Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat dem ukrainischen Gewichtheber Alexej Torochti den Olympiasieg bei den Spielen 2012 in London aberkannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexej Torochti muss sein Olympiagold wieder abgeben © APA/HELMUT FOHRINGER

Der ukrainische Gewichtheber Alexej Torochti verliert seinen Olympiatitel von London aus dem Jahr 2012. Das teilte das IOC am Donnerstag in Lausanne mit. Dem Sieger in der Klasse bis 105 Kilogramm war bereits im Dezember des letzten Jahres bei Nachkontrollen die Einnahme anaboler Substanzen nachgewiesen worden, woraufhin er vorläufig gesperrt wurde.

Die IOC-Disziplinarkommission gab am Donnerstag bekannt, dass der heute 33-Jährige positiv auf die verbotene Substanz Dehydrochlormethyltestosteron getestet worden ist. Der Athlet wird deshalb für zwei Jahre gesperrt, seine Ergebnisse zwischen dem 4. August 2012 und dem 3. August 2015 annulliert.