Mit 41 Ex-Weltmeister Lucio verkündet Karriereende

Der brasilianische Ex-Fußball-Weltmeister Lucio hat am Mittwoch im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt von der aktiven Karriere bekannt gegeben.

Lucio blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück © AP

In seiner Laufbahn spielte Lucio in der Bundesliga für Bayer Leverkusen (2001-04) und den FC Bayern München (2004-09). Zuletzt kickte er für Brasiliense FC, eine kleine Mannschaft in seiner Heimatstadt Brasilia.

Lucio gehörte zu den Stars der brasilianischen Mannschaft, die 2002 die Weltmeisterschaft gewann. Mit Inter Mailand holte er 2010 die Champions League.