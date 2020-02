Facebook

Helmut Marko zeigt sich besorgt © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Helmut Marko befürchtet Probleme bei der Fluglogistik. "Australien will Leute, die über Singapur oder Hongkong kommen, nicht einreisen lassen", sagte der Red-Bull-Motorsportberater am Mittwochabend im ORF-Fernsehen. Zudem habe Bahrain die Flüge nach Dubai, einem internationalen Drehkreuz, gestoppt.

"Es ist nicht absehbar, wie die Endauswirkungen sein werden", meinte Marko. Am Rande der Testfahrten in Barcelona werden diese Woche Gespräche geführt. Die WM-Saison 2020 wird mit dem Australien-GP in Melbourne am 15. März eröffnet, Bahrain ist die zweite Station.