Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Mayer © GEPA pictures

Auch der letzte Sonntag vor Weihnachten ist noch gespickt mit sportlichen Großereignissen. Sofern das Wetter mitspielt, kommen vor allem die Skifans auf ihre Kosten. In Alta Badia soll der traditionelle Riesentorlauf der Herren über die Bühne gehen. In Val d´Isere starten die Damen einen weiteren Versuch, die Abfahrt doch noch absolvieren zu können.

Hier geht es zum Kleine-Zeitung-Liveticker im Sportcenter

Auch der Fußball macht keine Pause. Die Deutsche Bundesliga beendet die Herbstsaison mit zwei Spielen, in der Premier League, der Serie A und der Primera Division wird ebenfalls gekickt.

Hier geht es zu den Sport-TV-Tipps

In den Nordischen Disziplinen wollen die Österreicher vorne mitmischen, ob in der Heim-Kombination in Ramsau oder beim Skispringen in Engelberg. Und auch eine Eishockey-Runde steht wieder auf dem Programm.

Hier bieten wir Ihnen eine Übersicht im Detail:

SKI ALPIN 10.00 Uhr: Der erste Durchgang des Herren-Riesentorlaufs in Alta Badia wird gestartet.

Hier erfahren Sie mehr

Der erste Durchgang des Herren-Riesentorlaufs in Alta Badia wird gestartet. 11.00 Uhr: Die Abfahrt der Damen in Val d´Isere beginnt.

Hier erfahren Sie mehr





Die Abfahrt der Damen in Val d´Isere beginnt. 13.00 Uhr: Ab jetzt fällt die Entscheidung im Herren-Riesentorlauf von Alta Badia.