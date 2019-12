Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gelingt Mathias Mayer heute die Revanche? © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Der Sport kehrt zurück aus der äußerst kurzen Weihnachtspause und bringt am heutigen Sport-Samstag einige Höhepunkte mit sich. In Bormio und Lienz gastiert der alpine Ski Weltcup mit einer Herren-Abfahrt und einem Damen-Riesentorlauf.

Der Fußball rollt wieder in der englischen Premier League. Dort tagt die 20. Runde mit österreichischer Beteiligung.

Ein anderes Fußballstadion wird währenddessen zur Biathlon-Arena umfunktioniert. In der Veltins Arena auf Schalke geht die World Team-Challenge über die Bühne.

Bei den Nordischen stehen heute zwei absolute Höhepunkte auf dem Programm. Zum einen die Tour de Ski in Lenzerheide und zum anderen die Vierschanzentournee. Die Langläufer legen mit den Massenstarts (10 Kilometer der Damen und 15 Kilometer der Herren) in die Tour los. Bei den Adlern beginnt das 68. Schanzenspektakel rund um den Jahreswechsel mit der Qualifikation in Oberstdorf.

Ski Alpin 10.15 Uhr: Der erste Durchgang des Damen-Riesentorlaufs in Lienz wird gestartet.

11.30 Uhr: Max Franz eröffnet die Herren Abfahrt in Bormio

eröffnet die Herren Abfahrt in Bormio 13.30 Uhr: In Osttirol fällt im zweiten Durchgang die Entscheidung

Fußball Englische Liga: Die 20. Runde der Premier League bringt unter anderem das Duell zwischen Ralph Hasenhüttls Southhampton und Crystal Palace. Hier finden Sie alle Begegnungen auf einen Blick.

Ski Nordisch 12.45 Uhr: Die Langläuferinnen legen mit dem 10-Kilometer-Massenstart in Lenzerheide in die Tour de Ski los

Um 14.15 Uhr folgen die Herren ebenfalls in der Schweiz mit einem Massenstart über 15 Kilometer Um 16.30 Uhr die Qualifikation zum ersten Bewerb der 68. Vierschanzenturnier in Oberstdorf beginnt

Biathlon Um 18.15 Uhr gehen die Skijäger in der Fußball-Arena auf Schalke in die Loipe