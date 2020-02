Die 30-jährige Tirolerin holte sich in Altenberg ihre zweite WM-Medaille.

Die Tirolerin Janine Flock hat sich in Altenberg mit Bronze die zweite WM-Einzelmedaille ihrer Karriere gesichert. Die 30-Jährige verbesserte sich am Samstag dank Bestzeit im vorletzten Lauf noch vom vierten Platz in die Podestränge. Schneller als Flock waren dank Bahnrekord im letzten Durchgang nur die deutsche Titelverteidigerin Tina Hermann und die Schweizerin Marina Gilardoni (+ 0,22 Sek.).

Janine Flock (rechts) mit Tina Hermann (Mitte) und Marina Gilardoni Foto © APA/SEBASTIAN KAHNERT

Auf Silber fehlten Flock nach der achtschnellsten Zeit im letzten Lauf 0,99 Sekunden. Hermann lag 1,21 vor ihr. Die viertplatzierte Deutsche Jacqueline Lölling hielt sie aber um 0,18 Sekunden auf Distanz. Ihre erste Einzelmedaille hatte sich die dreimalige Europameisterin 2016 mit Silber in Innsbruck-Igls gesichert. Am Sonntag steht zum Saisonabschluss noch der Mixed-Teambewerb auf dem Programm.