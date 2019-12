Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna Veith gibt im Super-G ihr Comeback in den Speed-Bewerben. © GEPA pictures

Am heutigen Samstag kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert.

Nach den letzten Spielen in den Gruppenphasen der europäischen Klubfußballbewerbe wartet wieder der Liga-Alltag. In der heimischen Bundesliga hofft der TSV Hartberg auf ein vorweihnachtliches Geschenk von Salzburg. Die Bullen wiederum wollen ihre Tabellenführung ebenso ausbauen, wie deren Champions-League-Bezwinger FC Liverpool in der Premier League. In Deutschland wollen die Bayern der Spitze näherrücken und benötigen dafür einen Sieg gegen Werder Bremen.

Die ÖSV-Asse kämpfen in Val d'Isere beim Slalom (ACHTUNG: Verschoben auf 11 Uhr!) der Herren und in St. Moritz beim Super-G der Damen um Medaillen und sind auch bei den nordischen Bewerben auf der Loipe und der Skisprungschanze im Einsatz. Hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann wo los ist:

FUSSBALL 15.30 Uhr: David Alabas Bayern wollen mit einem Sieg gegen Werder Bremen mit Marco Friedl an der Tabellenspitze der Deutschen Bundesliga dranbleiben. Freiburg (bei Hertha Berlin ), Leverkusen (bei Köln ) und Dortmund (bei Mainz ) haben es jeweils auswärts in der eigenen Hand, vor dem Rekordmeister zu bleiben. Hier erfahren Sie mehr!





wollen mit einem Sieg gegen mit an der Tabellenspitze der dranbleiben. (bei ), (bei ) und (bei ) haben es jeweils auswärts in der eigenen Hand, vor dem Rekordmeister zu bleiben. 17.00 Uhr: Der TSV Hartberg bekommt es in der heimischen Bundesliga vor der Winterpause mit Salzburg zu tun und hofft auf Bonuspunkte im Kampf um das Meister-Playoff. Die Admira empfängt Rapid , Altach gastiert in St. Pölten . Hier erfahren Sie mehr!





Der bekommt es in der heimischen vor der Winterpause mit zu tun und hofft auf Bonuspunkte im Kampf um das Meister-Playoff. Die empfängt , gastiert in . 18.30 Uhr: Ralph Hasenhüttl kann mit Southampton mit einem Sieg gegen West Ham die Abstiegszone der Premier League verlassen und die "Hammers" überholen. Zuvor sind unter anderem bereits Tabellenführer Liverpool gegen Watford (13.30 Uhr) und Verfolger Leicester gegen Norwich (16.00 Uhr) im Einsatz. Hier erfahren Sie mehr!

SKI ALPIN 11.00 Uhr: Die ÖSV -Techniker rund um Michael Matt , Marc Digruber und Marco Schwarz wollen beim Slalom in Val d'Isere um die vorderen Plätze mitmischen. Um 12.30 Uhr startet der zweite Durchgang. Hier kommen Sie zum Liveticker!

Die -Techniker rund um , und wollen beim in um die vorderen Plätze mitmischen. Um 12.30 Uhr startet der zweite Durchgang. 10.30 Uhr: In der Zwischenzeit will Nicole Schmidhofer nach ihrem Abfahrtssieg in Lake Louise auch im Super-G in St. Moritz nachlegen. Anna Veith kehrt in der Schweiz auf die Speed-Piste zurück. Hier erfahren Sie mehr!