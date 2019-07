WM in Südkorea

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Caroline Pilhatsch wurde im WM-Finale Siebente © GEPA pictures

Das Finale über 50 Meter Rücken, prophezeite Ihr Trainer nach dem Semifinale, wird im Kopf entschieden. Ist das eingetreten?

Caroline Pilhatsch: Ja. Ich fühlte mich im Kopf zwar bereit, hatte dann aber beim Anschlag am Ende so etwas wie eine Kurzschlussreaktion. Ich habe einen Zug zu wenig gemacht und gemerkt: Oh, da ist ja noch gar keine Wand. Und auch beim Start hatte ich eine schlechte Reaktionszeit.