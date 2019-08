Bei einem Indy-Car-Rennen in Pocono kam es zu einem heftigen Unfall. Ernsthaft verletzt wurde gottlob niemand.

Gleich passiert's © YOUTUBE

Passiert ist es gleich in der ersten Runde des 14. Meisterschaftslaufs in der Indy-Serie 2019. Auf dem Pocono-Raceway im Nordosten der USA löste Takuma Sato, der eine vermeintliche Lücke sah - es dort aber keine gab. Und so kollidierte er mit Ryan Hunter-Reay und riss auch noch andere Boliden mit ins Verderben. Das Resultat waren jede Menge Schrott - und gottlob keine ernsthafte Verletzungen.