Andy Ruiz Jr. gegen Anthony Joshua Der Boxkampf des Jahres geht am Samstag über die Bühne

Der Rückkampf zwischen Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua wird am Samstag live und exklusiv auf DAZN in Österreich übertragen.

Andy Ruiz und Anthony Joshua treffen am Samstag erneut aufeinander © AK Collective

Andy Ruiz (33-1, 22 K.o.) schockierte im Juni die Sportwelt, als er den damals ungeschlagenen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (22-1, 21 K.o.) im Madison Square Garden besiegte und das US-Debüt des ehemaligen Champions verdarb. Direkt nach dem Kampf löste Joshua sein Recht auf einen Rückkampf ein und die beiden treffen am kommenden Samstag in Saudi-Arabien auf neutralem Boden erneut aufeinander. Als erster Schwergewichts-Champion mexikanischer Abstammung wird Ruiz versuchen, seine Titel gegen Joshua zu verteidigen. Außerdem will er beweisen, dass sein Sieg kein Zufall war – Joshua dagegen wird sich rehabilitieren wollen.

Boxfans, die sich rund um den Kampf noch einmal informieren wollen, werden auf DAZN fündig. Ab sofort stehen zahlreiche Inhalte rund um den mit Spannung erwarteten Boxkampf auf DAZN auf Abruf zur Verfügung. Darunter auch die von Sylvester Stallone mit produzierte Dokumentation „ONE NIGHT”, die auf den ersten Kampf zurückblickt oder das Gespräch mit dem Profiboxer Agit Kayabel, der bereits mit Joshua im Ring gestanden ist.

Die Main-Card startet auf DAZN am Samstag um 18 Uhr, der Hauptkampf gegen 21.15 Uhr.