Teamchef Roger Bader kommt mit dem Nationalteam zwei Mal nach Klagenfurt 2020 © APA/HELMUT FOHRINGER

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat auch im nächsten Jahr ein Heimturnier. Der Österreich-Cup findet so wie heuer in Klagenfurt statt. In der Stadthalle geht es am 7. Februar gegen Norwegen und am 8. Februar (beide 20.00 Uhr) entweder gegen Dänemark oder Frankreich.

Gegen Tschechien

Im Vorfeld der WM 1A in Ljubljana (27.4. - 3.5.) wurden zwei Testspiele fixiert. Am 8. April empfängt das ÖEHV-Team in Linz Tschechien, am 23. April trifft die Mannschaft von Roger Bader in Klagenfurt auf Frankreich, das bei der WM einer der Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg ist.