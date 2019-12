Facebook

Schafft Stefan Kraft heute in Klingenthal den zweiten Einzelsieg der Saison? © GEPA pictures

Am heutigen Sonntag kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert.

Während in der österreichischen Fußball-Bundesliga heute die letzten drei Spiele des laufenden Kalenderjahres stattfinden, spielt der Zweitplatzierte der deutschen Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, in Wolfsburg nach verpasster K.o.-Phase in der Europa League um Schadensbegrenzung.

In Val d'Isere wird heute der gestern witterungsbedingt abgesagte Herren-Slalom nachgeholt, währen die weiblichen Ski-Asse in St. Moritz einen Parallelslalom bestreiten. Hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann wo los ist:

FUSSBALL 14.30 Uhr: Die Spiele zwischen Austria Wien und WAC sowie WSG Tirol und Mattersburg eröffnen den Fußball-Sonntag aus österreichischer Sicht. Das Duell zwischen dem LASK und dem SK Sturm schließt um 17 Uhr die 18. Runde der Bundesliga ab.





Die Spiele zwischen Austria Wien und WAC sowie WSG Tirol und Mattersburg eröffnen den Fußball-Sonntag aus österreichischer Sicht. Das Duell zwischen dem LASK und dem SK Sturm schließt um 17 Uhr die 18. Runde der Bundesliga ab. 15.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach bekommt in Wolfsburg die Chance, die Tabellenführung in der Deutschen Bundesliga von Leipzig zurückzuholen. Adi Hütters Team Frankfurt ist um 18 Uhr auf Schalke zu Gast.





Borussia Mönchengladbach bekommt in Wolfsburg die Chance, die Tabellenführung in der Deutschen Bundesliga von Leipzig zurückzuholen. Adi Hütters Team Frankfurt ist um 18 Uhr auf Schalke zu Gast. 17.30 Uhr: Das Topspiel der Runde in England findet in London statt: Arsenal hat Manchester City zu Gast. Die übrigen Begegnungen: Manchester United - Everton bzw. Wolverhampton - Tottenham (beide 15 Uhr).

SKI NORDISCH 10.45 Uhr : Die Langläufer eröffnen den Tag aus nordischer Sicht in Davos, wo die Damen einen 10-Kilometer-Bewerb im Skating-Stil bestreiten. Um 14.55 Uhr sind die Herren an der Reihe (15 km).

: Die Langläufer eröffnen den Tag aus nordischer Sicht in Davos, wo die Damen einen 10-Kilometer-Bewerb im Skating-Stil bestreiten. Um 14.55 Uhr sind die Herren an der Reihe (15 km). 12.00 Uhr : In Hochfilzen findet zu Mittag die Damen-Verfolgung (10 km) statt, um 14.15 Uhr startet die Herren-Staffel (4 x 7,5 km) in die Loipe.

: In Hochfilzen findet zu Mittag die Damen-Verfolgung (10 km) statt, um 14.15 Uhr startet die Herren-Staffel (4 x 7,5 km) in die Loipe. 16.00 Uhr: In Klingenthal springt das Quartett Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft in der Einzel-Konkurrenz. HIER geht es zum Liveticker!