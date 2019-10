Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael van Gerwen © AP

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat sich zwei Monate vor der Darts-WM in London in Bestform gezeigt. Der 30-jährige Niederländer gewann am späten Sonntagabend in Leicester die Champions League und feierte damit seinen nächsten Major-Titel nach dem World Grand Prix in Dublin vergangene Woche. Im Finale besiegte Van Gerwen den Schotten Peter Wright nach 7:10-Rückstand noch 11:10.

Der Wiener Mensur Suljovic, der dieses Turnier der besten acht Darts-Profis vor zwei Jahren gewonnen hatte, war als Weltranglistenneunter diesmal nicht am Start. Ab Freitag ist der 47-Jährige bei der EM in Göttingen dabei. Sein Auftaktgegner ist der 43-jährige Niederländer Vincent van der Voort.