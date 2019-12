Facebook

Die Sensation ist perfekt: Fallon Sherrock bleibt weiter die große Sensation bei der Darts-Weltmeisterschaft in London. Die Engländerin, die als erste Frau eine Partie bei der PDC-WM gewinnen konnte, besiegte in der zweiten Runde den Österreicher Mensur Suljovic, die Nummer elf der Weltrangliste. Der 3:1-Sieg und der damit verbundene Einzug in die dritte Runde ist gleichzusetzen mit dem größten Erfolg ihrer Karriere.

Die Partie startete mit einem stark auftretenden Suljovic, der schnell mit 2:0 in Führung ging. Doch er vergab drei Darts, um den ersten Satz ins Trockene zu bringen. Sherrock nutzte die Chance zum Anschluss und legte mit einem Finish von 131 Punkten zum 2:2 nach. Das Publkum im Alexandra Palace rastete erstmals aus. Noch mehr, als Sherrock dank einer Doppel-20 das 3:2 sicherstellte und auf 1:0 in Sätzen stellte.

Nach kurzer Pause machte die Engländerin gleich weiter. Dank einer sensationellen 83,3-prozentigen Checkout-Quote lag sie im zweiten Satz schnell 2:0 in Front. Doch Österreichs Nummer eins drehte diesmal den Spieß um und sorgte mit drei Leg-Gewinnen in Serie für den Satzausgleich zum 1:1 - unter kräftigen Buhrufen der tausenden Fans, die geschlossen hinter Sherrock stand.

Die nächste Sensation ist perfekt

Wie ein Spiegelbild des ersten Satzes verlief der dritte Durchgang. Suljovic führte mit 2:0 in Legs. Nach dem Ausgleich von Sherrock, unter anderem mit einem Elfdarter zum 2:2, hatte Suljovic beim Stand von 40 Punkten drei Set-Darts. Er vergab erneut alle drei und Sherrock ließ sich nicht zwei Mal bitten und stellte auf 2:1 in Sätzen.

Die Britin spielte angetrieben vom enthusiasmierten Publikum weiter ganz stark und holte sich das Break zum 1:0 im vierten Satz. Aber mit dem Treffer auf sein Problemfeld, der Doppel-20, gelang dem Wiener postwendend das Re-Break zum 1:1. Am Ende behielt sie ihre Nerven und sorgte mit einem Treffer auf das Bulls Eye für das 3:1 in Sätzen.

"Ich kann es nicht glauben, ich habe einen gesetzten Spieler hinausgeworfen", sagte die 25-Jährige überglücklich. Der große Unterschied am Ende: Sherrock hatte eine Checkout-Quote von 69 Prozent. Suljovic kam nicht über 36 Prozent hinaus. Das Märchen geht weiter.