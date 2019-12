Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch heute im Einsatz: David Alaba gastiert in Mönchengladbach © AP

Am heutigen Samstag kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert.

In Deutschland und England fiebern die Fußball-Fans zwei Spitzenspielen entgegen. Borussia Mönchengladbach empfängt den großen FC Bayern. Nicht weniger dramatisch geht es vermutlich auf der Insel zu, das Manchester-Derby steht auf dem Programm.

Die ÖSV-Asse sind in Beaver Creek und Lake Louise im Einsatz, aber auch die Nordischen Kombinierer und Skispringer rittern um Podestplätze.

Hochspannung ist am Abend garantiert, es geht um den WM-Titel im Boxen. Hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann wo los ist:

FUSSBALL 15.30 Uhr: David Alabas Bayern wollen im Spitzenspiel der Deutschen Bundesliga mit einem Sieg zu Stefan Lainers Gladbach aufschließen. Das Team von Trainer Marco Rose will die Tabellenführung verteidigen. Hier erfahren Sie mehr!

Bayern wollen im Spitzenspiel der Deutschen Bundesliga mit einem Sieg zu Gladbach aufschließen. Das Team von Rose will die Tabellenführung verteidigen. 16.00 Uhr: Liverpools Generalprobe für das entscheidende Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg steigt heute in der Premier League in Bournemouth . ManCity ist im Derby gegen United gefordert (18.30 Uhr). Hier erfahren Sie mehr!

Generalprobe für das entscheidende Champions-League-Spiel gegen steigt heute in der Premier League in . ist im Derby gegen gefordert (18.30 Uhr). 17.00 Uhr: Im Dezember gab es für Hartberg in den vergangenen zwei Saisonen in vier Spielen keinen Sieg, heute bietet sich im Heimspiel gegen St. Pölten für das Schopp -Team die Chance, diese Statistik zu korrigieren. Hier erfahren Sie mehr!



Im Dezember gab es für in den vergangenen zwei Saisonen in vier Spielen keinen Sieg, heute bietet sich im Heimspiel gegen für das -Team die Chance, diese Statistik zu korrigieren. 17.00 Uhr: Nach Patzern ist beim WAC Wiedergutmachung angesagt. Das wird aber alles andere als leicht: Der auswärtsstarke LASK ist zu Gast. Hier erfahren Sie mehr!

SKI ALPIN 19.00 Uhr: Den Super-G in Beaver Creek holte sich gestern überraschend der Schweizer Marco Odermatt , in der Abfahrt wollen die ÖSV-Asse rund um Matthias Mayer zurückschlagen. Hier kommen Sie zum Liveticker!

Den Super-G in Beaver Creek holte sich gestern überraschend der Schweizer , in der Abfahrt wollen die ÖSV-Asse rund um zurückschlagen. 20.30 Uhr: Gleich im Anschluss steht die Damen-Abfahrt in Lake Louise auf dem Programm. Nici Schmidhofer & Co. zählen zu den Favoritinnen. Hier kommen Sie zum Liveticker!

NORDISCHE KOMBINATION 10.00 Uhr: Weil man keine acht Mannschaften zusammenbrachte, musste der geplante Teambewerb in Lillehammer abgesagt werden. Stattdessen gibt's einen Gundersen-Bewerb, der Langlauf folgt um 14.30 Uhr. Hier erfahren Sie mehr!

SKISPRINGEN 15.30 Uhr: Beim ersten von zwei Einzelbewerben in Russland sind alle sechs ÖSV-Athleten mit von der Partie. Daniel Huber ist die größte ÖSV-Hoffnung in Nischnij Tagil. Hier erfahren Sie mehr!