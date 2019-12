Bei der Darts-WM in London wurde Geschichte zu schreiben. Erstmals gewann eine Frau eine Partie bei der WM. Fallon Sherrock bezwang Ted Evetts und trifft am Samstag in der zweiten Runde auf Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic.

Fallon Sherrock

Der Alexandra Palace in London stand kopf. Am fünften Tag der heurigen Darts-Weltmeisterschaft in Englands Hauptstadt wurde nämlich Geschichte geschrieben.

Denn mit Fallon Sherrock hat erstmals eine Frau bei der WM der Professional Darts Corporation (PDC) gewonnen. Die Engländerin bezwang ihren Landsmann Ted Evetts mit 3:2 in Sätzen, indem sie am Ende cool blieb und den entscheidenden Dart in die Doppel-18 beförderte.

"Ich freue mich, weil ich das für alle Frauen im Sport geschafft habe", sagte die 25-Jährige, die erstmals bei der WM mitspielt und zumindest 15.000 Pfund (rund 18.000 Euro) an Preisgeld kassieren wird. "Es hat großen Spaß gemacht. Ich kann es noch gar nicht glauben."

In der zweiten Runde wartet am Samstag ausgerechnet Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic. "Gegen einen der besten Spieler anzutreten, ist eine Ehre für mich", sagte Sherrock im Hinblick auf das Duell mit dem Wiener.

Die übrigen beiden Österreicher bei der WM scheiterten. Rowby-John Rodriguez unterlag Noel Malicdem von den Philippinen mit 0:3 in der ersten Runde. Der Steirer Zoran Lerchbacher musste in der zweiten Runde nach einem 1:3 gegen Krzysztof Ratajski aus Polen die Segel streichen.