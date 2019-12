Facebook

Ob Vincent Kriechmayr nach seinem Triumph im Super-G auch in der Abfahrt nachlegen kann? © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Am heutigen Samstag kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert.

Fußball-Fans kommen wieder einmal voll auf ihre Kosten. Sowohl in der Deutschen Bundesliga, in der Primera Division, in der Seria A als auch in der Premier League geht es darum, wer als Tabellenführer unter dem Weihnachtsbaum Jubellieder singen darf. Der FC Liverpool hat in Doha zudem die Chance auf den ersten Klub-Weltmeisterschaftstitel der Vereinsgeschichte.

Auf der Skipiste gibt es heute gleich zweimal die "Königsdisziplin": In Val d'Isere wollen die ÖSV-Speed-Damen eine 41-jährige Durststrecke beenden, in Gröden könnte Vincent Kriechmayr nach seinem Triumph im Super-G auch in der Abfahrt nachlegen. Auch in den Nordischen Bewerben sind wieder einige Österreicher und Österreicherinnen vertreten.

In London muss Mensur Suljovic in der zweiten Runde der Darts-WM gegen Fallon Sherrock bestehen.

Hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann wo los ist:

FUSSBALL 15.30 Uhr: In der Deutschen Bundesliga kann Tabellenführer RB Leipzig gegen Augsburg im Kampf um die Winterkrone vorlegen, um 18.30 Uhr gastiert der Zweite Mönchengladbach dann bei Hertha BSC . Hier erfahren Sie mehr!

In der kann Tabellenführer gegen im Kampf um die Winterkrone vorlegen, um 18.30 Uhr gastiert der Zweite dann bei . 16.00 Uhr: Auch in der Primera Division geht es um die Tabellenführung: Barcelona empfängt Alaves und kann Real Madrid am Sonntag gegen Bilbao unter Zugzwang bringen. Hier erfahren Sie mehr!





Auch in der geht es um die Tabellenführung: empfängt und kann am Sonntag gegen unter Zugzwang bringen. 18.00 Uhr: Unter Zugzwang steht Inter Mailand in der Serie A . Nach dem Sieg von Juventus Turin müssen die "Nerrazurri" gegen Genua drei Punkte einfahren, wenn sie Weihnachten an der Tabellenspitze feiern möchten. Hier erfahren Sie mehr!





Unter Zugzwang steht in der . Nach dem Sieg von müssen die "Nerrazurri" gegen drei Punkte einfahren, wenn sie Weihnachten an der Tabellenspitze feiern möchten. 18.30 Uhr: In England könnte der Tabellenzweite Leicester City im direkten Duell mit dem Dritten Manchester City dem Titelverteidiger eine Art "Todesstoß" im Rennen um die Premier League verpassen. Bereits um 13.30 Uhr eröffnet Everton gegen Arsenal den letzten Spieltag vor dem "Boxing Day". Hier erfahren Sie mehr!

In England könnte der Tabellenzweite im direkten Duell mit dem Dritten dem Titelverteidiger eine Art "Todesstoß" im Rennen um die verpassen. Bereits um 13.30 Uhr eröffnet gegen den letzten Spieltag vor dem "Boxing Day". 18.30 Uhr: Während es in Europas Topligen rund geht, kämpft Liverpool in Doha um den erstmaligen Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft. Im Finale trifft die Mannschaft von Jürgen Klopp auf Copa-Libertadores-Sieger Flamengo. Hier erfahren Sie mehr!

SKI ALPIN 10.15 Uhr : Die beim Training so starken ÖSV-Damen wollen bei der Abfahrt die 41-jährige Durststrecke beenden und in Val d'Isere den ersten Sieg seit Annemarie Moser-Pröll einfahren. Hier erfahren Sie mehr!

: Die beim Training so starken wollen bei der die 41-jährige Durststrecke beenden und in den ersten Sieg seit einfahren. 11.30 Uhr: In Gröden will Vincent Kriechmayr nach seinem Triumph im Super-G nachlegen und auch in der "Königsdisziplin" ganz oben stehen. Hier erfahren Sie mehr!

SKI NORDISCH 11.00 Uhr : Franz-Josef Rehrl und Co. kämpfen in der Nordischen Kombination in der Ramsau um Top-Plätze. Nach dem Springen am Vormittag erfolgt der Langlauf ab 14.15 Uhr. Hier erfahren Sie mehr!





: und Co. kämpfen in der in der um Top-Plätze. Nach dem am Vormittag erfolgt der ab 14.15 Uhr. 13.00 Uhr : Im Biathlon -Weltcup starten die Herren mit der Verfolgung in Le Grand-Bornand , um 15.00 Uhr beginnt dann die Damen-Verfolgung .





: Im -Weltcup starten die mit der in , um 15.00 Uhr beginnt dann die . 16.00 Uhr: Nach zuletzt einem zweiten und einem ersten Platz will Stefan Kraft mit den ÖSV-Fliegern in Engelberg ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Hier kommen Sie zum Liveticker!