Der weltweit grasierende Coronavirus zwingt den Sport in eine Absageflut. Der MotoGP-Auftakt wird nach den Absagen von Katar und Thailand wohl erst in Austin (5. April) gestartet. Wie schaut's mit der Formel 1 aus?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine MotoGP in Bahrain am Wochenende © KK/TWITTER MotoGP

Nur wenige Stunden nach der Absage des MotoGP-Auftakts am kommenden Wochenende in Katar, wurde auch das Rennen in Thailand, der zweite GP des Jahres, vorerst einmal verschoben. Der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul bestätigte in einer Erklärung, dass das Rennen in Buriram verschoben wird. "Wir sagen das Rennen ja nicht ab, wir wollen es nur verschieben", so der Politiker. Eine offizielle FIM-Ankündigung dürfte folgen.