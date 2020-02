Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kein Rugby in Italien © AP

Wegen Bedenken angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Italien ist die für 7. März geplante Rugby-Partie zwischen Irland und Italien beim Six-Nations-Turnier in Dublin abgesagt worden. Die Entscheidung sei nach einem Treffen mit dem irischen Gesundheitsminister getroffen worden, teilte Irlands Rugby-Verband IRFU am Mittwoch in Dublin mit. Es werde nun nach einem Ersatztermin gesucht.

Zu dem Match wären tausende Fans aus Italien erwartet worden. Bei den jährlich stattfindenden "Six Nations" treten die Rugby-Nationalmannschaften aus England, Schottland, Wales, Frankreich, Italien und Irland gegeneinander an.