Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Benjamin Baumgartner wurde zum Spieler des Jahres 2019 in Österreich gewählt © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Benjamin Baumgartner ist Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres 2019. Der 19-jährige Stürmer des HC Davos setzte sich bei der vom Fachmagazins "Powerplay" unter heimischen Vereinen, Trainern und ausgewählten Journalisten durchgeführten Wahl mit 47 Punkten vor Peter Schneider (EHC Biel/37) und Marco Rossi (Ottawa 67s/35) durch.

Baumgartner hat im Vorjahr in der starken Schweizer National League den Durchbruch geschafft, ist zu seinen ersten WM-Einsätzen gekommen und hat mit der U20-Auswahl den Aufstieg in die A-WM geschafft. Mittlerweile zählt der aus Zell/See stammende Center zu den Leistungsträgern beim Traditionsclub aus Davos. Die Auszeichnung "kommt schon ein wenig überraschend für mich. Wenn man sieht, wer diese Auszeichnung bisher gewonnen hat, freut mich das natürlich sehr", sagte Baumgartner.

Rekordsieger der seit 2003 durchgeführten Wahl ist der unlängst

zurückgetretene Thomas Vanek mit fünf Erfolgen, gefolgt von den

aktuellen NHL-Spielern Michael Grabner (3) und Michael Raffl (2).

Überraschend landeten diesmal die Profis aus der besten Liga der

Welt nicht in den Top 3.

NHL-Spieler zurück

Raffl, Stammspieler bei den Philadelphia Flyers und bei der WM

mit Abstand erfolgreichster Stürmer der ÖEHV-Auswahl, musste sich

mit Rang vier begnügen. Vor ihm landete Peter Schneider, in der

Saison 2018/19 MVP der EBEL und seither für den EHC Biel in der

Schweiz im Einsatz, und Supertalent Marco Rossi. Der 18-jährige

Vorarlberger spielt in der kanadischen Juniorenliga OHL und führt

die Scorerwertung mit 116 Punkten an. Rossi gilt beim NHL-Draft im

kommenden Juni als Kandidat für die Top Ten.

Endstand der Wahl 2019: 1. Benjamin Baumgartner (HC Davos) 47

Punkte - 2. Peter Schneider (EHC Biel) 37 - 3. Marco Rossi (Ottawa

67s) 35 - 4. Michael Raffl (Philadelphia Flyers) 28 - 5. Michael

Grabner (Arizona Coyotes) 14

Die Sieger der seit 2003 vom Fachmagazin "Powerplay"

durchgeführten Wahl: 2003 Christoph Brandner - 2004 Thomas Vanek - 2005 Thomas Vanek - 2006 Thomas Vanek - 2007 Thomas Vanek - 2008 Thomas Koch - 2009 Thomas Vanek - 2010 (Fanwahl) Daniel Oberkofler - 2011 Michael Grabner - 2012 Bernhard Starkbaum - 2013 Michael Raffl - 2014 Michael Raffl - 2015 Thomas Raffl - 2016 Michael Grabner - 2017 Michael Grabner - 2018 Dominic Zwerger - 2019 Benjamin

Baumgartner