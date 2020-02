Facebook

Armand Duplantis © APA/AFP/ANDY BUCHANAN

Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat erneut einen Weltrekord aufgestellt. Bei einem Hallenmeeting in Glasgow verbesserte der 20-Jährige am Samstag seine eigene Bestmarke um einen Zentimeter auf 6,18 m. Die 6,17 m hatte Duplantis erst vor einer Woche in Torun in Polen übersprungen. Zuvor hatte der Franzose Renaud Lavillenie sechs Jahre lang mit 6,16 m den Weltrekord gehalten. Bereits mit sieben Jahren stellte der Schwede den ersten Altersklassen-Rekord in seiner technisch anspruchsvollen Disziplin auf.