen sich bereits seit zehn Jahren und sollen nun im Zuge des 2021 auslaufenden Vertrags zusammenarbeiten. In den vergangenen Tagen berichteten zahlreiche Medien, dass Real Madrid und der FC Barcelona um den Linksverteidiger buhlen, der seine Zukunft offen gelassen hat.

14.58 Uhr: Wolfsburg startet am Montag ins Training

Trotz der Pause in der deutschen Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie nimmt der VfL Wolfsburg am Montag wieder das Training auf - allerdings in sehr beschränktem Ausmaß, wie der "kicker" in seiner Online-Ausgabe berichtete. Demnach wird in vier Kleingruppen im Kraftraum trainiert. Den Profis im ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager stehen vier Kabinen und vier Duschräume zur Verfügung, die nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Zur Besprechung treffen sich die Verantwortlichen mit dem Stab von Cheftrainer Oliver Glasner und der Mannschaft im Stadion in der großflächigen Mixed Zone. "Wir werden die Abstände einhalten", betonte Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Nach derzeitigem Stand würden die Wolfsburger am 4. April mit dem Auswärtsmatch gegen Bayer Leverkusen wieder in den Spielbetrieb einsteigen. "So lange das nicht gecancelt ist, müssen wir das so annehmen", erklärte Schmadtke. Der VfL könnte auch auf dem Rasen trainieren, verzichtet jedoch vorerst darauf. Schmadtke: "Wir haben eine Ausnahmeregelung beantragt und auch erhalten. Wir gehen aber davon aus, dass die kommende Woche ohne Ball gearbeitet wird."

14.20 Uhr: Bei Mainz verzichten alle auf Teile ihres Gehalts

Beim deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wird von der sportlichen Führung über die Profis bis zu den Trainern und Betreuern auf Teile des Gehalts verzichtet. Es gebe eine "unglaublich hohe Solidarität" im Verein, berichtete Sportvorstand Rouven Schröder am Samstag im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. "Alle werden auf Geld verzichten."

Selbst nicht zu den Großverdienern zählende Angestellte würden sich daher an den Sparmaßnahmen beteiligen. "Der Zeugwart hat mich angerufen und hat gesagt: Rouven, ich möchte irgendwie helfen. Ich tanke nicht mehr von der Tankkarte von Mainz 05. Ich möchte den Verein nicht zusätzlich belasten", erzählte Schröder. Bei Mainz stehen unter anderem die österreichischen Profis Karim Onisiwo und Philipp Mwene unter Vertrag.

12.26 Uhr: Athletenvereinigung für Olympia-Veschiebung

Die internationale Athletenvereinigung "Global Athlete" hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) angesichts der Coronavirus-Pandemie zur Verschiebung der Tokio-Spiele aufgefordert. "Wenn sich die Welt zusammenschließt, um die Verbreitung des Covid-19-Virus zu begrenzen, müssen IOC und IPC das Gleiche tun", hieß es in einer Mitteilung.

Das IOC erklärte bereits mehrfach, es stehe im ständigen Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und halte an der Position fest, dass es für eine Entscheidungen noch zu früh sei.

"Die Athleten wollen Teil einer Lösung sein, um sicherzustellen, dass die Spiele ein Erfolg werden", hieß es in der Erklärung von "Global Athlete" weiter, man habe Hunderte von Athleten angehört. "Unter den gegenwärtigen globalen Beschränkungen, die öffentliche Versammlungen einschränken sowie Trainingseinrichtungen und Grenzen schließen, haben die Athleten nicht die Möglichkeit, sich angemessen auf diese Spiele vorzubereiten. Ihre Gesundheit und Sicherheit müssen an erster Stelle stehen."

"Global Athlete" forderte NBC und die Sponsoren auf, Sorgfaltspflicht gegenüber den Sportlern zu übernehmen.

Die Olympischen Spiele sind von 24. Juli bis 9. August geplant, die Paralympischen Spiele von 25. August bis 6. September.

9.42 Uhr: Fußball als Corona-Vorbild

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin rechnet durch die Verschiebung der EM ins Jahr 2021 mit einem dreistelligen Millionenverlust. Der internationale Fußball sei mit seiner Solidarität aber ein Vorbild für die Politik in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. "Ich glaube sogar, an unserem Management der Krise kann sich die Europäische Union ein Beispiel nehmen", sagte der Slowene der "Welt am Sonntag".

Ceferin forderte die Regierungen zu einem gemeinsamen Handeln auf. "Wir haben in Europa eine Währungsunion und offene Grenzen", sagte der 52-Jährige. "Aber jetzt, in der Krise, gibt es hauptsächlich ein individuelles Vorgehen der einzelnen Länder mit vielen verschiedenen Regelungen statt ein abgestimmtes Vorgehen. Das ist schade."

Die UEFA hatte am Dienstag beschlossen, die EM mit zwölf Gastgebern um ein Jahr auf den 11. Juni bis 11. Juli 2021 zu verschieben. Dadurch entstünden für den Fußball-Kontinentalverband Verluste von mehreren Hundert Millionen Euro. "Die EM ist unser Aushängeschild und sie ist in jeder Vier-Jahres-Periode die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle. Daher ist klar: Wir haben das größte Opfer gebracht", sagte Ceferin.

Der UEFA-Chef wies Berichte zurück, wonach man von den nationalen Ligen 300 Millionen Euro für eine EM-Verschiebung gefordert habe. "Man hat uns versprochen, sich solidarisch mit uns zu zeigen, wenn es nötig ist. Das war alles, und das reicht für den Moment", sagte Ceferin. Die Ausfälle könnten durch die Rücklagen in Höhe von rund 575 Millionen Euro kompensiert werden. Die Ligen haben durch die Verschiebung eine größere Chance, ihre unterbrochenen Spielzeiten doch noch zu Ende zu bringen.