Ihren Tod durch Sterbehilfe hatte Marieke Vervoort schon 2008 geplant. Am Dienstag setzte die Belgierin ihren Wunsch um. Die Paralympicssiegerin starb mit einem Glas Sekt in der Hand.

Marieke Vervoort © APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA

Genauso sollten die letzten Momente ihres Lebens aussehen. Mit einem Glas Sekt in der Hand, noch einmal anstoßen mit der Familie und Freunden - dann der endgültige Abschied. Marieke Vervoort hatte ihren Tod seit 2008 geplant, am Dienstag war es soweit. Die belgische Paralympicsgewinnerin trat mittels Sterbehilfe aus dem Leben. Mit 40 Jahren, die letzten geprägt durch extreme Schmerzen, verursacht durch eine unheilbare, degenerative Muskelkrankheit.

"Bis zu ihrer letzten Minute führte sie Regie über ihr Leben", sagte ihr Leibarzt Wim Distelmans der Tageszeitung De Standaard. Der Bürgermeister ihres Heimatortes Diest hatte den Tod Vervoorts verkündet. Die Bestürzung war landesweit, jeder Belgier kannte die Geschichte der tapferen Marieke. "Ein wahrer Champion und eine Quelle der Inspiration", twitterte Tennis-Grand-Slam-Gewinnerin Kim Clijsters zum Tod ihrer Landsfrau, "aber vor allem war sie eine wunderbare, warmherzige Frau."

Een ware kampioen en inspiratiebron maar bovenal een prachtige, warme vrouw. Het was een eer jou te mogen leren kennen. RIP Marieke #mariekevervoort (📷 @belga) pic.twitter.com/KAxPiMSYFn — Kim Clijsters (@Clijsterskim) October 23, 2019

Doch diese Frau konnte und wollte die Qualen nicht mehr ertragen, zuletzt waren auch noch epileptische Anfälle hinzugekommen. Der Zeitpunkt des Ausstiegs war für sie gekommen. Lange hatte sie das Szenario geplant. Vor elf Jahren schon besorgte sie die erforderlichen Papiere für die in ihrer Heimat erlaubte Sterbehilfe. Das Wissen, ihren Todeszeitpunkt selbst bestimmen zu können, gab ihr ein "Stück Ruhe und Würde. So weiß ich, wenn es für mich genug ist, dann habe ich die Papiere", sagte sie damals.

Doch zunächst hatte das Energiebündel, in der Heimat ehrfürchtig das "Biest von Diest" genannt, noch einiges vor. Auch als Sportlerin. Es folgten große Erfolge auf internationaler Bühne. Bei den Paralympics in London 2012 gewann sie als Handbikerin Gold über 100 m und Bronze über 200 m. 2016 in Rio de Janeiro eroberte sie Silber über 400 m und Bronze über 100 m. In dem Jahr landete sie bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Belgien auf Platz zwei hinter Fußballstar Kevin de Bruyne.

Ihr Zustand verschlechterte sich zunehmend

Ende 2017 verschlechterte sich Vervoorts Zustand rapide. "Ich werde immer depressiver, diese Gefühle hatte ich vorher nie. Ich weine sehr oft", schilderte Vervoort dem Londoner Telegraph, "jetzt schwindet auch mein Sehvermögen immer mehr. Bei einem Auge liegt die Sehkraft nur noch bei 20 Prozent, beim anderen bei zehn Prozent. Mein Arzt sagt, er könne nichts machen."

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch einen Teil ihrer Wunschliste abgearbeitet. So war sie im September 2017 Bungeejumpen und in einem Lamborghini über die Rennstrecke von Zolder gerast. Zudem schrieb sie als Mutmacher für Schicksalsgenossen zwei Bücher.

Vervoort hatte auch klare Vorstellungen über ihre Beerdigung. Es soll keinen Gottesdienst geben und keinen Kuchen. "Ich möchte, dass alle mit einem Glas Champagner dastehen und an mich denken", erklärte sie im Dezember 2017 dem Londoner Telegraph. Wohl auch dieser Wunsch wird sich für sie erfüllen.