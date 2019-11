Facebook

Evan Holyfield © TWITTER

Ein Profidebüt nach Maß feierte Evan Holyfield. Holyfiled? Ja, der Name steht im Boxen für eine Legende. Evander Holyfield ist der einzige Boxer, der viermal Schwergewichtsweltmeister wurde. Und er ist derjenige, dem Mike Tyson in einem unvergessenen Fight sein halbes rechtes Ohr abgebissen hatte.

Nun stieg sein Sohnemann Evan erstmals in den Ring. Und der 22-Jährige stieg gleich einmal in die Fußstapfen seines Vaters (57). So benötigte Evan in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas gerade einmal 16 Sekunden, um seinen Gegner Nick Winstead auf die Bretter zu schicken und einen K. o.-Sieg zu feiern.

Macht Evan Holyfield so weiter, erhält er möglicherweise auch bald die Chance auf einen WM-Kampf ...