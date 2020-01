Facebook

In Zauchensee findet heute eine Damen-Abfahrt statt © GEPA pictures

Am heutigen Samstag kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert.

Unter anderem erwartet Ski-Fans das "Kitzbühel der Damen", die Abfahrt in Zauchensee. Die Herren bestreiten in Adelboden einen Weltcup-Riesentorlauf.

Bei der Handball-EM pausiert Österreich nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien heute, in Trondheim gibt es dafür den Kracher zwischen Spanien und Deutschland.

Auch die Premier League geht es weiter, Höhepunkt ist heute das Fußballspiel zwischen Tottenham und Liverpool.

Hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann wo los ist:

SKI ALPIN 10.30 Uhr: Adelboden ist Schauplatz eines Herren-Riesentorlaufs. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr. Hier finden Sie den Liveticker!

Adelboden ist Schauplatz eines Herren-Riesentorlaufs. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr. Hier finden Sie den Liveticker! 11.45 Uhr: Die Speed-Damen gastieren in Zauchensee, wo eine Weltcup-Abfahrt ausgetragen wird. Hier finden Sie den Liveticker!

SKI NORDISCH 8.30 Uhr : Den Auftakt machen die Skispringerinnen mit dem Weltcup-Bewerb in Sapporo.

: Den Auftakt machen die Skispringerinnen mit dem Weltcup-Bewerb in Sapporo. 10 Uhr: Die Nordischen Kombinierer halten in Val di Fiemme. Der 10-Kilometer-Langlauf beginnt um 13.30 Uhr.

Die Nordischen Kombinierer halten in Val di Fiemme. Der 10-Kilometer-Langlauf beginnt um 13.30 Uhr. 13.30 Uhr: In Dresden hält der Langlauf-Weltcup, wo heute der Skating-Sprint über die Bühne geht.

In Dresden hält der Langlauf-Weltcup, wo heute der Skating-Sprint über die Bühne geht. 16 Uhr: Die erste Station nach der Vierschanzentournee steht für die Skisprung-Herren bevor: In Val di Fiemme steht eine Einzel-Konkurrenz auf dem Programm. Hier finden Sie den Liveticker!

Handball-EM 16 Uhr : In Graz geht es mit der Handball-EM weiter: In der Gruppe A bekommt es Kroatien in der Grazer Stadthalle mit Weißrussland zu tun. Um 18.15 Uhr folgt das Spiel zwischen Montenegro und Serbien.

: In Graz geht es mit der Handball-EM weiter: In der bekommt es Kroatien in der Grazer Stadthalle mit Weißrussland zu tun. Um 18.15 Uhr folgt das Spiel zwischen Montenegro und Serbien. 16 Uhr: Das Duell zwischen Lettland und der Niederlande eröffnet den Tag der Gruppe C in Trondheim, um 18.15 Uhr folgt das Spitzenspiel zwischen Spanien und Deutschland.

Das Duell zwischen Lettland und der Niederlande eröffnet den Tag der in Trondheim, um 18.15 Uhr folgt das Spitzenspiel zwischen Spanien und Deutschland. 16 Uhr: In der Gruppe E in Malmö spielt erst Ungarn gegen Russland, um 18.15 Uhr bekommen es Dänemark und Island miteinander zu tun.

FUSSBALL 13.30 Uhr: Die Begegnung zwischen Crystal Palace und Arsenal eröffnet die 22. Runde der Premier League. Um 16 Uhr empfängt Leicester City Ralph Hastenhüttls Klub Southampton, das Topspiel zwischen Tottenham und Liverpool schließt den Tag ab (18.30 Uhr). Hier finden Sie Spielplan und Tabelle!

Die Begegnung zwischen Crystal Palace und Arsenal eröffnet die 22. Runde der Premier League. Um 16 Uhr empfängt Leicester City Ralph Hastenhüttls Klub Southampton, das Topspiel zwischen Tottenham und Liverpool schließt den Tag ab (18.30 Uhr). 17.30 Uhr: In Frankreich wird die 20. Runde der höchsten Liga ausgetragen, Bordeaux trifft zum Auftakt auf Olympique Lyon. Hier finden Sie Spielplan und Tabelle!

In Frankreich wird die 20. Runde der höchsten Liga ausgetragen, Bordeaux trifft zum Auftakt auf Olympique Lyon. 20.45 Uhr: In Italien findet das Spitzenspiel des Tages in Mailand statt: Spitzenreiter Inter Mailand empfängt im Lombardei-Derby Bergamo. Hier finden Sie Spielplan und Tabelle!